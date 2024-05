Top 9 Mooiste Gebouwen van Barcelona!

We de 9 mooiste gebouwen van Barcelona hier verzameld om ervoor te zorgen dat je niets mist tijdens je reis naar het culturele centrum dat Barcelona is.

Van Gaudí en zijn meesterwerken uit het modernisme tot torenhoge kathedralen en chocoladefabrieken die rechtstreeks uit een sprookje komen, wij hebben het voor je op een rijtje gezet. Dus pak een paar comfortabele schoenen en maak je klaar voor een rondleiding langs de prachtige voorbeelden van architectuur in Barcelona, die een eeuwenlange geschiedenis hebben en bezoekers tot op de dag van vandaag verrassen. Ontdek hier alle vluchten van Amsterdam naar Barcelona!

1. Sagrada Familia

Adres: Calle de Mallorca, 401

Een reis naar Barcelona is niet compleet zonder een bezoek aan de Sagrada Família. Met de bouw ervan werd begonnen in 1882 en meer dan 100 jaar later is deze tempel nog steeds niet voltooid. Zorg ervoor dat je je ticket van tevoren boekt op de officiële website.

We raden je aan om een hele ochtend te besteden aan het verkennen van het lichte interieur en het bewonderen van de prachtige beeldhouwwerken die de gevel sieren.

2. La Pedrera

Adres: Passeig de Gràcia, 92

La Pedrera -vertaald als ‘steengroeve’ vanwege het ruige uiterlijk- werd in 1984 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. In de loop der jaren heeft dit gebouw dienst gedaan als woning, evenementenhal, consulaat en nog veel meer. Vandaag de dag is er een Gaudí museum in gevestigd en worden er vaak jazzconcerten en andere live muziek evenementen gehouden.

3. Casa Batlló

Adres: Passeig de Gràcia, 43

Ook aan de Passeig de Gràcia – de place to be voor luxe winkelen in Barcelona – ligt Casa Batlló, een droom die werkelijkheid is geworden en een sprookjesachtige ervaring die je gewoon niet mag missen! Duik in de kleurrijke verbeelding van Gaudí in dit prachtige voorbeeld van Catalaans modernisme.

4. Casa Amatller

Adres: Passeig de Gràcia, 41

De volgende op onze tocht langs de mooiste gebouwen van Barcelona is Casa Amatller, letterlijk naast Casa Batlló. Dit prachtige landhuis was het thuis van een familie van chocolatiers. Het al bestaande gebouw werd tussen 1898 en 1900 ontworpen en verbouwd door architect Josep Puig i Cadafalch.

Ook dit gebouw is een prachtig voorbeeld van modernisme-architectuur en biedt een scala aan rondleidingen en bezoeken voor het hele gezin, van activiteiten voor kinderen zoals workshops en chocoladeproeverijen tot avondrondleidingen met Teresa Amatller zelf.

5. Kathedraal van Barcelona

Adres: Plà de la Seu

In het hart van de Gotische wijk van Barcelona staat de Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, vernoemd naar de beschermheilige van de stad, en ze ligt hier begraven in de prachtige gotische crypte van de kathedraal.

Het levendige plein waar de kathedraal staat bruist altijd van de straatartiesten, wandeltochten en meer. Mis de antiekmarkt niet op de meeste donderdagen en vrijdagen (de data kunnen echter variëren, dus controleer ze voordat je gaat).

6. Basiliek van Santa Maria del Mar

Adres: Plaça de Santa Maria, 1

Deze kerk, die vaak de Kathedraal van de Zee wordt genoemd, stond veel dichter bij de kust van de Middellandse Zee dan nu het geval is. Dit werkelijk verbluffende voorbeeld van gotische architectuur staat op onze lijst van mooiste gebouwen van Barcelona dankzij de opvallende glas-in-loodramen (kijk of je het wapen van FC Barcelona kunt zien), de opvallende 13 meter hoge zuilen en het prachtige panoramische uitzicht vanaf het dak.

7. Palau de la Música Catalana

Adres: Carrer del Palau de la Música, 4-6

Dit modernistische juweel van Lluís Domènech i Montaner werd in slechts drie jaar gebouwd en werd in 1997 door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Je kunt deze prachtige concertzaal, verscholen in de wijk Sant Pere in Barcelona, gemakkelijk over het hoofd zien.

We raden een rondleiding aan om meer te weten te komen over de geschiedenis achter dit prachtige monument dat in februari 1908 zijn deuren opende, of waarom ga je niet naar een concert om te genieten van deze locatie gevuld met de melodieën van een breed muziekgenre. Zoek naar aankomende evenementen en concerten op de officiële website van het Palau.

8. Casa Vicens

Adres: Carrer de les Carolines, 20-26

Onlangs werd Casa Vicens geopend voor het publiek. Dit verbluffende zomerhuis, het eerste grote project ooit van Gaudí, werd ontworpen voor de familie Vicens in wat toen het dorp Gràcia was (nu een wijk van Barcelona). Dit prachtige gebouw is geïnspireerd op de natuur en Japanse kunst en werd gebouwd tussen 1883-5.

Het terrein is nu omgebouwd tot een museum en culturele ruimte met een hoofdtuin, een dak en tijdelijke tentoonstellingsruimte.

9. Barcelona Pavilion

Adres: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7

Omschrijving: Dit eenvoudige maar effectieve stuk sculpturale architectuur was het Duitse paviljoen op de Internationale Tentoonstelling van Barcelona in 1929. Dit kleine werk van Mies van der Rohe is essentieel om het traject van de architect te begrijpen, omdat het een van zijn meest opvallende is en het precedent vormt voor andere obsessief eenvoudige bouwwerken zoals het Farnsworth House (1951). Rechte lijnen in zowel plattegrond als doorsnede, water en sobere materialen zoals travertijn waren de ingrediënten voor het elegante en strakke ontwerp. Lees hier meer.