Alles over Valentijn Driessen: Salaris, Gezin, Vriendin

Hoewel hij veel criticasters heeft, kunnen we er niet omheen dat Valentijn Driessen een van de gezichten is van de Nederlandse voetbaljournalistiek. Hij is niet alleen chef voetbal bij De Telegraaf, maar is ook regelmatig op televisie te zien, onder meer bij Vandaag Inside. In dit artikel lees je alles over Valentijn Driessen, van zijn vriendin tot zijn salaris.

Wie is Valentijn Driessen?

Valentijn Driessen heeft nooit een journalistieke opleiding gedaan. Hij deed de mavo op de middelbare school, gevolgd door de havo. Daarna ging hij al snel aan de slag als journalist voor lokale en regionale media als De Posthoorn, de Westlandse Courant en de Haagsche Courant. Driessen bleek een vlotte pen en een kritische blik te hebben, waardoor hij de kans kreeg bij de landelijke krant De Telegraaf.

In 2017 werd Driessen aangesteld als chef voetbal bij De Telegraaf, waar hij eveneens columnist is. Daarnaast is hij te horen in de voetbalpodcast van de krant genaamd Kick-off. Driessen werd echter pas echt bekend toen hij regelmatig begon aan te schuiven bij Veronica Inside, de voorloper van Vandaag Inside, het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen.

Het gezin en de vrouw van Valentijn Driessen

Er is maar weinig bekend over de gezinssituatie van Valentijn Driessen. Uit zijn verhalen bij Vandaag Inside weten we dat hij een vrouw en twee kinderen heeft. Hij vertelde ooit bij VI dat een fietstocht hem bijna fataal werd. “Mijn tweede kind wilde de bergen in. De avond ervoor had ik rugklachten, maar ik ging toch mee.” Valentijn nam twee morfinepillen en ging eerst als een speer, maar stortte daarna in. Hij en zijn zoon stopten bij een garage, waar hij een uur moest bijkomen van zijn hartproblemen.

Zijn twee kinderen heeft hij met zijn vrouw, van wie de naam niet bekend is, maar die wel vaak ter sprake komt in het programma. Valentijn zei dat hij nooit cadeaus geeft aan zijn vrouw en kinderen. “Dat doe ik gewoon niet. Je bent een jaartje ouder, en dan? Als ze iets wil, koopt ze het maar zelf.” Presentator Wilfred Genee vroeg of zijn vrouw daar nooit boos om wordt. “Oh, heel vaak,” antwoordde Valentijn.

Het salaris van Valentijn Driessen

Nu Valentijn Driessen een van de meest bekende sportjournalisten van Nederland is, wordt hij daar natuurlijk ook naar betaald. Het overgrote deel van zijn inkomen krijgt Driessen uit zijn salaris bij De Telegraaf. Uiteraard ligt zijn loonstrook niet op straat, maar we kunnen wel een inschatting maken van zijn salaris. Een journalist verdient in Nederland gemiddeld 4282 euro per maand. Aangezien Driessen wel iets meer is dan ‘gewoon’ een journalist en een meer coördinerende en leidinggevende rol heeft, wordt het maandsalaris op 6500 euro bruto geschat.

Daarnaast heeft Driessen nog de nodige neveninkomsten. Hij schuift bijvoorbeeld regelmatig aan bij Vandaag Inside, een van de populairste dagelijkse programma’s van Nederland. Angela de Jong maakte ooit bekend hoeveel zij per keer krijgt dat ze aanschuift. Dat is 1000 euro per uitzending. Toch lekker meegenomen. Daarnaast is Driessen ook vaak te zien bij Voetbalpraat van ESPN, waar hij ook nog een aantal honderden euro’s per keer mee verdient.

Ooit heeft Driessen live in de podcast Kick-off om een salarisverhoging gevraagd. Met een knipoog vroeg hij zich hardop af of hij niet eens wat meer geld moest gaan verdienen nu hij op YouTube, Spotify, de website, de app en nog veel meer platforms te zien en te horen was. In de uitzending werd die vraag later voorgelegd aan zijn chef, maar die ging daar niet in mee. “Dan gaat die man weer naast zijn schoenen lopen.” Later vroeg hij ook om hetzelfde salaris als Johan Derksen, toen hij hem ooit verving bij VI.

Zijn Leo en Valentijn Driessen broers?

Naast Valentijn is er nog een bekende Driessen in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Commentator en deskundige Leo Driessen is regelmatig te zien en te horen bij ESPN. Zowel Leo als Valentijn heeft een wat negatieve inslag, durft flink kritisch te zijn en heeft veel criticasters. Daarom is het niet gek om te denken dat het broers van elkaar zijn. Maar we halen je meteen uit deze illusie. Valentijn Driessen en Leo Driessen zijn geen familie van elkaar.

Wat is de woonplaats van Valentijn?

De inmiddels 51-jarige Driessen is geboren op 19 mei 1963 in Wateringen, een dorp onder Den Haag. Hij is opgegroeid in Westland en is daar zijn hele leven blijven wonen. Tegenwoordig woont hij samen met zijn gezin in Honselersdijk. Dat is een dorp drie kilometer onder Wateringen.