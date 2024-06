Innovaties die de mode-industrie hebben veranderd

De modeindustrie is grillig en veelzijdig, in rap tempo komen nieuwe collecties tot stand, brengen goedkope discounters rip-offs op de markt van grote modehuizen en wisselen de collecties elkaar in een zeer rap tempo af. Dit alles valt onder de noemer ‘fast fashion’; net zo nietsig als ‘fast food’. Al enige tijd blijkt uit de media dat er in de Chileense woestijnen heuse ‘kleding begraafplaatsen’ zijn ontstaan; het zijn dumpplekken waar ongedragen merkkleding zijn laatste eindbestemming vindt. Met het prijskaartje er vaak nog aan. Beter dumpen dan te goedkoop in de sale; dat komt het merk immers niet ten goede.

Gelukkig zijn er ook positieve aspecten te melden en gloort er hoop. Duurzaamheid heeft immers ook de modeindustrie alweer enige tijd geleden bereikt, wat een omkeerbaar proces oplevert.

Kledingindustrie & duurzaamheid, gaat dat samen?

Duurzaamheid en merkkleding dumpplaatsen, hoe kan dat naast elkaar bestaan? Net als in iedere branche gaat verduurzaming stapsgewijs. Dit geldt ook voor de kledingindustrie. Steeds meer high end fashion brands, zoals Ganni kleding, maar ook reguliere fashion brands als Zara bijvoorbeeld, zetten in op verduurzaming. De kledingindustrie begrijpt dat dit is wat de markt van hen vraagt. Hieronder valt ook het uitsluiten van kinderarbeid. Dat het de kledingindustrie menens is, laten de huidige ontwikkelingen zien.

Nieuwe ontwikkelingen modesector ter verduurzaming

De inzet op verduurzaming is één van de grootste veranderingen binnen de kledingbranche van de afgelopen decennia. Waar dit bijvoorbeeld enkele decennia geleden nog geen speerpunt was, is hier de afgelopen jaren een kantelpunt in bereikt. Zo is er ook sinds 2015 de ‘Global Change Award’ door de H&M Foundation in het leven geroepen. Hier wordt jaarlijks een award, inclusief geldbedrag uitgereikt, aan één van de meest innovatieve projecten van bedrijven binnen de modesector.

Innovatieve projecten binnen de mode industrie

Evenals kunstvlees, wordt er ook gewerkt aan ‘kunst katoen’. Dat wil zeggen: echt katoen, maar dan ontwikkeld in een laboratorium. De Braziliaanse start-up GALY heeft dit innovatieve product ontwikkeld. Er is minder water nodig, het groeiproces verloopt vele malen sneller en kan wellicht op den duur wereldwijd uitgerold worden.

WeRewool

De productie van milieuvriendelijke vezels, die beschikken over natuurlijke eigenschappen, zonder de negatieve impact op ons milieu; dat is wat start-up WeReWool uit de Verenigde Staten heeft ontwikkeld. De techniek mag revolutionair genoemd worden, in het kort komt het erop neer dat bacteriën en gisten genetisch worden gemanipuleerd, waardoor zij specifieke eiwitten produceren, hieruit is de nieuwe stof ontwikkeld.

Herbruikbare stoffen

En dan is er natuurlijk ook het hergebruik van bestaande kleding. Steeds meer verzamelpunten zorgen voor de afvoer van onze kledingberg en leveren o.a. de stoffen aan verwerkingsbedrijven waar bepaalde stoffen gerecycled worden. Voor het maken van een regulier t-shirt bijvoorbeeld is meer dan 2000 liter water nodig. Gerecycled katoen daarentegen kan met 50 liter water af. Het is dus interessant om katoen te recyclen, steeds meer organisaties houden zich hier dan ook mee bezig. Het katoen wordt dan geplet tot vezels, waarna er nieuw katoen van wordt gesponnen.