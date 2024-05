4 bijzondere plaatsen om in Scandinavië te bezoeken

Scandinavië is razend populair als vakantiebestemming. In Noorwegen is het natuurschoon van de fjorden populair, alsmede de stad Bergen. In Zweden is Stockholm een gewilde bestemming. Ook huren vakantiegangers graag een ‘stuga’ om te kunnen genieten van de natuur. Maar in Zweden of Noorwegen vakantie vieren heeft nog veel meer te bieden. Ben je een echte Scandinavië liefhebber, en wil je meer ontdekken? Dan zijn de volgende plekken zeker het bezoeken waard.

Uppsala

Tijdens een Zweden vakantie is een bezoek aan Uppsala zeker de moeite waard. Uppsala is de oude hoofdstad van Zweden. In de tijd dat de Vikingen Europa veroverden, was hier een grote tempel aanwezig, die een centrale plek was toen Odin en Thor nog de belangrijkste goden waren. In Gamla Uppsala, oftewel oud Uppsala, is hier veel over te leren. Daar zijn de koningsheuvels, oftewel oude grafheuvels waar veel belangrijke archeologische vondsten gedaan zijn. Deze vondsten zijn in een museum te bewonderen. Daarnaast is Gamla Uppsala een mooie omgeving, waar je fijn kunt wandelen. Uppsala is tevens de stad waar de wereldberoemde botanicus Carl Linnaeus woonde en zijn studenten onderwees. Zijn huis en botanische tuin zijn nog steeds te bezoeken in het centrum van Uppsala.

Jokkmokk

De naam Jokkmokk is een verbastering van de Samische naam Johkamohkki, wat ‘bocht in de rivier’ betekent. Jokkmokk is een kleine plaats in het noorden van Zweden. Al eeuwenlang is het een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Lapland. Sinds 1605 komen hier Sami naartoe om elkaar te ontmoeten, en handel met elkaar te bedrijven. Nog steeds vindt er elk jaar een wintermarkt plaats, op de eerste donderdag, vrijdag en zaterdag van februari. Inmiddels is het een groot festival, dat in het teken staat van kunst en cultuur. In Jokkmokk vind je tevens het museum Áttje, waar je meer kunt leren over de geschiedenis en de cultuur van de Sami, maar ook over de natuur in Lapland.

Jotunheimen

Jotunheimen betekent ‘huis van de reuzen’, en is een nationaal park in Noorwegen. Reuzen zul je er niet gauw treffen, hoewel het natuurschoon je verbeelding dusdanig zal prikkelen dat je best wilt geloven dat ze daar kunnen wonen. In Jotunheimen is een hike naar de Galdhøppigen te ondernemen, het hoogste punt van Noord-Europa. Het is een uitdagende hike van zes uur, die je prachtige panorama’s zal opleveren. Bovendien steek je tijdens de hike de Styggebreen gletsjer over. Als je de top van Galdhøppigen bereikt, heb je, als het weer het toelaat, een adembenemend uitzicht dat je je hele leven bij zal blijven.

Tromsø

Helemaal in het noorden van Noorwegen ligt Tromsø, een klein stadje tussen de bergen dat de toegangspoort tot het poolgebied markeert. Van walvissen spotten tot het aanschouwen van het noorderlicht, er is daar van alles te beleven. Tromsø heeft bijzondere architectuur, waaronder Polaria dat de vorm heeft van omgevallen dominostenen. Het pand ziet er niet alleen bijzonder uit, er is ook van alles te doen. Zo is er een wetenschappelijk aquarium gehuisvest, dat interessante tentoonstellingen biedt. Ook is er een bioscoop, en een ruimte met een uitgebreide tentoonstelling over de poolcirkel. Een ander architectonisch hoogstandje is de IJszeekathedraal, een moderne kerk in de vorm van een driehoek, versierd met glas-in-lood. Binnen de kathedraal maakt de lichtinval zelfs de grauwste pooldagen mooi. Wil je dit prachtige stadje eens goed overzien, kun je met de Fjellheisen kabelbaan naar de top van de Storsteinen berg. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over Tromsø, en de hoge bergen die de stad omringen.