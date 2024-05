Waarom is er een sterk groeiende vraag naar finance professionals?

In de snel veranderende economie van vandaag de dag waarin de centrale banken hard bezig zijn de inflatie onder controle te brengen, zijn financiële professionals voor veel bedrijven onmisbaard. Multinationals en andere grote bedrijven die actief zijn op meerdere vlakken staan voor complexe uitdagingen die vragen om deskundigheid van goed opgeleide finance-medewerkers. Dit zijn uitdagingen op het vlak van onder andere financieel beheer, risicoanalyse en strategische planning. De groeiende vraag naar finance vacatures weerspiegelt de cruciale rol die deze experts spelen in de financiële gezondheid van deze organisaties en hun succes in hun activiteiten over de hele wereld.

Het belang van financiële expertise in hedendaagse bedrijven

Financiële expertise is fundamenteel voor elk bedrijf. Zonder goed financieel management is er immers geen winst en zonder winst is er geen duurzame bestaansreden. In een tijdperk waarin markten dynamisch veranderen en bedrijfsmodellen zich continu aanpassen, biedt gedegen financieel beheer het fundament dat menig organisatie nodig heeft om de storm te kunnen weerstaan. Financiële professionals helpen bij het navigeren door economische onzekerheden, het managen van investeringen en het waarborgen van stabiliteit en groei.

De impact van technologische innovatie op finance functies

Technologische innovatie heeft een sterke impact op finance functies. Een halve eeuw geleden werd in het vakgebied zo goed als alles nog met pen en papier gedaan. Met de komst van de eerste mainframes begon dat langzaam te veranderen en al geruime tijd wordt alles gedaan met de computer.

Met de komst van AI en andere technologieën zoals geavanceerde data-analysetools blijft het vakgebied echter verder veranderen. Dit vereist niet alleen dat huidige professionals hun vaardigheden voortdurend bijschaven, maar creëert ook nieuwe kansen binnen het vakgebied. De jongste generatie van finance professionals is immers opgegroeid met de nieuwste technologische ontwikkelingen en heeft mogelijk al ChatGPT gebruikt als studiehulp. Nu ze het werkzame leven instappen kunnen ze deze kennis en inzichten toepassen om efficiënter te werken en deze technologieën maximaal te helpen in te zetten.

Verschuiving in vaardigheden en competenties

In deze veranderende wereld waarin economische veranderingen de hoofdtoon voeren en technologische veranderingen ook een flinke impact hebben wordt er duidelijk meer verwacht van finance professionals dan louter een goede opleiding en ook puur rekenskills en analytisch inzicht zijn niet voldoende. Ook soft skills zoals strategisch kunnen denken, sterke communicatieskills, presentatievaardigheden, goed kunnen samenwerken en aanvoelen wanneer iemand zijn ontwikkelde leiderschapsvaardigheden handig kan inzetten worden steeds belangrijker. Deze verschuiving benadrukt de noodzaak voor continue professionele ontwikkeling om te voldoen aan zowel actuele als toekomstige eisen binnen het vakgebied.

De rol van educatie en voortdurende ontwikkeling

Universiteiten en hogescholen spelen een hoofdrol bij het klaarstomen van toekomstige generaties financials voor deze uitdagende en innovatieve carrièrepaden. Daarnaast biedt voortdurende professionele ontwikkeling huidige praktijkbeoefenaars de kans om up-to-date blijven met veranderingen in regelgeving, technologieën en best practices binnen hun domein.

De rol van de private sector

Naast de publieke instituten die helpen finance-professionals op te leiden, is de private sector ook van groot belang. Organisaties als Staan Finance helpen om het gat op te vullen dat inherent bestaat tussen de publieke sector waar universiteiten en hogescholen deel van uitmaken, waarin studenten de theorie leren, en de private sector die in de praktijk op een manier werkt die soms dicht bij de theorie staat en hier soms ook verder vanaf staat (en hier soms op achterloopt en/of naartoe beweegt). Staan doet dit door startende finance professionals te matchen aan organisaties die ze de kneepjes van het vak in de praktijk leren.

Ondersteuning

Finance organisaties als Staan bieden ondersteuning bij besluitvormingsprocessen, risicomanagement, compliance issues én innovatiemanagement — belangrijk voor duurzaam bedrijfssucces in elke sector. Terwijl onze economische landschappen blijven transformeren zal ook de vraag naar gekwalificeerde financials toenemen; dit belooft zowel kansen als uitdagingen voor zij die werken (of willen gaan werken) binnen dit vitale segment.

Met gerichte opleidingstrajecten kunnen aspiranten zichzelf gereed maken voor dergelijke functies terwijl ervaren professionals via permanente educatie hun carrière verder kunnen verdiepen of verbreden – allen met uitzicht op zekerheid binnen een toenemend concurrerend globaal toneel waarin financiële literatuur niet alleen gewild maar noodzakelijk is.