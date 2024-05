Dit is het Gezin van Won Yip

Won Yip is een van de meest succesvolle horecaondernemers van Nederland. Hij bezit diverse restaurants, cafés en bars in ons land. Daarmee groeide hij ook uit tot publiek figuur, waar we natuurlijk alles van willen weten. Bijvoorbeeld hoe zijn privésituatie eruitziet. Daarom lees je in dit artikel alles over het gezin van Won Yip.

Won Yip is naast succesvol horecaondernemer ook investeerder en een televisiepersoonlijkheid. Hij werd bekend bij het grote publiek door zijn deelname als panellid in de Nederlandse versie van het televisieprogramma Dragons’ Den. Niet alleen met zijn horecagelegenheden verdiende Won Yip een hoop geld, maar ook met zijn televisieoptredens en investeringen werd hij behoorlijk rijk. Daarom mag Won Yip zich tegenwoordig multimiljonair noemen.

Uit wat voor een gezin komt Won Yip?

Won Yip zelf is geboren in Nederland. Hij kwam op 30 juli 1969 in Tilburg op deze aardbol. Dat betekent dat Won Yip momenteel 54 jaar oud is. Hij is de oudste zoon van twee Chinese ouders. De ouders van Won Yip zijn begin jaren zestig gevlucht vanuit China voor het strenge regime. Zij kwamen met de boot via Cuba in Nederland terecht, waar ze in Vlissingen een Chinees restaurant begonnen.

Hier in Nederland kregen zij kinderen, waarvan Won Yip de eerste was. Won Yip groeide op in een gezin van zes. Zijn twee ouders, zijn zus Annie en zijn broertjes Long, Won en Johnny. Al van jongs af aan moesten de kinderen meehelpen in het restaurant van hun ouders. Het gezin had het immers niet breed in de beginjaren. Won Yip en zijn broers en zus moesten knoflook pellen, uien schillen, tafels dekken en het terras op- en afbouwen. De vader van Won Yip was een traditionele en strenge vader, die geen tegenspraak duldde. Maar dat zorgde er wel voor dat het restaurant uiteindelijk een groot succes werd.

Zelf deed Won Yip naast zijn werkzaamheden voor zijn ouders de mavo op het Prins Willem Alexander College in Vlissingen. Toch stopte hij op zijn veertiende zonder diploma. Hij wist immers toch al dat hij zijn eigen restaurant wilde beginnen. Op negentienjarige leeftijd kocht hij zijn eerste café, aan de Grote Markt is Goes. Dat bleek het begin van een uiterst succesvolle horecacarrière. Het café liep zo goed, dat hij een jaar later ook een café aan de Dam in Amsterdam kon kopen. In 2021 was hij zelfs een van de grootste horeca-uitbaters van Amsterdam, met diverse horecagelegenheden op en rond de Dam.

De vrouw en kinderen van Won Yip

Niet alleen Won Yip zelf profiteerde van de enorme welvaart, maar hij stichtte ook een gezin. Zijn kinderen wil hij echter graag buiten de spotlights houden, waardoor het niet bekend is wie zij zijn, wanneer ze geboren zijn, hoe ze heten en hoe ze eruitzien. Wel weten we dat het om twee kinderen gaat, die hun hele jeugd samen met hun ouders aan het Goese Meer hebben gewoond. Onlangs kocht Won Yip een enorm appartement in Amsterdam. Dat was ook het moment dat zijn kinderen uit huis gingen. Zij verhuisden niet met hun ouders mee en wonen inmiddels zelf in een studentenhuis in Amsterdam en Utrecht.

Daarnaast weten we wie zijn vrouw is. Won Yip is getrouwd met Heleen Jeremiasse, een vrouw uit de Nederlandse provincie. Zij zijn inmiddels al heel wat jaartjes gelukkig samen en gaan regelmatig samen op reis. Daarnaast wonen ze in een extreem luxe appartement in Amsterdam. Won Yip kocht het penthouse in het nieuwe Pontsteiger-gebouw, uitkijkend over het IJ en de stad. Dat is een van de duurste appartementen van Nederland. Won Yip besloot het enorme stulpje in vieren te verdelen, drie appartementen te verkopen en zelf in een van de appartementen in te trekken.