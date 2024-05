Waarom is The North Face zo populair?

Als iemand die in Amsterdam is geboren, was de North Face Puffer Jacket, ook wel bekend als de Nuptse Jacket, de norm voor het grootste deel van mijn tienerjaren. In die tijd was de jas een stuk goedkoper dan nu (toen nog belachelijk duur) en de meeste mensen droegen hem vanwege het rijke materiaal en de consistentie om de drager warm te houden tijdens de winterse kou. Hierdoor is de jas in de loop der jaren een nostalgische herinnering aan de openbare school geworden.

De Nuptse Jacket is altijd gedragen door mensen over de hele wereld en heeft altijd bijgedragen aan de voortdurende uitbreiding van street wear. Deze jassen zijn nooit veranderd, of zelfs ongekend populair geworden, en worden nog steeds gedragen ondanks dat de belangrijkste bevolkingsgroep steeds ouder wordt. Wat ooit een kledingstuk was dat prioriteit kreeg vanwege zijn functionaliteit, is nu een van de meest beruchte jassen van een generatie. Hier kan je overigens een The North Face sale vinden!

Een klein kijkje in de geschiedenis van The North Face

The North Face begon in 1966 als een kleine winkel, opgericht door twee wandelliefhebbers Susie en Douglas Tompkins in San Francisco die hun passie wilden volgen in bovenkleding en bergkleding. Binnen twee jaar verhuisde het merk van de ene kant van de San Francisco Bay naar de andere en ontwierp en produceerde het zijn eigen merk met technische uitrusting en kleding. Terwijl het een gemeenschap van fanatieke buitensporters opbouwde. In de jaren 80 werden de kleding en uitrusting afgestemd op de ski-wereld en in de jaren 90 op Tekware, waarmee rotsklimmers, rugzaktoeristen, wandelaars en algemene buitensporters hun intrede deden.

The North Face, dat bekend staat als het gouden tijdperk voor het merk, bracht in de jaren 90 hun jassencollecties uit. Waaronder de Nuptse Jacket, die vanaf het moment van lancering een vaste aanhang kreeg. In grote steden als New York droeg het publiek hun nieuwe aankopen met trots, en hun favoriete rappers en zangers droegen de jas tijdens hun concerten. In deze periode brachten ze 8 verschillende gekleurde jacks uit, die allemaal geprezen werden om hun technische ontwerp, kwaliteit en modieuze flair. Dit introduceerde Boosting, ook wel bekend als winkelverlichting, in de mix van New Yorkse graffitischrijvers die al bekend stonden om het stelen van spuitverf sinds het metrotijdperk van de jaren zeventig. Hieronder vielen nu ook dure kledingstukken, waaronder het Nuptse jack. Verfspuiters gebruikten hun jasjes door de ruimte in hun jasjes te manipuleren waar gestolen spuitbussen in pasten.

Samenwerkingen

Nu wordt het bedrijf nauw geassocieerd met streetwear, zelfs meer dan alleen bovenkleding of bergkleding. Wereldwijd heeft het merk de mode-industrie stormenderhand veroverd, allemaal door het gebruik en de manipulatie van samenwerkingen met onder andere de grote streetwearhuizen Supreme en Sacai. Elk jaar heeft Supreme samengewerkt met The North Face, met luipaardprints, veelkleurige landkaarten en op bendes geïnspireerde bandana-prints, allemaal op de typische Supreme manier. Als onderdeel van de collecties van Supreme zijn er duidelijke hommages aan de expertise van The North Faces op het gebied van gear design, waarmee The North Faces voortdurende reis in streetwear wordt bevestigd als een centrale speler in de identiteit van de subcommunity. Pufferjassen zijn vandaag de dag nog steeds sterk geïnspireerd op de Nuptse Jacket, bijna op een ironische manier vanwege de duidelijke misinterpretaties van de dragers – niemand draagt hem meer om berg te beklimmen.

Het vermogen van het merk om zijn kleding populair te maken en toch trouw te blijven aan het oorspronkelijke ethos van het merk, laat de veelzijdigheid van deze kledingstukken zien en geeft toestemming voor de voortdurende overexposure (of het succesvolle avontuur) van het oorspronkelijke ontwerp. Het verlangen van modekopers om een North Face Jacket te kopen blijft groeien en lijkt niet snel af te nemen. Het merk richt zich met zijn ontwerp op een massapubliek omdat het genderneutraal kan blijven, dus vrijwel iedereen kan iemand die op hem lijkt een van de jassen zien dragen. Ook al blijft Tompkin reclamecampagnes maken die zich richten op de oorspronkelijke demografie van buitensporters, de subculturele implicaties die het merk heeft versterkt door zijn verkenning van streetwear blijven voor vraag zorgen. Het merk wil er niet uitzien alsof het aan het veranderen is; en eerlijk gezegd heeft het dat ook nooit gedaan. The North Face zijn gewoon meesters in alomtegenwoordigheid.

De jaren 90 rage blijft

De voorspellingen rond de nostalgische vraag uit de jaren ’90 hadden niet verwacht dat het zo lang zou duren, maar het lijkt erop dat de pandemie de manie heeft verlengd. Een paar jaar lang infiltreerde de behoefte van het publiek om kleding te dragen die doet denken aan de jaren 90 het internet, waardoor bedrijven als Depop financieel explodeerden. Oude Nike hoodies en korsetten groeiden explosief door de populaire vraag en ook The North Face deed mee aan de jaren 90 hype. Ook al blijft The North Face de Nuptse Jacket line-up aanvullen, de nostalgie van de jaren 90 lijkt zich voort te zetten in de kleding. Het gaat niet om het dragen van de meest bijgewerkte versie van het jack, maar meer om het ontwerp dat op het kledingstuk zelf is geïmplementeerd. Het logo lijkt belangrijker te zijn geworden dan de tijd waarin het werd gemaakt, ook al is het tijdperk het belangrijkste verkoopargument.

The North Face blijft een merk dat bestudeerd moet worden om zijn consistentie. Als merk is het alleen al door zijn ontwerp in de schijnwerpers van de mode-industrie blijven staan, waardoor eenvoud de sleutel is tot een lange levensduur van modeverkenning en -verkoop. Hopelijk zullen we meer samenwerkingen van het merk blijven zien, wat een reden geeft waarom het zo succesvol is buiten het domein van de jaren 90 hype. We zullen zien of het de hype echt overleeft, maar het lijkt erop dat het die vraag al heeft beantwoord. The North Face blijft het imago dat geassocieerd wordt met pofjassen.