Hoeveel kamelen is het waard? (Kamelen Rekenmachine)

Heb je je ooit afgevraagd hoeveel je waard bent in kamelen? De Kamelen Calculator biedt een grappige manier om dit te ontdekken. Door een aantal eenvoudige vragen over jezelf te beantwoorden, berekent deze quiz hoeveel kamelen je waard bent. Maar nog veel leuker: je kunt dus ook berekenen hoeveel jouw vriend of vriendin waard is in kamelen en dat vergelijken met anderen. Dus waar wacht je nog op!

In veel Arabische landen was het altijd zeer gebruikelijk om in kamelen te handelen. Voordat het geld werd uitgevonden, handelden de Arabieren in goederen. Daarbij waren kamelen peperduur onderhandelingsmateriaal. Tegenwoordig kost een kameel namelijk ook al tussen de 10.000 en 15.000 euro. En vroeger was dat niet anders. Kamelen waren veel waard en in die cultuur wordt waarde nog steeds weleens uitgedrukt in kamelen.

Berekend jouw kamelenwaarde hier

De quiz kan controversieel zijn, omdat sommigen vinden dat het genderstereotypen versterkt en een oppervlakkige benadering van waarde presenteert. Echter, als je het licht en humoristisch houdt, kan het een bron van vermaak zijn. Neem de quiz vooral met een korreltje zout.

Probeer het zelf en ontdek jouw ‘waarde’ in kamelen, maar vergeet niet dat je echte waarde niet in kamelen te meten is! Doe de quiz hier: Kamelen Calculator.

Wat moet je invullen?

Om tot een weloverwogen oordeel te komen, moet je een aantal gegevens over jezelf invullen. Of natuurlijk over de persoon waarvan jij wil weten hoeveel kamelen hij of zij waard is. Daarbij gaat het om standaardgegevens als geslacht, leeftijd, lengte, haarkleur, haarlengte, oogkleur en huidskleur. Maar er zijn ook wat specifiekere vragen. Zo kan het zijn dat je wordt gevraagd over de lengte van je baard, je cupmaat, of je piercings hebt en hoe knap je bent. Al deze vragen helpen erbij om exact uit te kunnen rekenen hoeveel kamelen je waard bent.

Waar is de Kamelen Calculator goed voor?

Stel je dit nou eens voor: je bent met je vriendin, je beste vriend en diens vriendin op vakantie in het Midden-Oosten. Er komt een Arabische handelaar op je af, want die heeft al lang gezien dat hij die twee knappe dames wil hebben. Maar hoeveel zijn zij eigenlijk waard? Dat kun je berekenen aan de hand van de Kamelen Calculator. Met een paar eenvoudige vragen kom je erachter hoeveel jouw vriendin waard is. En dat kun je dan natuurlijk vergelijken met hoeveel de vriendin van jouw maat waard is.

En andersom geldt dat natuurlijk ook. Ben jij benieuwd of je huidige vriend meer waard is dan al jouw ex-vriendjes? Nou, dat kan perfect met de Kamelen Calculator. Gewoon de kwalificaties van jouw vriendjes invullen en je ziet meteen wie de meeste kamelen waard is, en ook of je dus misschien je vriend moet dumpen om bij een oude liefde terug te keren.