Leg je Vakantie vast met een Drone Camera

Je hebt vast wel iemand in je social media lijst die jaloersmakende filmpjes en beelden deelt van zijn of haar vakantie. Prachtige beelden die gemaakt zijn met een drone met camera. Maar het voordeel van deze nieuwe technologische ontwikkeling, is dat het steeds toegankelijker wordt voor iedereen! Dus ook jij kan voortaan je vakantie op een unieke manier vastleggen. Ontdek hier de beste tips om jouw drone reisfoto’s te laten schitteren!

Oefen voor je vertrekt!

Het klinkt misschien heel logisch… maar neem absoluut de tijd om vertrouwd te raken met je drone. En doe dit dus vóórdat je op vakantie gaat. Het is niet heel handig om tijdens je vakantie de gebruiksaanwijzing nog door te moeten nemen. Je hebt dan geen zin om veel tijd kwijt te zijn aan het uitvinden van de juiste tools. Plan dus een oefen-dag in voor je vertrekt. Doe dit niet in je woonkamer of bij een gebied met water, maar zoek een open veld bij je in de buurt op. Zo kan je je drone goed in de gaten houden en is het niet erg mocht er hier iets mis gaan.

Maak een goede voorbereiding

De regels wat betreft het gebruiken van een drone zijn per land en zelfs per gebied verschillend. Zoek dus goed van tevoren op of jouw vakantiebestemming drones accepteert. Het kan zijn dat sommige toeristische attracties het niet toelaten een drone mee naar binnen te nemen. Maar soms moet je al voor aankomst van het land aangeven dat je er een bij hebt. Ook nadat je het land binnenkomt is het in sommige gevallen nog nodig de drone via een registratie bij het NBTC aan te geven. Het is een kwestie van even de juiste informatie op een rijtje te krijgen voor je vertrekt. Handig om teleurstelling te voorkomen!

Speel met fotografische principes

Dronefotografie is een bijzondere kunstvorm op zich, maar het begrijpen van de basisprincipes van fotografie is onmisbaar. Bij het fotograferen met een drone is het bijvoorbeeld raadzaam om te kiezen voor het RAW-formaat, wat een onbewerkte, ruwe versie van je foto’s oplevert. Het gebruik van een lage ISO-waarde is ook cruciaal, omdat dit helpt om ruis in je foto’s te minimaliseren. Ruis kan optreden als gevolg van een te hoge ISO-instelling, wat resulteert in korrelige of onscherpe beelden. Door te fotograferen met een lage ISO-waarde behoud je de helderheid en scherpte van je foto’s, zelfs bij weinig licht. En door te spelen met de EV-instelling kun je de juiste balans vinden tussen licht en donker, en zo de sfeer en uitstraling van je foto’s beïnvloeden.

Verzamel inspiratie

Social media staat bomvol inspiratie specifiek gericht op het vastleggen van je vakantie. Zoek op hashtags met ‘drone’ en de bestemming waar je heen gaat. Leer van anderen, bekijk hoe anderen de drone inzetten om de beste beelden te maken. Verschillende invalshoeken kan je zo meenemen op je reis. Zo ben je nooit inspiratieloos en weet je direct hoe je die gave tempel of mooi strand wil vastleggen!