Dit is de Auto Collectie van Joel Beukers!

Bodybuilder, influencer en ondernemer Joel Beukers heeft een geschat vermogen van 5 miljoen euro. En Joel is zeker niet te beroerd om het geld te laten rollen. Zijn favoriete investeringsobjecten zijn auto’s. Hij heeft dan ook een imponerend wagenpark voor de deur staan. Alle auto’s van Joel Beukers op een rij.

A1GP-auto

Zonder enige twijfel is de A1GP-auto de meest opmerkelijke auto in zijn wagenpark. Het is namelijk niet zomaar een auto, maar een echte racewagen. Zelf noemt hij deze bak zijn ‘Formule 1-auto’. Het gaat om een auto die uit de A1GP komt. Dat is een raceklasse waar landenteams het tussen 2005 en 2009 tegen elkaar opnamen. Het was als een alternatief voor de Formule 1, die volgens velen wat saai was in die tijd. Joel vond het wel vet om een van die auto’s over te nemen, dus voilà. Hij heeft zijn eigen racewagen.

Lamborghini Urus

Wat de auto’s van Joel Beukers kenmerkt, is dat hij de meeste goud heeft laten spuiten. Zo ook de Lamborghini Urus. De Lamborghini Urus is een luxe SUV die bekendstaat om zijn indrukwekkende prestaties en opvallende design. Met een nieuwprijs die start rond de €220.000, positioneert de Urus zich in het hogere segment van de markt. Onder de motorkap bevindt zich een krachtige 4.0-liter V8 twin-turbo motor die maar liefst 650 pk levert. Dankzij deze motor kan de Urus in slechts 3,6 seconden accelereren van 0 naar 100 km/u, wat uitzonderlijk snel is voor een voertuig in zijn klasse.

Ferrari 812 Superfast

De Ferrari 812 Superfast is een vlaggenschip in het assortiment van Ferrari. Deze sportwagen is uitgerust met een 6.5-liter V12-motor die maar liefst 800 pk produceert, waardoor het een van de krachtigste atmosferische motoren in een productieauto is. De 812 Superfast kan van 0 naar 100 km/u accelereren in slechts 2,9 seconden, wat zijn naam alle eer aandoet. De nieuwprijs van de Ferrari 812 Superfast begint bij ongeveer €340.000. De combinatie van geavanceerde technologie, adembenemende snelheid en iconisch ontwerp maakt de 812 Superfast een droomauto voor velen.

Mercedes-AMG G63 6×6

De Mercedes-AMG G63 6×6 is een indrukwekkende en unieke terreinwagen die de grenzen van luxe en off-road capaciteiten verlegt. Deze zeldzame en opvallende auto is uitgerust met een 5.5-liter V8 biturbo motor die 544 pk levert. Ondanks zijn massieve gewicht en grootte, kan de G63 6×6 van 0 naar 100 km/u accelereren in ongeveer 7,8 seconden. De nieuwprijs van deze bijzondere terreinwagen ligt rond de €480.000.

Tesla Model S Plaid

De Tesla Model S Plaid is een van de meest geavanceerde elektrische voertuigen op de markt. Dit model staat bekend om zijn indrukwekkende prestaties en innovatieve technologie. De nieuwprijs van de Model S Plaid begint bij ongeveer €139.990 in Nederland. Een van de meest opvallende kenmerken is het acceleratievermogen; de auto kan van 0 naar 100 km/u versnellen in slechts 2,1 seconden, wat het een van de snelst accelererende productieauto’s ter wereld maakt. Daarnaast beschikt de Tesla Model S Plaid over een vermogen van 1020 pk.

Dodge Charger uit 1969

De Dodge Charger uit 1969 is een iconische Amerikaanse muscle car. Bij zijn introductie in 1969 had de Dodge Charger een nieuwprijs van ongeveer , wat destijds een aanzienlijke som was. Deze auto was uitgerust met verschillende motoropties, waarbij de meest krachtige versie, de 426 Hemi V8, een vermogen had van 425 pk. Dit model kon vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren in ongeveer 6 seconden, een indrukwekkende prestatie voor die tijd. Joel heeft een versie met 840 pk. De 1969 Charger werd onder meer populair door zijn verschijning in de televisieserie “The Dukes of Hazzard.”

