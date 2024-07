Top 20 Gelukkigste Landen ter Wereld!

Het World Happiness Report van 2024 biedt inzicht in de gelukkigste landen ter wereld, gebaseerd op factoren zoals sociale steun, inkomen, vrijheid, vrijgevigheid en gezondheid. Wij doken in het rapport en hebben de twintig gelukkigste landen ter wereld voor je op een rij gezet.

1. Finland

Voor het zesde jaar op rij staat Finland bovenaan de ranglijst. De combinatie van een sterk sociaal vangnet, hoge levensstandaard en uitstekende onderwijs- en gezondheidszorgsystemen draagt bij aan het welzijn van de Finnen. Het mag er dan niet al te warm zijn, maar mede door de prachtige natuur zijn de Finnen wel degelijk het gelukkigst.

2. Denemarken

Denemarken scoort hoog dankzij de balans tussen werk en privéleven, sterke gemeenschapszin en vertrouwen in de overheid, wat bijvoorbeeld in Nederland erg laag ligt. Deense burgers profiteren van uitgebreide sociale voorzieningen en een hoog niveau van persoonlijke vrijheid.

3. IJsland

IJsland is bekend om zijn indrukwekkende natuurlijke schoonheid en sterke sociale cohesie. Ondanks de relatieve isolatie, het ligt immers ver van de andere Europese landen af, is de bevolking veerkrachtig en wordt er veel waarde gehecht aan gelijkheid en gemeenschap.

4. Zweden

Het kan haast geen toeval zijn. De Scandinavische landen zijn simpelweg het gelukkigst. Zweden biedt een hoog niveau van sociale zekerheid, gratis onderwijs en gezondheidszorg. De combinatie van economische welvaart en een progressieve houding draagt bij aan het hoge geluksniveau van de Zweden.

5. Israël

Waarschijnlijk een land waarvan je denkt: huh? Maar het is goed om te benoemen dat het rapport van 2024 gebruikmaakt van resultaten van 2021 – 2023. Dat houdt in dat deze onderzoeksresultaten zijn verzameld vóór het conflict met Palestina. Israël heeft een sterke focus op familie en gemeenschap, wat een belangrijke rol speelt in het geluksgevoel. Ondanks politieke spanningen en veiligheidsuitdagingen, blijft de veerkracht en levensvreugde van de bevolking opvallend.

6. Nederland

We vallen dit jaar niet in de medailles, maar Nederland heeft wel degelijk een plek in de top 10 te pakken. Nederland scoort hoog dankzij een goede balans tussen werk en privéleven, sterke sociale netwerken en een hoge mate van vrijheid en gelijkheid. De infrastructuur en de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg en onderwijs zijn bijvoorbeeld ook uitstekend.

7. Noorwegen

Noorwegen combineert economische welvaart met een sterk sociaal vangnet. Het land heeft een hoge levensstandaard, veel vertrouwen in de overheid en een sterke nadruk op milieu en duurzaamheid. De Noren hechten veel waarde aan hun natuur, wat ook een belangrijk onderdeel is in hoe gelukkig ze zijn.

8. Luxemburg

Luxemburg profiteert van een sterke economie en een hoge levensstandaard. Ondanks de kleine omvang biedt het land uitstekende sociale voorzieningen en gezondheidszorg.

9. Zwitserland

Zwitserland staat bekend om zijn economische stabiliteit, hoge levensstandaard en goed functionerende gezondheidszorgsysteem. De Zwitsers hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheid en veiligheid. Als buitenstaanders denken we vaak dat het leven in Zwitserland buitenproportioneel duur is. Daar zit een kern van waarheid in, maar de Zwitsers verdienen ook simpelweg een stuk meer.

10. Australië

Het eerste niet-Europese land in deze lijst. Australië scoort hoog op het gebied van gezondheid, sociale verbindingen en levenstevredenheid. Het zonnige klimaat en de ontspannen levensstijl dragen bij aan het welzijn van de bevolking. Samen met Nederland is Australië het enige land uit de top 10 met meer dan 15 miljoen inwoners. De landen met grote bevolkingsgroepen scoren de laatste jaren sowieso minder goed.

11. Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland biedt een sterke gemeenschapszin, een schoon milieu en een hoge mate van vrijheid. De Nieuw-Zeelanders genieten van een balans tussen werk en privéleven en een actieve levensstijl.

12. Costa Rica

Costa Rica is het gelukkigste land in Latijns-Amerika dankzij een sterke focus op duurzaamheid, gezondheid en onderwijs. De ‘pura vida’-levensfilosofie speelt een grote rol in het dagelijkse leven.

13. Koeweit

Tijd voor de stap naar het Midden-Oosten. Koeweit scoort hoog door economische welvaart en sociale steun. Ondanks regionale spanningen biedt het land een hoog inkomen per hoofd van de bevolking en sterke familiewaarden.

14. Oostenrijk

Oostenrijk biedt een hoge levensstandaard, uitstekende gezondheidszorg en een sterk sociaal vangnet. De Oostenrijkers genieten van een rijke cultuur en een goede werk-privébalans. Ook hier worden de natuur en het klimaat zeer goed beoordeeld.

15. Canada

Canada staat bekend om zijn multiculturele samenleving, sterke sociale voorzieningen en prachtige natuur. De Canadezen genieten van een hoge levensstandaard en een sterke gemeenschapszin. Het land heeft een kleine veertig miljoen inwoners, maar ook een gigantische oppervlakte. Over het algemeen doen dunbevolkte landen het ook goed in deze lijst. Daar is Canada geen uitzondering op.

16. België

België biedt een hoge levensstandaard, goed functionerende gezondheidszorg en een sterk sociaal vangnet. De culturele diversiteit en rijke geschiedenis dragen bij aan het welzijn van de bevolking. De scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië zorgt wel enigszins voor een gebrek aan verbondenheid. De tweedeling is niet goed voor het wij-gevoel.

17. Ierland

Ierland scoort hoog op sociale steun, gezondheid en inkomen. De Ieren staan bekend om hun gemeenschapszin en veerkracht, ondanks economische en politieke uitdagingen. Daarnaast genieten de Ieren van de onderlinge gezelligheid, meer dan in andere landen.

18. Tsjechië

Tsjechië heeft een sterk groeiende economie, wat zorgt dat het Oost-Europese land snel sprongen maakt op deze ranglijst. Daarnaast is er goede gezondheidszorg en een hoge levensstandaard. De Tsjechen hechten veel waarde aan familie en sociale verbindingen.

19. Litouwen

Ook Litouwen heeft een sterke economische groei en verbetering in de levensstandaard ervaren. De bevolking geniet van een groeiend welzijn door betere toegang tot gezondheidszorg en sociale voorzieningen.

20. Verenigd Koninkrijk

We sluiten de top 20 af met het Verenigd Koninkrijk, dat een hoge levensstandaard, sterke sociale netwerken en een goed functionerend gezondheidszorgsysteem biedt. De diversiteit en culturele rijkdom dragen bij aan het algemene geluksniveau.

Enkele andere landen die ontbreken in deze lijst, maar toch interessant zijn: Verenigde Staten (23ste plek), Duitsland (24), Frankrijk (27), Saoedi-Arabië (28), Spanje (36), Italië (41), Portugal (55), Rusland (72), Turkije (98), Palestina (103), Oekraïne (105). De 38 ongelukkigste landen komen allemaal uit Afrika of Azië. Net daarboven staat Oekraïne. Het ongelukkigste land dat is ondervraagd is Afghanistan (143).