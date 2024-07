Verschillen tussen een aantal leasevormen

Als je van plan bent om een auto te leasen, dan is het natuurlijk goed om te weten welke opties er allemaal zijn. Je hebt namelijk veel verschillende soorten leasevormen waaruit je kunt kiezen. Op die manier wordt het leasen voor jou een stukje makkelijker en kun je een keuze maken die past binnen jouw situatie. Voor alle leasevormen en de verschillen ervan ben je hier aan het juiste adres. Hieronder lees je namelijk precies welke leasevormen er zijn en welke verschillen je hebt.

Om te beginnen kun je natuurlijk verschillende voordelen uit leasen halen als je een eigen bedrijf hebt. Zo is het interessant om te gaan voor financial lease. Op die manier ben je zelf economisch al verantwoordelijk voor de auto. Bij deze leasevorm heb je een contract. Aan het einde van het contract, mag je de auto zelf houden. Mocht je toch dan weer een andere auto willen hebben, dan kun je gemakkelijk een andere auto gaan leasen. Er zijn veel auto’s die je op de zaak kunt zetten. Zo kun je gemakkelijk een bedrijfswagen leasen als je bijvoorbeeld een klusbedrijf hebt. Ook kun je gewoon gaan voor een personenauto, zo is er voor iedereen wat wils.

Occasion lease

Daarnaast kun je ook kiezen voor een occasion lease. Deze leasevorm is echter hetzelfde als financial lease. Toch is er wel een klein verschil en dat zit hem in de type auto’s die ze aanbieden. Zo kun je bij financial lease kiezen voor nieuwe auto’s en voor tweedehands auto’s. Bij occasion lease zijn het alleen maar tweedehands auto’s. Hierdoor kan het zijn dat het leasen een stukje goedkoper is omdat de auto al is gebruikt. Verder is het ook goed voor het milieu om gebruik te maken van een tweedehands auto.

Private lease en operational lease

Als laatste kun je met het leasen van een auto ook gaan voor private lease en operational lease. Wanneer je namelijk geen eigen bedrijf hebt, dan kun je gebruikmaken van private lease. Hierdoor krijg je als particulier ook de kans om een auto te leasen tegen een kleine vergoeding per maand.

Bij operational lease behoudt de leasemaatschappij het economisch recht van de auto. Zo betalen zij alleen onderhoud en overige kosten. Als leaser hoef je eigenlijk alleen maar in de auto te rijden en je tank te betalen. Het verschil is dan wel dat je meer geld moet betalen, aangezien er ook meer kosten voor de leasemaatschappij aan verbonden zitten.