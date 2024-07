Dit zijn de stoerste Beroepen voor de Moderne Man

Gedurende de decennia en zelfs eeuwen zijn beroepen die door mannen worden uitgevoerd, flink veranderd. Waar je vroeger bijvoorbeeld ridders en jagers had, zijn inmiddels andere stoere beroepen meer in trek bij de moderne man. In deze blog leer je wat deze beroepen zijn.

Cybersecurityprofessional

In de eerste plaats zie je dat een cyber security professional als een stoer beroep wordt ervaren door moderne mannen. Hiermee ben je elke dag een strijd aan het voeren om een digitaal fort van een organisatie of bedrijf te beschermen. Een mooie bonus hierbij is dat het salaris ook goed is voor dit beroep. Je ziet hierdoor dat veel mannen via plekken als Icttrainingen.nl zich laten omscholen tot cybersecurity professional. Voor een stoer beroep met een mooie toekomst is dit dan ook een uitstekende keuze.

Drone-piloot

Een ander beroep dat tegenwoordig als bijzonder stoer wordt gezien, is dat van een drone-piloot. Met een drone in de lucht ben je namelijk letterlijk de baas over de wolken. Maar voor wat voor activiteiten word je hierbij eigenlijk ingezet? Denk dan bijvoorbeeld aan het maken van coole video’s voor festivals. Ook luchtshows bij bijvoorbeeld een nationale feestdag zijn een mogelijkheid. Als drone piloot heb je dus een stoere manier gevonden om als moderne man je creativiteit tot uiting te brengen.

Een medisch hulpverlener

Ook hebben we de medisch hulpverlener, een beroep dat niet alleen stoer is, maar ook ontzettend belangrijk. Als medisch hulpverlener sta je vaak in de frontlinie van noodgevallen en bied je direct hulp aan mensen in nood. Of het nu gaat om een verkeersongeluk, een hartaanval of een andere crisis, jij bent degene die als eerste ter plaatse is om levens te redden. Het is een baan die zowel fysiek als emotioneel veeleisend kan zijn, maar de voldoening die je krijgt als je iemand hebt kunnen helpen, is ongeëvenaard.

Ethisch hacker

Dan hebben we ook nog de ethische hacker, door moderne mannen vaak gezien als een van de stoerste beroepen van vandaag de dag. Als ethisch hacker ben je niet alleen ontzettend technisch onderlegd, maar je helpt bedrijven en organisaties ook door hun systemen te testen op zwakheden en beveiligingslekken. Het is een beetje alsof je zelf een digitale Sherlock Holmes bent. Zo zorg je ervoor dat kwaadwillende hackers geen kans krijgen om binnen te dringen en schade aan te richten.

Militair personeel

Tot slot is het nog steeds zo dat militairen een stoere beroepsgroep zijn voor moderne mannen. Dit komt doordat je als militair je land helpt bij allerlei conflicten en andere soorten problemen. Denk dan bijvoorbeeld aan helpen met overstromingen door zandzakken bij dijken te leggen of een vredesmissie in een ver, onstabiel land te verrichten. Je hebt hierbij allerlei richtingen waar je uit kunt gaan, zoals een marinier zijn of zelfs een straaljager besturen.