8 Redenen om een Creditcard op Reis te gebruiken

Of het nu is voor de veiligheid of gemak is, een creditcard heeft iedere reiziger nodig. De meeste creditcards maken het niet alleen gemakkelijker om aankopen te doen in het buitenland, ze bieden ook een aantal verschillende voordelen. Hier zijn 8 goede redenen om een creditcard te gebruiken wanneer je op reis bent.

1. Vermijd wisselkosten

Sommige bedrijven rekenen geen kosten voor het omrekenen van vreemde valuta. De kosten variëren echter meestal van 2,5% tot 3% per transactie, dus vergeet niet om van tevoren het beleid van je creditcard te bekijken.

Het is een klein detail dat een groot verschil kan maken voor je portemonnee en je kan helpen om je aan je reisbudget te houden!

2. Verdien beloningspunten

Veel reiscreditcards bieden geweldige beloningsprogramma’s, waarmee je beloningspunten of cashback kunt verdienen voor elke euro die je uitgeeft. Punten kunnen worden ingewisseld voor kortingen op vliegtickets, cadeaubonnen en zelfs korting op bankproducten. Check hier de beste reiscreditcards voor 2024.

3. Verleng de garantie op je aankopen

Een ander positief punt is de mogelijkheid om te profiteren van verzekeringen en uitgebreide garanties op aankopen.

Stel dat je een zonnebril hebt gekocht in de aanloop naar je reis. Door de aankoop op je creditcard te zetten, verzeker je hem tegen diefstal en schade en verleng je de garantie van de verkoper. En dan heb ik het nog niet eens over de spaarpunten of cashback die je zou kunnen verdienen. Deze besparingen lijken in eerste instantie misschien klein, maar ze tellen snel op.

4. Bescherm jezelf met een reis- en huurverzekering

Als je meer dan één reis per jaar maakt, kun je profiteren van een creditcard met een uitgebreide reisverzekering. Deze dekt onverwachte gebeurtenissen zoals reisannulering, vluchtvertragingen, verloren bagage en medische problemen.

Sommige creditcards bieden ook een verzekering voor autoverhuur. Dit is een goede manier om te besparen als je een auto huurt.

5. Profiteer van exclusieve reisvoordelen

Als je een frequente vlieger bent, zul je de terugbetaling van bepaalde kosten voor parkeren, bagagecontrole en stoelselectie bij sommige creditcards waarderen, evenals de toegang tot privélounges op luchthavens. Met gratis kranten, Wi-Fi, drankjes en snacks is wachten op een vlucht nog nooit zo leuk geweest!

6. Geef jezelf iets meer financiële ruimte

Met een hogere kredietlimiet kan een creditcard je ook meer financiële vrijheid geven. Je hoeft je geen zorgen te maken over geld dat wordt vastgehouden voor pre-autorisaties en je kunt alle onverwachte uitgaven doen die tijdens je reis kunnen gebeuren.

Het boeken van vluchten, hotels en activiteiten in het buitenland gebeurt tegenwoordig bijna uitsluitend online, soms maanden van tevoren. Daarom is een creditcard zo goed als onmisbaar voor iedereen die een reis plant.

Als je je kaart gebruikt om te boeken, kun je met een gerust hart op reis gaan, omdat je weet dat je geen concessies hoeft te doen aan de kwaliteit van je accommodatie of activiteiten als je aankomt. Een creditcard is zowel flexibel als veelzijdig, een must voor het maken van reserveringen en een mooie aanwinst voor de dagelijkse uitgaven.

7. Bescherm jezelf tegen fraude

Als je creditcard wordt gekloond terwijl je een aankoop doet in een winkel, houden de meeste financiële instellingen je niet verantwoordelijk voor frauduleuze transacties die op jouw naam zijn uitgevoerd.

Het verloren bedrag wordt snel nadat het is gemeld volledig terugbetaald, met of zonder kosten.

8. Maak groepsreizen gemakkelijker

Het beheren van groepsrekeningen is eenvoudig met een creditcard. Bespaar jezelf de hoofdpijn van het individueel bijhouden van de uitgaven van je groep. Gebruik gewoon je kaart om gedeelde uitgaven te betalen tijdens je reis, controleer dan je afschriften en verdeel de rekening als je weer thuis bent.

Sommige bedrijven tonen ook aankopen in euro’s en de valuta van de aankoop. Het is een klein detail dat je kan helpen je uitgaven te visualiseren en te organiseren.

Conclusie

Debet, credit of contant… Welke moet je gebruiken en in welke omstandigheden?

Als algemene regel geldt dat contant geld nog steeds de gemakkelijkste manier is om alledaagse aankopen te doen in het buitenland.

Creditcards blijven het beste betaalmiddel voor alle doeleinden en worden op veel meer plaatsen in het buitenland geaccepteerd dan betaalpassen.

Het is ook een goed idee om meer dan één kaart mee te nemen als je op reis gaat om te voorkomen dat je zonder middelen komt te zitten als je kaart verloren, gestolen of geblokkeerd is. Bovendien kunnen betaalmethoden en technologie van land tot land verschillen. Je kaart kan worden geweigerd. Het is altijd slim om een paar verschillende manieren te hebben om te betalen, zodat je zeker weet dat je aan alle voorwaarden voldoet.