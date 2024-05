Bestaat Geluk wel echt?

Sommige mensen lijken geluk te hebben. Alles wat ze aanraken verandert in goud. Anderen worden achtervolgd door ongeluk.

Het zijn niet alleen mensen die geluk of pech hebben – het kunnen ook afzonderlijke handelingen zijn. Als bij voetbal de bal de paal raakt, zeggen de commentatoren vaak dat de spits pech had. We ruziën soms over de vraag of een daad geluk bracht of niet. Ik zou kunnen zeggen dat je biljartschot geluk was. “Geen geluk; vaardigheid”, zou je kunnen antwoorden. Bij een Malta casino online draait het in sommige gevallen compleet op geluk en is er geen vaardigheid bij betrokken.

Is dit allemaal wel verstandig? Bestaat er echt zoiets als geluk? Hebben sommige mensen er meer van dan anderen (net zoals sommige mensen beter zijn in poolen dan anderen)? Ik denk dat er een heel redelijke manier is om te praten over geluk. Maar geluk bestaat niet. Het is geen eigenschap, zoals massa of een object. Praten over geluk is praten over hoe dingen gemakkelijk hadden kunnen lopen.

Deze opvatting houdt in dat niemand geluk heeft. We kunnen niet echt van iemand zeggen dat hij geluk heeft, dat wil zeggen dat hij het soort persoon is van wie verwacht kan worden dat er gelukkige dingen zullen gebeuren.

Soms wordt gesuggereerd dat geluk alleen bestaat als een bepaalde interpretatie van de kwantummechanica waar is: als causaliteit niet “deterministisch” is. Als natuurkundig determinisme waar is, dan is elke gebeurtenis die zich voordoet volledig voorspelbaar (in principe), door iemand die genoeg weet over het universum en zijn wetten.

Als indeterministische natuurkunde waar is, dan is die voorspelbaarheid niet mogelijk: niemand, hoeveel hij ook weet, kan elke gebeurtenis die gebeurt voorspellen, zelfs niet in principe.

Ik weet niet welke interpretatie van kwantummechanica waar is, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat we dat debat moeten beslechten om te beslissen of sommige dingen geluk hebben. Het lijkt me duidelijk dat de persoon die door de bliksem werd getroffen (op een heldere dag, als je wilt) pech had, en dat de persoon die de lotto wint geluk heeft.

Dit is hoe ik geluk begrijp. Ik denk dat iemand geluk (of pech) heeft als er twee dingen voor gelden: het is (op de een of andere manier) belangrijk voor hem of haar en het had gemakkelijk niet kunnen gebeuren. De tweede voorwaarde heeft wat uitleg nodig.

Zeggen dat iets gemakkelijk niet had kunnen gebeuren is zeggen dat, gegeven hoe de dingen er op het moment ervoor voorstonden, de gebeurtenis heel goed niet had kunnen plaatsvinden. We kunnen dit zien als het naspelen van de gebeurtenis. Als ik de pooltafel opnieuw opzet en je vraag om het schot opnieuw te nemen, kunnen we ontdekken of je schot geluk of vaardigheid was. We zullen het een paar keer moeten doen: misschien heb je twee keer geluk, maar het is erg onwaarschijnlijk dat je tien keer achter elkaar geluk hebt.

Als je elke keer dat je (ongeveer) hetzelfde schot probeert tot zinken brengt, moet ik toegeven: dat is vaardigheid, geen geluk. Maar als het je niet nog een keer lukt, heb je de eerste keer geluk gehad. Op dezelfde manier heeft iemand pech gehad dat hij door de bliksem werd getroffen als het waar is dat als hij zich weer in soortgelijke omstandigheden zou bevinden, hij (waarschijnlijk) niet door de bliksem zou worden getroffen. Als, aan de andere kant, bliksem hier in de buurt zo vaak voorkomt dat elke keer dat iemand naar buiten gaat, hij geraakt wordt, dan had hij geen pech.

Als dit klopt, dan kunnen er geen gelukkige of ongelukkige mensen zijn. Tenminste, er kunnen geen mensen zijn die de eigenschap hebben dat geluk hen overkomt. Of ik geluk heb als ik iets doe, hangt af van hoe vaardig ik ben in het doen van dat soort dingen. Als ik er echt goed in ben, dan heb ik minder geluk als ik slaag dan als ik er slecht in ben.

Dus hoe vaker iemand iets overkomt, hoe minder geluk erbij betrokken is. Natuurlijk kan iemand twee keer geluk of pech hebben: de bliksem kan twee keer inslaan. Maar iemand die twee keer of vaker geluk heeft, is geen geluksvogel: zijn geluk in het verleden geeft ons geen reden om geluk in de toekomst te verwachten.

Er is één manier waarop we kunnen zeggen dat iemand geluk of pech heeft. In plaats van een gebeurtenis te vergelijken met wat we zouden verwachten dat er zou gebeuren, gegeven ongeveer dezelfde omstandigheden, kunnen we de omstandigheden of eigenschappen van een persoon vergelijken met wat statistisch normaal is voor een groep. Met behulp van dit soort maatstaven kunnen we zeggen dat iemand die zwaar gehandicapt geboren is pech heeft en iemand die rijk geboren is geluk heeft.

Wat is de relevante groep voor dit soort vergelijkingen? Ik denk niet dat er één goed antwoord is: het hangt af van de context en onze doelen. Voor sommige doeleinden kan een kleinere groep relevant zijn en voor andere een grotere. Dit betekent dat van dezelfde persoon gezegd kan worden dat hij zowel geluk als pech heeft.

Denk aan de hedendaagse Nederlander die buiten haar schuld haar baan verliest. We zouden kunnen zeggen dat ze pech heeft, als we haar vergelijken met andere hedendaagse Nederlanders. Maar vergeleken met de mensheid als geheel mag ze van geluk spreken als ze in staat blijft om zichzelf te voeden en onderdak te bieden.

Ditzelfde soort contextgevoeligheid en relativisme is ook kenmerkend voor geluk bij gebeurtenissen. Dezelfde gebeurtenis kan voor iemand geluk en ongeluk brengen. Denk aan iemand die haar vlucht mist en een andere neemt, die vervolgens neerstort. Ze heeft pech dat ze betrokken is bij een vliegtuigongeluk, omdat ze gemakkelijk op de eerdere vlucht had kunnen zitten. Maar als ze de enige overlevende is, heeft ze misschien wel geluk, aangezien alle anderen zijn omgekomen. Daarom kunnen we van iemand die drie ribben en beide benen heeft gebroken zeggen dat hij of zij geluk heeft gehad.