Top 5 Populairste Toeristische Plekken van Nederland

Ben jij al een vakantietje aan het plannen voor aankomende zomer? Ook deze zomer trekken vanuit het buitenland weer een hoop mensen naar ons kikkerlandje. Wat heeft ons eigen land eigenlijk aan toeristische trekpleisters te bieden? Ben je daar eigenlijk al eens geweest? Pak je tassen maar in voor een fantastische vakantie in eigen land.

Giethoorn

Het Overijsselse dorpje Giethoorn wordt ook wel gezien als het Venetië van Nederland. Het oude turfdorp is cultureel erfgoed en ontzettend goed te verkennen met de boot, bijvoorbeeld bij koppers-giethoorn.nl. Natuur en historie komt hier prachtig samen en in het oude centrum kun je ook leuke kleine musea bezoeken.

Amsterdam

Amsterdam, de hoofdstad, kan natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. Bij toeristen is de hoofdstad vooral populair als de stad waar alles kan. De rode buurt en de vele coffeeshops trekken daarom ook veel bekijks. Vergeet tijdens je dagje Amsterdam echter ook niet te genieten van de mooie gevels en van de historie en kunst die de stad te bieden heeft. Een bezoekje aan het Rijksmuseum of het Rembrandthuis ben je als echte Nederlander eigenlijk wel een beetje verplicht.

De bollenstreek

Als je graag lekker buiten bent, zet de fietsen dan achterop de auto of camper en rijdt naar de bollenstreek, voor een prachtig rondje langs de kleurrijke tulpen. In de zomer ben je hier eigenlijk wel al te laat. Het tulpenseizoen is van half maart tot eind mei. In deze periode staan de tulpenvelden prachtig in bloei.

De Waddeneilanden

De Waddeneilanden bieden alles! Wanneer je zin hebt in een lekker rustige vakantie kun je daar heerlijk wandelen en fietsen, maar zeker op Terschelling kun je in de zomer de gezelligheid opzoeken in leuke kroegjes en kun je natuurlijk lekker op het strand liggen. Heb je nog nooit wad gelopen? Deze unieke ervaring moet je sowieso van je lijstje kunnen afstrepen.

Zeeland

Vooral voor toeristen uit België en Duitsland is de gehele provincie Zeeland een fantastisch vakantiegebied. Dat is best logisch, want van alle Nederlandse provincies, schijnt de zon het meest in Zeeland. Zeeland is een ideaal wandel- en fietsgebied en je kunt er heerlijk bakken op het strand. Daarnaast ligt Zeeuws-Vlaanderen praktisch op de grens met België. In een half uurtje sta je in de prachtige historische Vlaamse stad Brugge. Een ideaal idee voor een leuk dagtripje, wanneer je het strand even beu bent.