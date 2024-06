Waar woont Joel Beukers?

Joel Beukers is een bekende Nederlandse ondernemer, bodybuilder en influencer die zijn populariteit voornamelijk heeft verkregen door zijn krachtige marketingstrategieën. Met een geschat vermogen van ongeveer 5 miljoen euro? heeft hij zichzelf ook van een peperduur huis kunnen voorzien. In deze prachtige villa woont Joel Beukers.

Ondanks het enorme vermogen van Joel Beukers, huurde de spierbundel tot 2018 ‘gewoon’ een appartementje in Hilversum samen met zijn vriendin. Maar we weten allemaal hoe graag Joel pronkt met zijn rijkdom. Daar hoort dan natuurlijk ook een kast van een huis bij. En die heeft hij. In 2018 maakte Joel bekend een nieuw huis te hebben gekocht. Destijds wilde hij niet laten weten voor hoeveel en waar, maar dat werd al snel bekend.

Het huis van Joel Beukers

Hoewel hij zelf zijn volgers een poosje wilde laten geloven dat hij in Groningen woont, bleek al snel dat zijn luxe villa in ‘t Gooi te vinden is. Hij vertelde dat zijn nieuwe huis een oppervlakte heeft van 4000 vierkante meter. Joel heeft namelijk een woonboerderij uit de 19e eeuw gekocht en volledig op laten knappen. Bij het huis zit een enorm perceel met prachtig uitzicht over de weilanden van Eemnes.

De woonboerderij stond bijna twee jaar lang te koop voor een vraagprijs van 1,4 miljoen euro. Toen Joel het stulpje overnam, was de vraagprijs al gedaald naar 1,1 miljoen euro. Inmiddels is het pand omgebouwd naar een grote luxe villa met een vrijstaande garage, die ruimte biedt voor liefst vijf auto’s. En met onder meer een Maserati, een Lamborghini, een Tesla en een Rolls-Royce in zijn wagenpark, komt dat Joel natuurlijk uitstekend uit.

Van die garage heeft Joel een deel omgebouwd in zijn eigen mancave. De garage heeft een eigen loungehoek met een groot televisiescherm. Er is een eigen bar en er staat een flipperkast in de gamehoek. Daarnaast heeft hij er zijn eigen studio, waar hij zijn video’s edit, of beter gezegd: laat editten. Buiten is er een groot zwembad, met een loungeset, een sauna, groentetuin en trampoline. Daarnaast is er een mooie serre. Van overal heb je prachtig uitzicht over de groene weilanden.

Wie is Joel Beukers?

Joel Beukers is de oprichter van Clean Nutrition, een bedrijf dat bekendstaat om zijn sportvoedingssupplementen zoals eiwitshakes en pre-workouts. Clean Nutrition heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan zijn vermogen, mede dankzij de sterke groei en vraag naar zijn producten. Naast Clean Nutrition heeft Beukers ook Gold Dry Vodka gelanceerd, een premium wodkamerk dat samen met Julian van Vliet is opgericht. Dit product is gepositioneerd als een luxe drankje en wordt vaak gepromoot in zijn video’s.

Joel Beukers staat bekend om zijn unieke en opvallende marketingstijl. Hij heeft termen zoals ‘flaneren’ en ‘groeimaat’ populair gemaakt in de Nederlandse volksmond. Zijn marketingaanpak en vermogen om trends te zetten, hebben een grote rol gespeeld in het succes van zijn ondernemingen. Beukers is ook actief op sociale media, waar hij een groot aantal volgers heeft en zijn levensstijl en producten regelmatig promoot?.

Controverse

Joel Beukers heeft niet alleen succes geboekt door zijn bedrijven, maar ook door zijn vermogen om te innoveren en nieuwe markten te betreden. Hij investeert ook in cryptocurrencies en heeft promotie gedaan voor Follow Coin, een crypto-gerelateerd bedrijf. Er is echter ook veel controverse rondom Joel. Zo promoot hij stimulerende fitnessmiddelen, alcohol (hij is regelmatig dronken in zijn video’s te zien, mede door zijn eigen vodka-merk) en laat hij in zijn video’s zien regelmatig ver boven de snelheidslimiet te rijden.

Toen hij, nadat hij met 300 km/uur over een Duitse weg had gereden, werd gevraagd naar zijn voorbeeldfunctie, reageerde hij verbaasd. “Welke voorbeeldfunctie? Ben ik iemand zijn vader? Naast van mijn eigen kinderen?” Ooit reed hij naar Oostenrijk om op skivakantie te gaan. Volgens Google Maps zou je daar elf uur over doen. Hij deed het in 6,5 uur met de auto. “Ik vind het echt zonde om er zo lang over te doen.”