Is een Fairphone Waterproof?

De Fairphone 4 is het eerste Fairphone-toestel is met een gecertificeerde IP-classificatie (Ingress Protection) van het IEC. Latere modellen hebben ook een gecertificeerde IP-classificatie.

De Fairphone 5 heeft een IP-classificatie van 55.

De Fairphone 4 heeft een IP-classificatie van 54.

De Fairphone 3(+) en 2 hebben geen IP-classificatie.

Weet je nog niet zeker of je de Fairphone 5 moet kopen? Check dan eerst deze Fairphone 5 review eens.

Wat betekent de IP55 rating van de Fairphone 5?

Deze beoordeling geeft aan dat het toestel weerbestendig is (beschermd tegen spatwater). Het is een kleine verbetering ten opzichte van de Fairphone 4.

Wat betekenen de cijfers?

Cijfer 5 geeft bescherming tegen vaste deeltjes. Het apparaat is dus stofvrij en zal de goede werking van het apparaat niet verstoren.

Het tweede cijfer geeft de “Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen” aan. Water dat in stralen tegen de behuizing wordt geprojecteerd zal geen schadelijk effect hebben.

Je kunt je Fairphone 5 gebruiken zonder bang te zijn voor schade als je “droog” sport of als het regent. Je moet je Fairphone 5 echter beschermen en niet gebruiken als je aan watersport doet of buiten bent tijdens een krachtige storm.

Wat betekent de IP54 beoordeling van de Fairphone 4?

Deze classificatie geeft aan dat het toestel weerbestendig is (beschermd tegen spatwater). Het is een hele prestatie voor een modulair toestel om bestand te zijn tegen waterspatten uit alle richtingen. Ze hebben dit voor elkaar kunnen krijgen, omdat ze zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat een nanocoating hebben aangebracht. Op deze manier kunnen ze de lat voor duurzaamheid hoger leggen.

Wat betekenen de cijfers?

Zoals hierboven al vermeld geeft cijfer 5 bescherming tegen vaste deeltjes aan. Het apparaat is dus stofvrij en zal de goede werking van het apparaat niet verstoren.

Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen aan. Water dat tegen de behuizing spat zal geen schadelijk effect hebben. Je kan deze telefoon alleen niet helemaal onder water dompelen.

Je kunt je Fairphone 4 gebruiken zonder bang te zijn voor schade als je “droog” sport of als het regent. Je moet je Fairphone 4 echter beschermen en niet gebruiken als je aan watersport doet of buiten bent tijdens een krachtige storm.

Garantieclaims & indicatoren voor vloeistofcontact

Fairphone 4 heeft verschillende vloeistofcontactindicatoren (LCI) in het frame. Voordat ze een garantiereparatie uitvoeren, controleren ze de integriteit van deze indicatoren samen met andere tekenen van duidelijke oxidatie die kunnen helpen bij het bepalen van de aanwezigheid van waterschade.

Als er waterschade wordt gevonden, vervalt je garantie.

FAQ

Welke Fairphone-modellen hebben een IP-classificatie?

Fairphone 5: IP55

Fairphone 4: IP54

Fairphone 3(+): Geen IP-classificatie

Fairphone 2: Geen IP-classificatie

Wat betekent de IP55-rating van de Fairphone 5?

De IP55-rating betekent dat de Fairphone 5 beschermd is tegen stof en spatwater. Dit maakt het toestel geschikt voor gebruik in de regen en tijdens “droog” sporten, maar niet voor watersporten of onderdompeling.

Wat betekent de IP54-beoordeling van de Fairphone 4?

De IP54-beoordeling geeft aan dat de Fairphone 4 stofdicht is en beschermd tegen spatwater vanuit alle richtingen. Hierdoor is het toestel geschikt voor gebruik in de regen en tijdens “droog” sporten, maar niet voor watersporten of onderdompeling.