Dit is het mega Vermogen van rapper Boef!

Ooit werd hij bekend als treitervlogger, maar inmiddels gaat Boef sky high als rapper. Hij heeft diverse grote hits op zijn naam staan en schroomt ook niet om te pochen met zijn succes. De grote vraag is: heeft hij daadwerkelijk zoveel geld als hij doet voorkomen? Wij zochten uit wat het vermogen van rapper Boef is.

Veel diepgaande teksten hoef je van Boef niet te verwachten. Beetje opscheppen over zijn huizen, chicks, fame, luxe leventje en zijn inkomsten. Zo rapte hij in het nummer Goudmijntje over de vele huizen die hij bezit. En dat past natuurlijk wel bij Boef, die er sowieso al om bekendstaat niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Een imago als huisjesmelker kan daar uiteraard gewoon bij.

De huizen van Boef

In 2019 heeft Boef zijn droomhuis gekocht. De Algerijns-Franse Nederlander tikte zo even 1,4 miljoen euro af voor zijn landhuis in Almere. Dat huis staat ook nog eens op een groot perceel met trampoline, sportveldje en prachtige natuur. Dat huis zette hij begin 2024 te koop voor ruim 2,1 miljoen euro. Verder kocht hij de afgelopen jaren nog twee panden. Het gaat om twee huizen, ook in Almere, waarvoor hij 252.000 en 236.500 euro betaalde. Deze huizen verhuurt hij vervolgens weer door, zodat hij extra inkomsten heeft elke maand.

Het inkomen van Boef

Naast zijn verdiensten uit de huizenmarkt, verdient Boef ook nog op wat meer chique manieren zijn geld. Allereerst doordat hij miljoenen streams haalt met zijn muziek op platformen als YouTube, Spotify en de radio. En dat gaat om serieuze bedragen. De liedjes van Boef worden op Spotify bijvoorbeeld dagelijks ruim 600.000 (!) keer beluisterd. Daarmee was hij in 2023 de populairste artiest van Nederland. De vergoeding voor een stream ligt tussen de 0,003 en 0,005 euro. Dat levert hem ruim 2500 euro per dag op, ofwel meer dan 900.000 euro per jaar.

En dan is er nóg een grote inkomstenbron. Ook aan zijn optredens verdient hij natuurlijk goed. Voor een optreden van een halfuur vraagt de rapper 10.000 tot 15.000 euro. Zo bouw je natuurlijk razendsnel een enorm vermogen op. Tot slot verdient Boef ook nog genoeg aan sponsordeals. Met een gigantisch aantal volgers op sociale media zijn er genoeg bedrijven geïnteresseerd in partnerships. Zo heeft Boef op YouTube bijna een miljoen abonnees en op Instagram 1,5 miljoen volgers.

Het vermogen van rapper Boef

3,5 miljoen euro. Zo genereert Boef dus een gigantische stroom aan inkomsten, wat ook inhoudt dat zijn vermogen door het dak gaat. Quote heeft de jaarrekeningen van zijn bv’s doorgespit en kwam neer op een cumulatief eigen vermogen van 2 miljoen euro. Daar zit echter zijn privérekening nog niet bij en alles wat hij op andere plekken heeft staan. Daarom wordt het vermogen van Boef geschat op zo’n

Heel soms doneert Boef ook nog weleens wat geld aan het goede doel. Bijvoorbeeld in 2022. Boef had in 2020 meegedaan aan een overheidscampagne, waarin hij een videoboodschap insprak over het coronabeleid. Daarin stipte hij het belang van vaccinatie aan, maar later kreeg hij daar spijt van. Boef keerde zich namelijk later tegen het beleid van de overheid. Hij was het niet eens met de indirect verplichte vaccinaties en uitsluitingen. Daarna besloot hij zijn vergoeding van 20.000 euro te doneren aan het goede doel.

Crypto

Verder maakt Boef op een andere manier nog gebruik van zijn bekendheid om geld te verdienen. Dat zocht trendwatcher Farid Tabarki in Stand van Nederland: Generatie Next uit. Hij kocht op grote schaal cryptomunten in, deelde dat vervolgens uitgebreid op zijn sociale media, waardoor de populariteit van de munten steeg. Daarna verkocht hij de munten weer met flinke winst. “Hij gebruikt zijn bekendheid om mensen te laten zien wat hij heeft. Ze hebben zelf een belang, want als het meer waard wordt, hebben ze zelf meer waarde in hun portefeuille, en stappen ze er waarschijnlijk uit.”