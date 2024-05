Dit is het Vermogen van Amanda Balk

Ooit was Amanda Balk een echte televisiehit door op negentienjarige leeftijd mee te doen aan het realityprogramma De Gouden Kooi. Dat heeft haar een uitgebreide televisiecarrière opgeleverd en een scala aan rijke vriendjes. Dit is het vermogen dat Amanda Balk de afgelopen jaren heeft opgebouwd.

Van oorsprong is Amanda Balk (36) model. Aan het begin van de eeuw verscheen ze in diverse magazines, bladen en reclamecampagnes. Met als hoogtepunt een fotoshoot in het tijdschrift Panorama. Als semi-bekend figuur kreeg ze in februari 2007 de kans om als negentienjarige de villa van het programma De Gouden Kooi binnen te stappen. Bijna anderhalf jaar lang was Balk elke werkdag op televisie te zien.

Waar verdiende Amanda Balk haar geld mee?

Amanda schopte het uiteindelijk tot de finaledag, maar eindigde op de derde plek. Later was ze in nog veel meer programma’s te zien. Bijvoorbeeld bij Jensen!, Spuiten en Slikken, maar haar volgende echt grote televisieavontuur was in 2011 met haar deelname aan Echte meisjes in de jungle. Daar werd ze een van de meest besproken deelnemers van allemaal. Ze kreeg slaande ruzie met mededeelneemster Michella Kox, wat uiteindelijk uitmondde in een vechtpartij. Daarna besloot Amanda het programma te verlaten.

Later deed ze ook nog mee aan Fort Boyard en kreeg ze een eigen realityserie op het online platform van Linda de Mol. Ook was Amanda te zien in Boxing Stars, het RTL-programma waarin bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen in de boksring. En de programmaleiding had een uitstekend gevecht voor haar geregeld: met Michella Kox! De twee konden hun ruzie jaren later opnieuw uitvechten. Amanda won de strijd.

De (ex-)vriendjes van Amanda Balk

Op liefdesgebied heeft Amanda wat turbulente jaren achter de rug. Ze raakte in De Gouden Kooi verliefd op deelnemer Brian Kubatz, maar die relatie eindigde al vrij snel na het stoppen van het programma. Daarna kreeg ze een verhouding met de zeer succesvolle en steenrijke Nederlandse dj Afrojack. Amanda raakte zelfs zwanger van hem, maar nog voordat ze beviel, liep hun relatie op de klippen.

Hun dochter Vegas van de Wal (12) wordt echter volledig opgevoed door Amanda. De nieuwe vrouw van Afrojack Elettra Lamborghini heeft hem verboden nog contact te houden met zijn dochter. “Elke dag vraag ik aan mijn dochtertje of haar vader al heeft gebeld”, vertelde Balk aan FHM. “Hij heeft een jaar lang zijn dochter niet gezien en wij vragen al een jaar lang of hij komt. Zij mist haar vader heel erg. Ze weet dat hij druk is, maar hij heeft een jaar lang geen contact opgenomen. Dat kan natuurlijk niet.”

In 2018 dacht Amanda opnieuw de ware te hebben gevonden. Ze trouwde in Griekenland met haar Griekse God Stavros Tsatos. Hij bleek echter niet erg zuiver op de graat. In september 2019 scheidden zij alweer van elkaar, nadat Stavros was opgepakt voor criminele activiteiten. Ook Balk werd verdacht van hennepteelt, drugshandel, oplichting en witwassen, maar zij werd vrijgesproken.

Het vermogen van Amanda Balk

Inmiddels heeft Amanda Balk een nieuwe vriend aan de haak geslagen. En niet geheel toevallig is het opnieuw een zeer vermogend man. Amanda heeft een relatie met Edward Hollander. Hij staat in de Quote500 met een geschat vermogen van 200 miljoen euro. “Die man is zo t*ringrijk, dat is niet te doen. Ze kiest ze wel weer uit”, was showbizzwatcher Farja Farvardin kritisch op haar keuze. “Dat is toch geen goed voorbeeld voor je kind?”

Zelf heeft Amanda echter ook een prima vermogen bij elkaar gesprokkeld. Natuurlijk met haar deelnames aan de televisieprogramma’s, haar modellenwerk, maar ze heeft ook een eigen bikinilijn, waarvoor ze als model zelf ook ooit uit de kleren ging. Daarnaast heeft ze ongetwijfeld ook wel het een en ander overgehouden aan haar eerdere relaties en het huwelijk met Tsatos. Het vermogen van Amanda Balk wordt dan ook geschat op 1,5 miljoen euro.