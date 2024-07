De Ring als Symbool van Verbintenis

Een relatie heeft altijd werk nodig. Het kost tijd, inzet en liefde. Ook gaat een relatie door bepaalde fases en uiteindelijk wordt deze stabiel en zie je deze dan wel of niet bekroond met een verloving en uiteindelijk een huwelijk. Al kun je tegenwoordig ook kiezen voor een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Maar waar komt de welbekende verlovingsring en de uiteindelijke trouwring vandaan? De geschiedenis van trouw en verlovingsringen is lang. De eerste vondsten dateren van 2000 jaar geleden. Het uiterlijk is de afgelopen jaren wel verbeterd, maar de tradities zijn gedurende de eeuwen veranderd. Het doel blijft hetzelfde. Twee levens die samen verder gaan.

De geschiedenis leert

In de geschiedenisboeken is terug te vinden dat Egyptische en Griekse koppels tijdens verlovingsceremonies ringen uitwisselde. Maar het allereerste bewijs van gebruik dateert uit het Romeinse Rijk en het Visigotische koninkrijk. In het Romeinse Rijk kreeg je als toekomstige bruid twee ringen. Deze kondigde je verloving en je huwelijk aan. In de lagere klasse ontving je als bruid een eenvoudige ring van ijzer en een mooie gouden verlovingsring. De ijzeren ring droeg je tijdens het huishoudelijk werk. De gouden ring gebruikte je voor wanneer je buitenshuis vertoefde om zo aan iedereen te laten zien hoe goed je het getroffen had.

Evolutie in creëren

Uiteindelijk verdreven de Visigoten de Romeinen. En zij ontwikkelden in de jaren erna een verfijnde manier van werken met goud. Ze creëerden gouden munten en gegraveerde woorden en gelijkenissen van mensen in die munten. De koningen uit die tijd droegen gouden kronen met edelstenen. En als Visigotische vrouw bezat je oorbellen van goud. Deze werden bezet met edelstenen en de verlovingsring aan je vinger was voorzien van uitgebreide zettingen. In de religieuze hoek werden kruisen van goud veel gezien. In dit tijdperk van de Visigoten werd ook de verloving officieel erkend en vastgelegd in de wet. Door die wet kon je als persoon niet meer onder het huwelijk uitkomen wanneer je de verlovingsring had aanvaard.

Nieuwe stijl

Uiteindelijk was het Maximiliaan de eerste, Aartshertog van Oostenrijk die de allereerste diamanten verlovingsring weggaf. Hij gaf deze aan zijn toekomstige vrouw Mary van Bourgondië. De verlovingsring bleef een belangrijk onderdeel van het huwelijkscontract tijdens de renaissance. Maar diamanten werden een tijd lang zeldzaam, dus alleen de rijkste mensen konden deze kopen. In het victoriaanse tijdperk werden er in Zuid-Afrika veel diamanten gevonden en trok de markt weer aan. Tegenwoordig heb je veel keus uit verschillende soorten stenen en zelfs verschillende soorten goud voor het vervaardigen van jouw verloving en/ of trouwring. De weg naar de huidige ringen was niet makkelijk en heeft vele koninkrijken omvergeworpen. Maar vandaag de dag is het idee ervan hetzelfde gebleven. Het bevestigen van je relatie en deze zichtbaar maken aan de mensen om je heen.