4x Trendy Jassen voor dit Seizoen

Het kan een hele opgave zijn om een jas te vinden die past bij jouw stijl en die je ook nog eens lekker warm houdt. De lente is net begonnen en dat betekent dat het tijd is voor de aanschaf van een mooie nieuwe jas. Om je te helpen met kiezen hebben we in deze blog vier soorten stijlen voor trendy jassen onder de loep gelegd. Lees snel verder!

De veelzijdige puffer jackets

Een populaire en veelzijdige jas zijn de puffer jackets. Zo zijn de jassen heel goed bestand tegen de kou, doordat ze vaak van water- en winddicht materiaal zijn gemaakt. Een rits kopen voor de puffer jacket is ook aan te raden, want dan sluit hij helemaal af. De jassen zijn er eigenlijk in twee soorten modellen, en dat is heel fijn. Zo heb je voor de koudere dagen de puffer jackets die bijna tot aan je enkels komen, zodat je helemaal lekker warm blijft. In de lente- en zomerdagen kun je juist een puffer jacket aanschaffen die tot aan je middel komt. Deze jas heeft een casual en stoere look bij elke outfit.

Trenchcoats, klassiek en chic

De tweede jasstijl die razend populair is en blijft zijn de trenchcoats. Zo heb je bijvoorbeeld leren trenchcoats, waarbij je goede leren materialen van leatherbox.com kan verwachten. Er zijn eigenlijk trenchcoats van twee soorten, want je hebt katoenen jassen, die vaak een beige tint zijn, of dus de leren jassen in zwart en bruin leer. Een trenchcoat geeft altijd een hele mooi chique look aan een outfit. Combineer mooie hakken met een pantalon en een coltrui, met een trenchcoat eroverheen voor een prachtige look.

De oversized blazers look

Een type jas die de laatste jaren de wereld heeft overgenomen is de oversized blazer look. Zo is deze look aankomende zomer zeker weer helemaal in. Kies voor een blazer die bij jouw stijl past. Zo vinden sommige mensen de typische zwarte blazer mooi, en andere gaan voor een vintage blazer van de mannenafdeling. Het maakt niet uit wat je eronder draagt, want de blazer maakt het in een klap een mooie casual look. Heel erg geschikt voor de lenteperiode, want je kan hem altijd over een outfit gooien als het nog een beetje fris is.

Teddy coats voor zacht comfort

De vierde jas op het lijstje is de teddy coat. Zo zijn teddy coats een grote hit voor aankomend seizoen, door hun comfortabele pasvorm en lekkere zachte stof. Teddy coats zijn er in lange versies, maar ook in korte jassen. Kies er dus een die bij de outfit die jij graag draagt past. Zo staat bij een jeanslook vaak een korte speelse teddy coat erg goed. Draag je veel hakken? Dan is de lange teddy coat erg geschikt.