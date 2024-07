Contacten leggen met potentiële klanten is essentieel om interesse te wekken en de verkoop te stimuleren. Het maken van deze connecties kan soms echter moeilijk zijn, omdat het één ding is om ze te willen maken en een ander om uit te vinden hoe ze tot stand te brengen.

Een van de beste manieren om deze verbindingen tot stand te brengen is door middel van copywriting, waarbij je woorden gebruikt om de emoties van consumenten aan te spreken en hen probeert te verleiden om actie te ondernemen na het lezen van je woorden.

Hoewel het misschien eenvoudig lijkt om iets te schrijven waarvan je denkt dat het aanslaat bij je publiek, zijn er essentiële principes die je moet volgen om ervoor te zorgen dat je ze effectief kunt overtuigen. Leer in deze post wat SEO-copywriting is en ontdek de best practices voor het proces waarmee je klanten kunt aantrekken, leads kunt converteren en meer omzet kunt genereren. Je kan natuurlijk ook het SEO uitbesteden.

Wat is SEO-copywriting?

SEO copywriting is het combineren van standaard SEO dat verkeer genereert (zoals zoekwoordenonderzoek) met overtuigende woorden die gebruikers verleiden om een specifieke actie te ondernemen, zoals het kopen van een product of het inschrijven op een e-maillijst. Je vindt deze tekst op productpagina’s op een website, e-mails en verschillende marketingmaterialen.

SEO copywriting verschilt van andere SEO content die je misschien kent, zoals bloggen, omdat het einddoel is om leads te converteren in plaats van organisch verkeer te genereren. Bovendien is SEO-copywriting korter; waar een blogpost bijna duizend woorden kan bevatten, kan copywriting-content minder dan de helft daarvan bevatten. Toch kunnen de twee hand in hand gaan. Je zou een blogbericht kunnen maken dat een CTA bevat die is gemaakt met SEO-copywriting principes in gedachten, en de woorden verleiden gebruikers om te klikken op wat je aanbiedt om meer te weten te komen, zoals het downloaden van een gratis e-book of een andere gerelateerde bron. Hier zijn enkele voorbeelden van inhoudstypen die kunnen worden gemaakt met de SEO-copywriting principes in gedachten:

Bestelpagina’s

Productbeschrijvingen

On-site navigatie-instructies

Advertentie-inhoud

Website tekst

Branded content

CTA-knoppen

Landingspagina’s

SEO copywriting tips en best practices

Sterke copywriting is een combinatie van verschillende factoren, die we hieronder zullen bespreken.

Ken je doelgroep.

De eerste stap naar succesvol copywriting is het kennen van je publiek. Zonder deze informatie is het onmogelijk om ze te overtuigen met je content, omdat je niet weet wie ze zijn of hoe je ze kunt aanspreken.

Het vinden van je publiek voor SEO-copywriting volgt dezelfde processen die je zou volgen bij het maken van een gerichte marketingcampagne, of elk ander type content dat je zou maken voor je bedrijf.

Keyword onderzoek uitvoeren.

Zoekwoordonderzoek is een cruciaal onderdeel van elke SEO-strategie. Als een opfrisser, trefwoordonderzoek is het proces van het ontdekken van de woorden die uw doelgroep gebruikt bij het zoeken naar producten en diensten die vergelijkbaar zijn met wat u aanbiedt, en het gebruik van de trefwoorden in uw inhoud om diezelfde gebruikers naar uw site te lokken. Voor copywriting is dit onderzoek essentieel omdat het je helpt de gebruikersintentie te ontdekken achter de zoekwoorden waarop je publiek zoekt, zodat je teksten kunt schrijven die aansluiten bij hun behoeften.

Schrijf voor je publiek.

Het doel van copywriting is om je publiek te verleiden tot actie. Dus, zoals hierboven vermeld, is het belangrijk om altijd te schrijven met je publiek in gedachten. Je kopers zijn op zoek naar oplossingen, dus schrijf je om hen te vertellen waarom jij een oplossing bent.

Stel bijvoorbeeld dat je een alles-in-één marketingtool aanbiedt. Uit je persona en zoekwoordenonderzoek blijkt dat je doelgroep vaak vraagt naar “gebruiksvriendelijke marketingtools”. Je zou die zoekterm in je tekst willen opnemen om rechtstreeks de intentie van de gebruiker aan te spreken in de hoop dat ze de gewenste actie (het kopen van je product) zullen uitvoeren omdat je ze ervan hebt overtuigd dat jij de best passende oplossing bent voor hun behoeften.

Gebruik intentie-relevante actiewoorden

Net zoals het essentieel is om te schrijven voor de intentie van je publiek, is het ook belangrijk om intentie-relevante actiewoorden te gebruiken. Je wilt dat je tekst hen laat weten waarom wat jij te bieden hebt de beste oplossing is en hen vervolgens leidt naar de actie die je wilt dat ze ondernemen. Dit betekent simpelweg dat je wilt dat je tekst je publiek aanspoort om een definitieve beslissing te nemen, bijvoorbeeld door iets te zeggen als “Koop nu” of “Meld je hier aan” aan het einde van je productbeschrijvingen.

Wees beknopt en duidelijk

Hoe moeilijker je tekst te lezen is, hoe kleiner de kans dat je je uiteindelijke doel bereikt. Als ze veel moeite moeten doen om te begrijpen wat je te bieden hebt, verlies je ze waarschijnlijk onderweg. Dit betekent dat je jargon en woorden moet vermijden en alleen moet opnemen wat het meest relevant is voor datgene waarvoor je tekst maakt. Dit kan een moeilijke vaardigheid zijn om te ontwikkelen, dus het kan nuttig zijn om te bedenken wat je wel en niet zou willen zien als je zoekt naar oplossingen voor je pijnpunten en je strategie daarop af te stemmen. Als ik deze tip in gedachten zou houden en naar mijn eigen advies zou luisteren tijdens het schrijven van dit gedeelte, zou ik simpelweg dit zeggen: laat geen ruimte voor verwarring of misverstanden; wees recht door zee.

Doorlopend testen.

Iets waarvan je misschien dacht dat het goed zou presteren, is misschien niet zo goed afgestemd op de bedoeling van het publiek als je dacht, en continu testen stelt je in staat om te itereren op wat je maakt om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de behoeften van de consument.

Testen zorgt er ook voor dat je je effectiviteit maximaliseert. Je tekst moet je publiek helpen om naadloos tot de oplossingen te komen die je biedt, zonder dat het extra moeite kost, omdat je tekst alles al uitlegt.

Een voorbeeld van continu testen is het maken van meerdere versies van CTA’s, elk met een andere tekst, die je op verschillende websitepagina’s plaatst om te zien welke betere resultaten oplevert.

Al met al komt SEO copywriting als volgt bij elkaar: het SEO-aspect zijn de zoekwoorden waarvan je weet dat ze overeenkomen met de gebruikersintentie van je publiek en al veel verkeer hebben, en het copywriting element is schrijven voor de gebruikersintentie achter de zoekwoorden die verkeer hebben.

Als je deze strategie gebruikt, laat je je publiek direct zien hoe je hun pijnpunten oplost en hen verleidt klant te worden.

Neem eens een kijkje bij Heers.nl voor een SEO abonnement. Dan hoef je als bedrijf je nooit meer zorgen te maken over SEO!