Wanneer is een Startup geen Startup meer?

Omdat het lange tijd werd geassocieerd met jonge creatieven boordevol ideeën, heeft de naam startup een zekere aantrekkingskracht. Maar in de kern is een startup gewoon een bedrijf in de beginfase. Dit betekent dat een startup op een gegeven moment niet meer correct als zodanig kan worden aangeduid – hoe trendy het ook is. In dit artikel nemen we verschillende indicatoren met je door die aangeven dat een startup eigenlijk geen startup meer is.

Het bereiken van product-markt fit

Als startups zich in de beginfase van hun bedrijf bevinden, onderzoeken ze de markt en ontwerpen ze een product of dienst waarvan ze hopen dat het bij de markt past, aantrekkelijk is voor klanten en goed verkoopt. Als dit al is bereikt en een product of dienst zich niet langer in het prototypestadium bevindt, maar daadwerkelijk wordt afgenomen door klanten, dan is dit een duidelijke markering dat je geen startup meer bent.

Schaal van het bedrijf

Als we de definitie van een startup beschouwen als een onderneming in de vroege, prille fasen van haar bestaan, dan spreekt het voor zich dat de schaal van het bedrijf bescheiden moet zijn – zelfs als ze enorme ambities hebben. Als de schaal van je bedrijf groot is, is dat een duidelijk teken dat je niet langer gedefinieerd kunt worden als een startup.

Schaalgrootte wordt bepaald aan de hand van indicatoren zoals omzet, aantal werknemers en de leeftijd van een bedrijf. Er is geen definitief cijfer voor een van deze elementen dat aangeeft dat je niet langer een startup bent, maar het zou vrij duidelijk moeten zijn wanneer je schaal groter is dan een startup.

Techcrunch creëerde de 50-100-500 regel die stelt dat je niet langer een startup bent als je een omzet hebt van meer dan €46 miljoen, 100 of meer werknemers hebt en een waarde van €461 miljoen of meer.

Winstgevendheid van het bedrijf

Een andere maatstaf die kan bepalen of een bedrijf nog steeds in aanmerking komt voor de status van startup is die van winstgevendheid. Dit verwijst niet alleen naar inkomsten minus uitgaven, maar ook naar efficiëntie en investeringsrendement. Het kan daarom worden teruggebracht tot het netto-inkomen. Als dit een significant getal wordt, is het waarschijnlijk tijd om het startup-label te verliezen.

Bureaucratisering

Een andere duidelijke indicatie dat het tijd is om afstand te doen van de startup titel is wanneer het bedrijf bureaucratischer begint te worden. Dit betekent dat je nu officiële en formele communicatiekanalen gebruikt en je processen en bedrijfsprocedures hebt gestandaardiseerd en efficiënt hebt georganiseerd.

In de praktijk kan dit betekenen dat je nu een toegewijd accountteam hebt, een aangesteld marketing- en brandingteam en dat je niet langer werkt met slechts een kleine groep individuen die zich richten op ideevorming. In plaats daarvan draait alles als een goed geoliede machine en experimenteer je niet met organisatie.

Met andere woorden, creatieve experimenten en innovatie zijn misschien nog steeds onderdeel van het bedrijfsproces, maar hebben plaatsgemaakt voor gestandaardiseerde, georganiseerde bureaucratie.

Wanneer een startup niet langer een startup is

Als je de bovenstaande criteria als indicatoren neemt, kun je bepalen of je bedrijf nog steeds in aanmerking komt als startup of niet. Maar omdat de term startup zijn oorspronkelijke definitie enigszins heeft overschreden en nu kan verwijzen naar een mentaliteit en stijl van zakendoen, is het misschien mogelijk om het label startup te behouden met betrekking tot je bedrijf, zelfs als het geen nauwkeurige of volledige definitie van je bedrijf is.

Wil je zelf een startup beginnen? Dan is een zakelijke rekening kiezen voor startups erg belangrijk.