Dit klinkt vreemd, nietwaar? “Shitcoin” klinkt misschien als een term uit een komisch sketch, maar in de wereld van cryptocurrency is het een serieus onderwerp. Grofweg is een shitcoin een soort digitale valuta die geen echte waarde of geloofwaardigheid heeft. In tegenstelling tot gevestigde cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, die solide fundamenten en brede acceptatie hebben, komen shitcoins vaak tevoorschijn zonder enig ander doel dan snel geld te verdienen voor hun makers. Maar het verhaal eindigt daar niet. Laten we dieper ingaan op wat precies een munt een “shitcoin” maakt en waarom ze een opmerkelijk fenomeen zijn geworden in de cryptowereld.

Wat is een Shitcoin?

Shitcoin is een term voor cryptocurrencies die niet echt veel waard zijn. Ze brengen niets nieuws of belangrijks naar voren. Mensen maken ze vooral om snel geld te proberen verdienen. Soms gebruiken mensen “shitcoin” om slecht te praten over andere cryptocurrencies die niet Bitcoin zijn.

De naam zelf zegt het al – deze munten zijn als poep in de cryptowereld. Ze hebben geen echte waarde of doel. Hierdoor kunnen ze erg riskant zijn om in te investeren. Hun prijzen kunnen veel schommelen, meestal door trucs en gokspelletjes van handelaren.

Shitcoins beloven vaak veel in hun advertenties, maar leveren niet veel op. Ze hebben geen duidelijke redenen voor hun bestaan, en de mensen erachter weten misschien niet veel over wat ze doen. Het is alsof je probeert een huis te bouwen zonder plan en zonder ervaring.

Wat zijn de kenmerken van een Shitcoin?

Ervaren crypto gebruikers zijn er zeker van dat Shitcoins gemakkelijk te herkennen zijn vanwege hun opvallende eigenschappen. Shitcoins zijn als glanzend fool’s gold in de crypto wereld. Hier is het verhaal over deze opzichtige maar zwakke digitale munten:

Snelle geboorte. Shitcoins worden vaak haastig gemaakt, met weinig zorg voor kwaliteit van de kant van het ontwikkelingsteam. Stel je iemand voor die snel een schilderij kopieert en het zijn eigen noemt. Zo maken sommige mensen deze munten, gebruikmakend van basisvaardigheden en shortcuts.

Schreeuwende hype. Shitcoin makers houden ervan om van de daken te schreeuwen over hun “next big thing.” Ze betrekken influencers die de hemel en sterren beloven met gedurfde claims, of het nu gaat om baanbrekende technologie of torenhoge winsten. Spoiler alert: het is meestal allemaal rook en spiegels.

Pump and Dump. Dit is een klassieke zet. Shitcoin promoters verhogen kunstmatig de prijs door leugens of hype te verspreiden. Zodra het hoog genoeg is, verkopen ze snel, waardoor anderen met waardeloze munten achterblijven.

Geen echte bruikbaarheid. Shitcoins missen meestal een authentieke bruikbaarheid of een echt gebruiksscenario. Ze bieden geen technologie, product of dienst die echte problemen oplost of bestaande oplossingen verbetert. Hun voornaamste doel is om winst te genereren voor hun makers en initiële investeerders.

Hier vandaag, weg morgen. Shitcoins blijven niet lang hangen. Zodra de hype verdwijnt, verdwijnen ze in de digitale afgrond, waardoor investeerders zich achter de oren krabben.

Veiligheidsproblemen. Net als een huis met zwakke sloten, kunnen shitcoins gemakkelijke doelwitten zijn voor hackers. Hun onderliggende code heeft vaak gaten die kunnen worden misbruikt, waardoor het geld van investeerders risico loopt.

Voorbeelden van shitcoins

Helaas zijn voorbeelden van shitcoins behoorlijk talrijk in de cryptoruimte. Hier zijn er slechts een paar:

BitConnect (BCC) . Deze crypto beloofde enorme winsten via een uitleenprogramma, maar bleek een Ponzi-regeling te zijn, waardoor investeerders veel geld verloren toen het in 2018 instortte.

Useless Ethereum Token (UET) . Dit digitale activum is gemaakt om te zien of mensen iets zouden kopen zonder enig echt doel. Verrassend genoeg deden sommigen dat, wat laat zien hoe speculatief de cryptomarkt kan zijn.

OneCoin . Dit project bleek een oplichterijcryptocurrency te zijn opgezet door een bedrijf dat met miljarden dollars verdween, waardoor investeerders met niets achterbleven.

