10 Manieren Romantischer te zijn voor je Vrouw

Na lange tijd kan de passie in een huwelijk beginnen te vervagen. Houd de vlam levend met deze tien manieren om je vrouw te versieren:

1. Leer haar love language en gebruik die dan elke dag.

Lees De 5 liefdestalen: The Secret to Love that Lasts van Gary Chapman en ontdek wat je kunt doen om de liefdestaal van je vrouw vloeiend te leren spreken. Gebruik wat je geleerd hebt vervolgens elke dag.

2. Ga uit met je vrouw.

Als je haar vandaag weer mee uit zou vragen, zou ze dan nog steeds enthousiast zijn om ja te zeggen? Je moet hier ooit behoorlijk goed in zijn geweest, anders was ze niet met je getrouwd! Dus waarom nu stoppen? Minstens één date per maand. Gebruik je fantasie, wees creatief en maak het speciaal. Denk bijvoorbeeld aan een weekendje weg aan zee!

3. Zorg dat ze zich speciaal voelt (neem de relatie niet als vanzelfsprekend).

“Ze weet al dat ze belangrijk voor me is,” is geen bruikbaar antwoord. Als je de afgelopen vier uur niets hebt gedaan om te laten zien hoe speciaal ze is, dan heb je al te lang gewacht. Dit is geen item met een hoog budget; het is een item met een hoge prioriteit. Wat dacht je van een ik hou van je telefoontje, een simpel kaartje in haar tas, een lunchafspraakje of bloemen die op haar kantoor worden bezorgd. Doe je nog steeds de autodeur open? Serveer je haar hete thee, was je haar auto, geef je haar een onverwachte omhelzing, een voetmassage of kaarsen bij het eten? Je krijgt het idee.

4. Gebruik wat verbeelding.

Plan evenementen, afspraakjes, avonden thuis, vakanties – zelfs gestolen momenten – met het soort creatief denken dat je motiveerde toen je haar voor het eerst mee uit vroeg. Er is een psychologisch concept dat bekend staat als de “self-fulfilling prophecy”. Simpel gezegd: geloof dat ze de moeite waard is en dat zal ze zijn; stop met hard proberen en dat zal ze ook zijn; en breng wat creatieve intentie naar je romance alsof ze je nog steeds van je sokken blaast – en dat zal ze.

5. Zorg goed voor jezelf.

Controleer de weegschaal, denk na over hoe je je kleedt in de buurt van je vrouw, gooi de sigaretten weg, begin met regelmatige lichaamsbeweging, wees geen slons. Als ze je ziet, kijkt ze dan een tweede keer – of kijkt ze weg? Vertelt de manier waarop je jezelf presenteert je vrouw dat je wilt dat ze zich tot je aangetrokken voelt of neem je dat allemaal voor lief?

6. Zeg Ik hou van je en zeg het vaak.

De #1 misvatting waar onromantische mannen in geloven is deze: Ik hoef het niet te zeggen, ze weet het al.

7. Wees aardig.

Vriendelijkheid zou wel eens de “X-factor” in romantiek kunnen zijn. Vriendelijkheid wordt ondergewaardeerd en zeker onderbenut. Wil je romantiek? Wees Mr. Vriendelijkheid. Leer om attentheid en consideratie je tweede natuur te maken. Aardige mannen eindigen echt als eerste.

8. Wees een heer.

Sta op als ze de tafel verlaat, open de autodeur, loop aan de straatkant van het voetpad, help haar met haar jas, ren naar de auto voor haar paraplu… je snapt het wel.

9. Zeg haar dat ze mooi is.

Vrouwen die van hun man horen dat ze mooi zijn, worden mooier. Mannen die hun vrouw vertellen dat ze mooi is, geloven dat met meer overtuiging elke keer dat de woorden hun lippen verlaten. Uitgesproken liefde = romantiek. Het is een win-win situatie. Het kan ook geen kwaad om je woorden te ondersteunen met een attente tekst.

10. Breng ononderbroken tijd met elkaar door.

Er zitten maar 168 uur in elke week – het aantal varieert nooit. De hoeveelheid tijd die we aan onze relaties besteden kan lijken op een stemming over hoeveel waarde we hechten aan de mensen van wie we zeggen te houden. Net als al het andere dat de moeite waard is, is romantiek de investering van tijd en aandacht waard. (Zorg ervoor dat je de verschillende definities van romantiek kent die jij en je vrouw hebben). Wil je echt qualitytime met elkaar hebben? Ga dan voor een Wellness hotel Nederland en kom samen helemaal tot rust.