Mercedes-Benz 560 SEL

De Mercedes-Benz 560 SEL is een luxueuze sedan uit de S-Klasse van Mercedes-Benz, geproduceerd tussen 1985 en 1991. Deze auto staat bekend om zijn comfort, geavanceerde technologie en krachtige prestaties. Bij zijn introductie had de 560 SEL een nieuwprijs van ongeveer 200.000 gulden in Nederland, wat het een van de duurste auto’s van zijn tijd maakte. De 560 SEL is uitgerust met een 5.6-liter V8-motor die een vermogen van 300 pk leverde. Dit zorgde ervoor dat de auto van 0 naar 100 km/u kan accelereren in ongeveer 7,2 seconden.

Hummer H2

De Hummer H2 is een robuuste en opvallende SUV, geïnspireerd door de militaire Humvee en geproduceerd tussen 2002 en 2009. Bij zijn introductie in Nederland had de Hummer H2 een nieuwprijs van ongeveer €85.000. Onder de motorkap bevindt zich een 6.2-liter V8-motor die een vermogen van 398 pk leverde. Ondanks zijn aanzienlijke gewicht en omvang, kan de H2 van 0 naar 100 km/u accelereren in ongeveer 8,2 seconden.

Ferrari Purosangue

De Ferrari Purosangue is de eerste SUV van het legendarische Italiaanse merk Ferrari, die in 2022 werd geïntroduceerd. Deze luxe SUV combineert het sportieve erfgoed van Ferrari met de veelzijdigheid van een moderne SUV. De nieuwprijs van de Purosangue ligt rond de €390.000. Onder de motorkap bevindt zich een krachtige 6.5-liter V12-motor die maar liefst 725 pk levert. Dit stelt de Purosangue in staat om van 0 naar 100 km/u te accelereren in slechts 3,3 seconde.

Audi R8 Coupe

De Audi R8 Coupé is een iconische sportwagen. Hoewel de standaardmodellen van de Audi R8 meestal tussen de 570 en 620 pk leveren, zijn er aangepaste versies beschikbaar die aanzienlijk meer vermogen hebben. Een voorbeeld hiervan is een getunede versie met maar liefst 1.250 pk, zoals die van Joel. Deze krachtige variant biedt een adembenemende rijervaring met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in minder dan 3 seconden. De standaard nieuwprijs van een Audi R8 Coupé ligt rond de €200.000, maar de prijs van een getunede versie met 1.250 pk kan aanzienlijk hoger zijn.

Maserati Quattroporte

De Maserati Quattroporte is een luxueuze en sportieve sedan die sinds 1963 verschillende generaties heeft gekend. De nieuwste generatie van de Quattroporte biedt een scala aan motoropties, waaronder een 3.0-liter V6 en een 3.8-liter V8. De V8-motor levert een indrukwekkend vermogen van 580 pk, waarmee de auto van 0 naar 100 km/u kan accelereren in slechts 4,5 seconden. De nieuwprijs van de Maserati Quattroporte begint bij ongeveer €150.000.

Rolls-Royce Phantom

De Rolls-Royce Phantom is een van de meest luxueuze en prestigieuze voertuigen ter wereld. De nieuwste generatie van de Phantom werd geïntroduceerd in 2017 en de nieuwprijs van de Rolls-Royce Phantom begint bij ongeveer €450.000, maar kan aanzienlijk hoger zijn afhankelijk van de gekozen personalisaties en extra’s.

Lamborghini Huracán

De Lamborghini Huracán is een iconische sportwagen van de Italiaanse autofabrikant Lamborghini, geïntroduceerd in 2014 als opvolger van de Gallardo. De Huracán is uitgerust met een 5.2-liter V10-motor die indrukwekkende prestaties levert. Afhankelijk van het model, varieert het vermogen van de motor van ongeveer 580 tot 640 pk. Dit stelt de auto in staat om in iets meer dan drie seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren. De nieuwprijs van een Lamborghini Huracán varieert sterk afhankelijk van de uitvoering en opties, maar begint doorgaans rond de 250.000 euro.

Chevrolet Impala SS Low Rider