Dit is hoe je jouw Foto’s Veilig Houdt in de Cloud-Era

Je smartphone zit vol met foto’s. Vakantiekiekjes, foto’s van je kind dat voor het eerst loopt, die mooie zonsondergang van vorige week – allemaal dierbare herinneringen.

Maar wat als je telefoon crasht of gestolen wordt? Of als een hacker je cloud-account kraakt? Opeens lijken al die kostbare momenten in gevaar.

Gelukkig zijn er slimme manieren om je digitale fotoboek te beschermen, zonder dat je er een dagtaak aan hebt.

Dus hoe kun je je foto’s veilig bewaaren, zelfs in een tijd van hackers en datalekken?

De Gevaren

Onbeveiligde foto’s zijn een makkelijk doelwit voor pottenkijkers. Je loopt het risico dat je meest persoonlijke herinneringen in verkeerde handen vallen.

Hackers kunnen je accounts kraken en toegang krijgen tot intieme momenten, of zelfs je foto’s voor chantage gebruiken.

Maar het gevaar schuilt niet alleen in kwaadwillenden. Een plotselinge crash van je harde schijf, het stelen van je telefoon, of een fout bij je cloud-provider kan jaren aan herinneringen in één klap wegvagen.

Denk aan je trouwalbum, de eerste stapjes van je kind, of die unieke roadtrip met vrienden – allemaal weg, zonder waarschuwing.

Zonder goede beveiliging en back-ups riskeer je dat je digitale fotoboek voorgoed verdwijnt, en daarmee een groot deel van je visuele geschiedenis.

1. Maak je fotoalbum hackerproof

Je wilt niet dat vreemden door je persoonlijke foto’s kunnen neuzen of ze tegen je gebruiken. Gelukkig kun je daar zelf veel aan doen.

Gebruik allereerst een sterk wachtwoord voor je accounts, eentje dat niet makkelijk te raden is. Nog beter is om tweestapsverificatie aan te zetten. Dan moet je naast je wachtwoord ook een code invullen die naar je telefoon wordt gestuurd. Zo maak je het hackers een stuk lastiger.

Denk ook goed na over welke foto’s je online zet. Sommige kiekjes zijn misschien beter veilig op een externe harde schijf. En als je toch gevoelige foto’s in de cloud bewaart, versleutel ze dan. Er zijn apps die je foto’s in een soort digitale kluis stoppen, zodat alleen jij ze kunt zien.

Maar vergeet niet: gebruik alleen betrouwbare apps die bekend staan om het veilig bewaren van gebruikersgegevens.

2. Veilig uploaden, waar je ook bent

Je wilt je foto’s het liefst meteen delen of back-uppen, ook als je onderweg bent. Maar pas op met openbare wifi-netwerken in cafés of hotels.

Hackers kunnen daar makkelijk gegevens onderscheppen, dus is het slim eerst een VPN download te maken.

Hier komt een VPN van pas bij het veilig uploaden van foto’s:

Een VPN versleutelt je internetverkeer, waardoor je gegevens beschermd zijn.

Het maakt het moeilijker voor anderen om je gegevens te stelen.

Je kunt veiliger foto’s uploaden, zelfs op openbare netwerken.

Sommige VPNs bieden extra opslagruimte voor je bestanden.

Met een VPN kun je dus zorgeloos je vakantiefoto’s uploaden vanaf je hotelkamer of dat leuke café. Het is een extra laag beveiliging die goed van pas komt in ons mobiele leven.

3. Bewaar je foto’s op meerdere plekken

Je telefoon of laptop kan crashen of gestolen worden. In een oogwenk ben je dan al je foto’s kwijt. Daarom is het slim om je foto’s op verschillende plekken te bewaren.

Zet ze bijvoorbeeld in de cloud én op een externe harde schijf. Zo heb je altijd een back-up. Veel telefoons kunnen automatisch je foto’s naar de cloud uploaden. Zet die functie aan, dan hoef je er niet meer aan te denken.

Maak ook regelmatig een back-up op je computer of een losse harde schijf. Heb je echt belangrijke foto’s? Overweeg dan om ze ook nog op een tweede externe schijf te zetten die je ergens anders bewaart, zoals bij familie.

Het klinkt misschien overdreven, maar als er ooit iets misgaat zul je blij zijn dat je het gedaan hebt.

4. Houd controle over je foto’s

Het is zo gebeurd: je deelt per ongeluk een privéfoto met de verkeerde mensen of een bedrijf gebruikt jouw vakantiefoto voor reclame. Om dit te voorkomen, moet je scherp zijn op je privacy-instellingen.

Kijk kritisch naar wie je foto’s kan zien als je ze online zet. Op sociale media kun je vaak kiezen: alleen vrienden, vrienden van vrienden, of iedereen. Kies het minst openbare wat voor jou werkt.

Let ook op apps die toegang vragen tot je foto’s. Vraag je af: hebben ze dat echt nodig? Zo niet, weiger dan die toegang. Als je foto’s deelt op websites, lees dan de kleine lettertjes.

Sommige sites claimen rechten op jouw foto’s zodra je ze uploadt. Wil je dat niet? Zoek dan een andere plek om je foto’s te delen of gebruik watermerk-apps om je naam op de foto te zetten.

Zo maak je het lastiger voor anderen om zomaar met jouw kiekjes aan de haal te gaan.

5. Spreid je kansen met slimme back-ups

Zelfs grote cloudproviders kunnen fouten maken, waardoor je foto’s ineens onbereikbaar zijn… en die magische momenten krijg je niet zomaar terug.

Om te voorkomen dat je dure specialisten moet inhuren om je foto’s te redden, is het slim om je kansen te spreiden. Volg dus deze stappen:

Gebruik niet alleen de cloud, maar bewaar foto’s ook lokaal;

Zet belangrijke foto’s op een externe harde schijf;

Pas de 3-2-1 regel toe: Houd 3 kopieën van je foto’s Op 2 verschillende soorten opslag Waarvan 1 op een andere locatie



Deze aanpak kost wat tijd, maar het is een stuk goedkoper en minder stressvol dan achteraf proberen je verloren herinneringen terug te halen. Met deze methode heb je altijd een back-up van je back-up, en ben je voorbereid op bijna elk scenario.