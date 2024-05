Weg met de schilfers; hét wondermiddel tegen hoofdroos!

Hoofdroos is iets waar bijna de helft van de mensen een keer last van heeft gehad. Het heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne, maar ongemakkelijk is het natuurlijk wel. Lees snel verder, zodat jij weer binnen no-time door het leven kan gaan zonder een jeukende hoofdhuid!

Wat is hoofdroos?

Veel mensen denken dat hoofdroos gelijk staat aan een droge huid. Er zijn wel degelijk verschillen, maar allereerst leggen we kort uit wat roos op de hoofdhuid eigenlijk inhoudt; Roos is een aandoening, waarin je last hebt van gelige, vettige schilfers op de hoofdhuid. Dit komt doordat de hoofdhuidcellen zich te snel, zelfs twee keer zo snel(!), vernieuwen. Als je er al een keer last van hebt gehad, is de kans groot dat je er vaker last van krijgt. Gelukkig kan je deze aandoening behandelen! Lees snel verder om er achter te komen!

Hoe ontstaat hoofdroos?

De reden van het ontstaan van huidschilfers is, doordat de huidbarrière niet goed werkt. De talgklieren op je hoofd maken dan niet genoeg vet aan en hierdoor kan je huid geen vocht meer vasthouden. Dit zorgt ervoor dat de huid droog wordt, waardoor die vervelende schilfertjes opkomen.

Er is niet één reden, of manier, waardoor roos kan ontstaan. Dit kan per persoon verschillen. Hieronder staan eventuele oorzaken, waardoor de hoofdroos verergert. Dit zijn dus geen definitieve redenen waarom jij last hebt van hoofdroos, maar het kan wel helpen om hoofdroos te verminderen!

Te droge of vette hoofdhuid

Bij een (te) droge hoofdhuid neemt de productie van talg toe. De talg vormt zich dan samen met de dode huidcellen en wordt zichtbaar in de vorm van huidschilfers. Oorzaken van een droge hoofdhuid kunnen koud weer en koude lucht zijn, dus het is normaal dat hoofdroos verergerd wordt in de winter. Maar een droge hoofdhuid kan ook ontstaan wanneer je je haar te vaak wast (met de verkeerde shampoo).

Als je een (te) vette hoofdhuid hebt, produceren talgkliertjes overmatig veel olie. Hierdoor raakt je huid verstopt en dit resulteert in roos. Een te vette hoofdhuid kan liggen aan genen, hormonale onbalans, zwangerschap of de menopauze.

Stress

Iedereen weet dat stress eigenlijk alles erger maakt, zo kan stress ook invloed hebben op roos. Wanneer je stress ervaart, nemen de hormonen testosteron en cortisol toe. De toename van die hormonen beïnvloedt de talgproductie en verzwakt daarnaast ook nog eens het immuunsysteem op je talgproductie! Hierdoor raakt de hoofdhuid uit balans, wat de kans op roos kan vergroten.

Ongezond eetpatroon

Om de tijd, een ijsje of een snack, kan natuurlijk geen kwaad. Maar als je altijd ongezond eet, kan je last krijgen van gezondheidsproblemen. Je verwacht het misschien niet, maar ook dit heeft invloed op roos. Overmatig eten van suiker en koolhydraten kan leiden tot insulinepieken, wat ervoor zorgt dat talg over produceert, oftewel meer kans op roos.

Manier of frequentie van haar wassen

Als je je haar te weinig wast, produceert je hoofdhuid te veel olie, wat hoofdhuid irritaties en roos kan veroorzaken. Tegelijkertijd kan je huid uitdrogen, als je je haar te vaak wast. Hierdoor gaan de talgklieren meer talg produceren, wat ook tot roos kan leiden.

Keuze van haarproducten

Het kiezen van de juiste haarproducten voor jouw haar is megabelangrijk. Te agressieve shampoos, hard water met veel kalk, en stylingproducten met agressieve ingrediënten zoals uitdrogende stoffen, alcohol of parfums kunnen roos veroorzaken of verergeren. Ik hoor je nu al denken: “Maar welke haarproducten moet ik dan kiezen?” Lees snel verder, want wij vertellen jou hét wondermiddel voor het bestrijden van roos!

Hoe behandel ik hoofdroos?

De meest gestelde vraag onder de mensen die last hebben van hoofdroos, is natuurlijk hoe je het op een correcte manier behandelt. Geen zorgen, want wij geven jou 5 gouden tips om van hoofdroos af te komen!

Tip 1: Gebruik een anti-roos shampoo. Wij raden hiervoor de X-Folate Anti-Dandruff Shampoo van Mediceuticals aan.

Tip 2: Probeer de jeuk zo veel mogelijk te negeren; krabben maakt het alleen maar erger!

Tip 3: Vermijd hitte: heet water en hete styling tools zijn een no-go, wanneer je last hebt van hoofdroos.

Tip 4: Was je haar zo’n 3 tot 4 keer per week.

Tip 5: Ga naar Haarspullen.nl om jouw haarroutine te perfectioneren, zodat jouw hoofdroos binnen no-time spoorloos zal zijn!