Pepe Coin (PEPE). Het is een meme-munt die in april 2023 een gekke prijssprong maakte, waardoor vroege investeerders grote rendementen behaalden. Maar toen stortte het net zo snel in, wat laat zien hoe onvoorspelbaar deze munten kunnen zijn.

Shitcoins vs. Blue-Chip Cryptocurrencies

Shitcoins en blue-chip cryptocurrencies zijn als twee kanten van dezelfde medaille in de wereld van digitale valuta.

Shitcoins verwijzen naar cryptocurrencies met weinig tot geen waarde of potentieel, vaak gecreëerd als snel geldmakende schema’s door onbekende ontwikkelaars.

Blue-chip cryptocurrencies zijn gevestigde digitale munten zoals Bitcoin en Ethereum, bekend om hun stabiliteit, populariteit en sterke staat van dienst. Je kunt blauwe chip digitale activa gemakkelijk kopen op verschillende platforms. Zo kun je Bitcoin kopen met iDeal en een hele reeks andere betaalmethoden op elke bestaande crypto-uitwisseling of handelsplatform, terwijl shitcoins over het algemeen worden genoteerd op enkele kleinere gedecentraliseerde beurzen en mogelijk niet voldoende liquiditeit bieden.

Investeren in Shitcoins kan riskant zijn, omdat ze gevoelig zijn voor volatiliteit en fraude, waardoor ze een gok kunnen zijn voor investeerders. Daarentegen worden blue-chip cryptocurrencies beschouwd als veiligere investeringen dankzij hun bewezen staat van dienst, wijdverbreide adoptie en solide fundamenten in de cryptomarkt. Ze worden vaak gezien als een betrouwbaardere en betrouwbaardere keuze voor mensen die de wereld van cryptocurrency willen betreden.

Terwijl Shitcoins de lokroep van snelle winsten kunnen bieden, gaan ze ook gepaard met een hoger risico om uw investering te verliezen. Blue-Chip Cryptocurrencies worden gezien als langetermijninvesteringen die meer stabiliteit en groeipotentieel op lange termijn kunnen bieden.

Shitcoins vs. Memecoins

Hoewel zowel shitcoins als memecoins vaak bekritiseerd worden vanwege hun gebrek aan nut en speculatieve aard, zijn er genuanceerde verschillen tussen beide:

Shitcoins:

Verwijst over het algemeen naar cryptocurrencies die weinig tot geen intrinsieke waarde of nut hebben.

Vaak gecreëerd als snelle geldscheemas of als grap door ontwikkelaars.

Ontbreken fundamentele technologie of gebruiksmogelijkheden buiten speculatieve handel.

Memecoins:

Dit zijn cryptocurrencies die voornamelijk populair worden door internetmemes en hype op sociale media.

Hoewel ze vaak traditioneel nut missen, hebben memecoins vaak een sterke gemeenschap volgers en merkherkenning.

Sommige memecoins bevatten elementen van satire of humor in hun branding en marketing.

Zou je moeten investeren in Shitcoins?

Het is een vraag waar veel investeerders over nadenken, aangetrokken door de belofte van snelle winsten. Maar voordat je erin duikt, is het essentieel om de voor- en nadelen af te wegen.

Voordelen van shitcoins:

Hoge Volatiliteit. Shitcoins kunnen wilde prijsschommelingen ervaren, wat het potentieel biedt voor aanzienlijke winsten in korte tijd.

Lage Instapkosten. Met prijzen die vaak beginnen bij fracties van een cent, kunnen zelfs kleine investeerders zich veroorloven om grote hoeveelheden te kopen.

Diversificatie. Het toevoegen van shitcoins aan je portfolio kan je holdings diversifiëren, waardoor het risico in een volatiele markt mogelijk wordt verminderd.

Nadelen van shitcoins:

Hoog Risico. Shitcoins staan bekend om hun speculatieve aard, waarbij velen echt werelds nut missen en vatbaar zijn voor manipulatie.

Veiligheidsrisico’s. Shitcoins kunnen kwetsbaar zijn voor hacks en aanvallen vanwege niet-geauditeerde code en anonieme makers.

Beperkte Liquiditeit. Lage handelsvolumes kunnen het moeilijk maken om grote hoeveelheden te kopen of verkopen zonder de prijzen te beïnvloeden.

Uiteindelijk kan investeren in shitcoins lucratief zijn maar gaat gepaard met aanzienlijke risico’s. Het is essentieel om je huiswerk te doen en alleen te investeren wat je je kunt veroorloven te verliezen.