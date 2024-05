De beste Outfit Combinatie met Sneakers

Hoewel over smaak en styling nog te twisten valt, is iedere vrouw het er wel over eens: sneakers zijn de chillste schoenen om te dragen. Het liefst lopen we er elke dag op. En om dit wat vaker te realiseren zijn hier de beste combinaties met onze grote vriend: sneakers!

Jurken en lage sneakers

Je loopt lekker te slenteren op je favoriete vakantiebestemming en dan voel je het opeens, blaren van die sandalen. Niet alleen vervelend, maar het had ook makkelijk voorkomen kunnen worden. Jurkjes zijn super leuk te stylen met lage sneakertjes. Denk bijvoorbeeld aan de hippe Nike dunk lows, lage canvas sneakers of juist chique Tommy Hilfiger sneakers. Neem bijvoorbeeld is een kijkje op scapino.nl. Deze site staat vol met lage sneakers dames, vaak ook nog voor een budgetprijs! En nog een extra voordeel: lage sneakers staan natuurlijk niet alleen onder jurkjes, maar eigenlijk onder alle soorten kleding.

Blazers en sneakers

Heb je een belangrijke vergadering of presentatie, maar even geen zin om die pijnlijke hakken aan te doen? Blazers en sneakers gaan enorm goed samen! De blazer zorgt voor een chique look terwijl de sneaker het juist weer erg luchtig maakt. Je kunt eventueel kiezen voor een jurkje onder je blazer, of juist een lekkere basic top. Deze combo zorgt er in ieder geval voor dat je niet meer bang hoeft te zijn voor pijnlijke voeten of valpartijen op die belangrijke momenten.

Felle kleuren en sneakers

Hou je ervan om lekker op te vallen in die fel roze trui of die levendige groene broek? We love it! Trek je gekste, felste en meest opvallende kleuren aan. De sneakers maken hier automatisch een dagelijkse stijl van. Zorg er wel voor dat de sneaker die je draagt een redelijk neutrale kleur heeft. Witte gympen doen het altijd erg goed onder mooie felle kleuren. Ook zorgt het er nog eens voor dat jouw outfit juist meer naar voren komt.

Stoere look en sneakers

Hou je van vrouwelijke kleding en zichtbare contouren? Love it! Maar steeds vaker zien we ook vrouwen in oversized truien, broeken en shirts. Deze outfits kunnen enorm comfortabel zijn, maar ook nog eens heel stylish! Met een leuke sneaker en wat accessoires loop je er super hip bij. Trek je sportsokken aan en zet een petje op. Op deze manier creëer je een enorm gave unisex look. Iets wat helemaal van deze tijd is natuurlijk!

Loungewear en sneakers

Even de deur uit voor een snelle boodschap, maar er toch nog een beetje modieus uitzien? Schop die pantoffels uit en trek die hippe sneakers aan! Dit oogt al heel anders als jij in je joggingpak even de deur uit moet. Combineer sneakers met je fijnste trainingspak en je zult merken dat comfort en stijl hand in hand kunnen gaan!