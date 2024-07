Van dag tot nacht: zo bereid je je voor op een goede nachtrust

Betaald partnerschap met HEMA

Een goede nachtrust begint niet wanneer je je hoofd op het kussen legt. Het begint al gedurende de dag. Het is belangrijk om een gezonde routine te hebben die je lichaam en geest voorbereidt op rust. Overdag helpt een regelmatige lichaamsbeweging om ‘s nachts beter te slapen in een fijne pyjama voor dames. Maar vermijd wel intensieve workouts vlak voor het slapengaan. Zorg ervoor dat je genoeg daglicht krijgt. Dit helpt bij het reguleren van je biologische klok. Een vast slaapritme is cruciaal. Probeer elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan, zelfs in het weekend. In dit blog geven we je nog een paar andere handige tips.

Probeer in de avond apparaten met blauw licht te vermijden

Je bent er vast en zeker al bekend mee. Blauw licht van elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en computers kan de productie van melatonine verstoren. Dat is het slaaphormoon dat zo belangrijk is en het maakt het moeilijker om in slaap te vallen. Probeer daarom minstens een uur voor het slapengaan de blootstelling aan deze apparaten te verminderen. Gebruik eventueel een blauwlichtfilter op je apparaten als je ze toch moet gebruiken. Maar idealiter creëer je een avond routine zonder elektronica.

Kies voor het slapen gaan voor het lezen van een boek of schrijf in een notitieblok

Een effectieve manier om je geest tot rust te brengen voor het slapen gaan? Dat is door een boek te lezen of in een notitieboek te schrijven. Lezen helpt je om te ontspannen en je gedachten van de dagelijkse zorgen af te leiden. Kies voor een papieren boek in plaats van een e-reader om de blootstelling aan blauw licht te vermijden. Schrijven kan ook een therapeutisch effect hebben. Door je gedachten, zorgen of plannen voor de volgende dag op papier te zetten, kun je je hoofd leegmaken en stress verminderen.

Alle musthaves voor een goede nachtrust shop je erg makkelijk online

Het creëren van een ideale slaapomgeving is cruciaal voor een goede nachtrust. Gelukkig kun je alle benodigdheden eenvoudig online vinden. Denk aan comfortabele matrassen, ondersteunende kussens en zacht beddengoed van hoge kwaliteit. Doe je binnenkort alvast de nodige inkopen, om zo een goede nachtrust te kunnen bevorderen? Ook voor jouw smaak en stijl is er meer dan genoeg om uit te kiezen.