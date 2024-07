Een betere Band met je Kat krijgen: 4 Tips

Veel mensen hebben het idee dat het moeilijk is om een band op te bouwen met een kat. Moeilijker dan met een hond bijvoorbeeld. Maar in principe hoeft dat niet het geval te zijn. Als je maar weet hoe je met een kat om moet gaan. Benieuwd naar tips en uitleg? Lees zeker even verder.

Comfortabele woonomgeving

Zorg allereerst dat je je kat een stabiele basis kunt geven. Een kat woont namelijk graag in een comfortabel en veilig huis. Je kat heeft hier het liefst een eigen plekje, om zich terug te kunnen trekken. Je kunt hier een hoekje voor inrichten, maar de kans is groot dat de kat zelf wel een plekje uitkiest. Het zijn namelijk eigenwijze beestjes. Haal verder de benodigde spullen in huis voor de kat. Zo wil een kat de behoefte doen op een kattenbak. Zoek hier ook een goede plek voor uit, in de schuur of bijkeuken bijvoorbeeld. Met speelgoed maak je een kat ook blij, zoals een bal of nepvogel aan een stok. Een krabpaal kan ook een nuttige optie zijn, zeker als je wilt dat je kat niet aan je meubels gaat krabben. En denk dan nog aan een mandje of dekentje, om neer te leggen op de plek waar je kat graag slaapt.

Liefde gaat door de maag

We weten allemaal wel: liefde gaat door de maag. Ook bij dieren is dat het geval. Een kat raakt nu eenmaal sneller aan je gehecht als je lekker eten geeft. Kies daarbij het kattenvoer dat bij het dier past. Let onder andere op de leeftijd en eventueel op het ras of op allergieën. Naast brokken zijn katten vaak dol op nat voer. Maar geef hier niet te veel van. En combineer het ook altijd met brokken, om het gebit van je kat sterk te houden. Het kan soms helaas wel een zoektocht zijn om brokjes te vinden die je kat echt lust. Blijf dan vooral verschillende opties proberen, totdat je kat de juiste brokjes heeft.

Respecteer de grenzen

Het is bij een kat heel belangrijk om de grenzen te respecteren. Bij alle dieren is dit zo, maar katten vergeven je nog minder snel als je over grenzen heen gaat. Zeker bij verlegen, bange of agressieve katten is dit essentieel om een band op te kunnen bouwen. Aai je kat daarom alleen als je kat duidelijk aangeeft dit te willen. Dan komt de kat echt wel vanzelf naar je toe. Het liefst zelfs miauwend, met enthousiasme. Ook door kopjes te geven maakt een kat duidelijk dat hij je aandacht wil. Maar als je kat juist weer weggaat of de rug naar je toedraait, is het even genoeg geweest. Ga dan gewoon weer verder met je eigen ding. En als een kat bijt, krabt of blaast is het natuurlijk helemaal duidelijk dat je een stapje terug moet doen. Je doet er goed aan om de signalen die een kat geeft te leren herkennen. Grote kans namelijk dat je kat eerder al subtiele signalen heeft gegeven voordat hij naar je begint te blazen. Maar dan moet je natuurlijk maar net weten waar je op moet letten. Gelukkig is hier veel informatie over te vinden. En hoe beter je weet hoe je met je kat om moet gaan, hoe hechter jullie band wordt.

Samen lol maken

Juist als de band met je kat hechter wordt, kunnen jullie samen lol maken. Hier zijn de meeste katten namelijk dol op! Speel bijvoorbeeld vaak met je kat. Zeker jonge katten zijn graag met speelgoed in de weer. Het is ook goed om veel tegen je kat te praten, eigenlijk gewoon de hele dag door. Katten luisteren namelijk graag naar je stem. Je hoeft je kat daarbij niet steeds aan te kijken, maar kunt gewoon verdergaan met je dagelijkse bezigheden. Grote kans dat de kat bij je in de buurt komt zitten. En misschien wel geknuffeld en geaaid wil worden. En dat is hartstikke gezellig!

Een band met een kat opbouwen kan best even duren. Gun je kat die tijd, want juist dan krijg je daar liefde voor terug. Voor je het weet zijn jullie beste maatjes samen!