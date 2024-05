Top 5 Gezondheidsvoordelen van Quinoa

Quinoa, uitgesproken als ‘kinoa’, is een glutenvrij alternatief voor zetmeelrijke granen. Hoewel het vaak een soortgelijke rol speelt als granen in gerechten, is quinoa eigenlijk een zaad uit dezelfde familie als bieten, snijbiet en spinazie. Het bevat veel eiwitten en is een belangrijke plantaardige bron van alle negen essentiële aminozuren. Quinoa wordt al duizenden jaren verbouwd in Zuid-Amerika (Peru, Chili en Bolivia) en vormde het hoofdvoedsel van de Inca’s en hun nakomelingen. In de afgelopen jaren hebben fijnproevers het geprezen als een superieur alternatief voor bulgur tarwe, couscous en rijst.

Voordelen van quinoa

Een portie van 100g gekookte quinoa levert:

120 Kcal/503KJ

4,4g eiwit

1,9g vet

19,4g koolhydraten

2,8g vezels

17mg calcium

64 mg magnesium

Voor mensen die een veganistisch of plantaardig dieet volgen, is quinoa een waardevolle toevoeging aan het dieet. Net als boekweit heeft quinoa een uitstekend aminozuurprofiel, met alle negen essentiële aminozuren.

Wat zijn de 5 belangrijkste gezondheidsvoordelen van quinoa?

1. Kan het risico op chronische ziekten verlagen

Quinoa bevat veel ontstekingsremmende fytonutriënten, waardoor het mogelijk gunstig is voor de menselijke gezondheid bij de preventie en behandeling van ziekten. Quinoa bevat kleine hoeveelheden van de hartgezonde omega-3 vetzuren en heeft, in vergelijking met gewone granen, een hoger gehalte aan enkelvoudig onverzadigd vet.

2. Kan je helpen afvallen

Quinoa is rijk aan vezels en bevat meer eiwitten dan rijst of gerst, en kan daarom gunstig zijn voor mensen die hun gewicht onder controle willen houden. Een verklaring hiervoor is de vullende aard van eiwitten en vezels die ons helpen onze eetlust te beheersen. Quinoa heeft ook een lage glycemische index (GI), dus door de langzamere energieafgifte is het minder waarschijnlijk dat het trek opwekt en honger stimuleert. Bekijk hier een aantal quinoa salade recepten.

3. Kan helpen de bloedsuikerspiegel in balans te brengen

Hoewel er meer onderzoek nodig is, suggereert een klein aantal onderzoeken dat quinoa de triglyceridenspiegel kan verbeteren en de bloedsuikerspiegel beter in balans kan brengen.

4. Geschikt voor mensen met coeliakie en glutenintolerantie

Quinoa is van nature glutenvrij en heeft een hoge voedingswaarde, waardoor het een ideale optie is voor mensen die geen glutenhoudende granen kunnen eten, zoals mensen met coeliakie. Omdat quinoa veel vezels bevat, is het een betere keuze voor een gezonde darm- en spijsvertering dan geraffineerde gluten alternatieven zoals rijst- of aardappelmeel.

5. Kan de darmgezondheid verbeteren

Studies suggereren dat quinoa de darmgezondheid kan verbeteren door de diversiteit van nuttige darmbacteriën te vergroten en de ontstekingssymptomen van aandoeningen zoals colitis te verminderen. Quinoa werkt als een prebioticum en levert de brandstof voor nuttige darmbacteriën, waardoor ze goed gedijen.

Is quinoa veilig voor iedereen?

Quinoa is een van de minst allergene ‘granen’ en allergische reacties komen zelden voor. De natuurlijke bestanddelen van de zaden, saponinen genaamd, kunnen echter de oorzaak zijn van sommige bijwerkingen. Het is mogelijk om deze stoffen te verwijderen door quinoa grondig te spoelen of voor te weken voor gebruik.