Wat zijn de meest populaire beleggingsvormen?

Spaarrentes zijn de afgelopen vijftien jaar relatief laag geweest. Daarbij kregen we vanaf 2021 opeens te maken met een sterk toenemende inflatie. Niet gek dus dat veel mensen op zoek waren naar alternatieven om hun geld niet te veel te laten verdampen. Beleggen – op welke manier en waarin dan ook – werd een stuk populairder. Hoewel de spaarrentes intussen alweer iets gestegen zijn bij veel banken en de inflatie flink gedaald, beleggen nog steeds veel mensen geld. Wat de meest populaire beleggingsvormen zijn? Daarover lees je hieronder meer.

Obligaties

Nederlanders zijn over het algemeen vrij risicomijdend. Het is dan ook niet opvallend dat obligaties populair zijn onder Nederlanders. Een obligatie is een soort lening aan de overheid of een onderneming, waarover je als investeerder rente ontvangt. Obligaties bieden over het algemeen een stabiele bron van inkomsten.

Aandelen, aandelenfondsen of indextrackers

Ook veel mensen kijken bij beleggingsmogelijkheden naar aandelenbeurzen. Iets meer risico dan obligaties maar ook gemiddeld meer rendement heb je door (direct) te beleggen in aandelen of (indirect) in aandelenfondsen. Het rendement bestaat uit waardestijging van aandelen of dividend. Koop je aandelen dan krijg je een stukje bedrijf in handen. Bij beleggingsfondsen of indextrackers beleg je gespreid in een bepaalde portefeuille.

Vastgoed of vastgoedfondsen

Ook beleggen in vastgoed is een populaire beleggingsvormen, met meestal een aantrekkelijke rendement. Miljoenen mensen beleggen hierin indirect, door een hypotheek die ze voor hun koopwoning hebben afgesloten. Je kunt echter ook beleggen in andere panden met winst als oogmerk. Denk aan het kopen van een tweede woning die je gaat opknappen of verhuren, maar dit vraagt vaak een grote investering en veel tijd. Sterk in opkomst is beleggen in een vastgoedfonds. Dit is ook mogelijk met een kleinere bedrag, je hoeft je niet met verhuurders bezig te houden, bent geen tijd en geld kwijt aan onderhoud en je investering is gespreid.

Cryptovaluta

Beleggen in crypto’s (digitale valuta) is een relatief nieuwe manier van beleggen. De markt is minder gereguleerd en erg volatiel. Dit geeft een hoog risico, maar ook kans op flinke winst. De koers van Bitcoin – de meest bekende en grootste crypto – bijvoorbeeld steeg sinds begin januari 2024 van ongeveer 38.000 euro tot ruim 67.000 euro halverwege maart dit jaar.

Beleggen in edelmetalen

Edelmetalen zoals goud, zilver en platina worden vaak verwerkt in sieraden. Maar je kunt tegenwoordig ook beleggen in deze grondstoffen die een van de eerste ruilmiddelen vormden in de verre geschiedenis. Het is mogelijk fysieke edelmetalen te kopen, maar meer mensen kiezen ervoor te beleggen in ETF’s die gekoppeld zijn aan een bepaald edelmetaal. Ter voorbeeld: de goudkoers is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld van ongeveer 30.000 euro naar bijna 70.000 euro per kilo.

Welke beleggingsvorm past het meest bij jou?

Het is niet gemakkelijk zomaar te zeggen welke beleggingsvorm het beste is. Iedere vorm van beleggen kent namelijk bepaalde voor- en nadelen. Onderzoek daarom goed welke manier van beleggen het best bij jou past, en laat je niet te veel leiden door anderen of hypes.