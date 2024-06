Dit is Toy Travis de Wild (Dochter van Ruud de Wild)

Ruud de Wild is een van de bekendste radio-dj’s van Nederland. Hij heeft een rijk liefdesleven achter de rug, maar heeft daar ook een stel prachtige kinderen aan overgehouden. Wat te denken van Toy Travis de Wild. In dit artikel lees je alles over de beeldschone dochter van Ruud de Wild en Tatum Dagelet.

De laatste jaren is Ruud de Wild met meerdere dames in het openbaar gespot. Ooit dacht hij dat actrice en presentatrice Tatum Dagelet zijn grote liefde was. De vrouw met wie hij al een aantal jaar samen was, vroeg hij in het begin van deze eeuw ten huwelijk. Ruud en Tatum stapten op 8 september 2000 samen in het huwelijksbootje.

Een aantal jaar later raakte Tatum zwanger. Op 23 januari 2003 werd Toy Travis de Wild geboren. Toy is inmiddels 21 jaar oud. Toen ze één jaar was, besloten haar ouders echter al van elkaar te scheiden. Vervolgens kreeg Ruud een relatie met Aafke Burggraaff, met wie hij in 2007 trouwde in Overveen. Met Aafke kreeg Ruud opnieuw twee kinderen. Dat houdt in dat Johnny en Teddy de halfbroertjes zijn van Tatum.

Ook dat huwelijk hield echter geen stand en in 2014 gingen ze uit elkaar. Vervolgens volgen nog relaties met bowlingcentrum eigenaresse Ilse Knijn en mode-ontwerpster Olcay Gulsen, die ook op niets uitliepen. Zo heeft Toy Travis de laatste jaren heel wat bonusmoeders gehad en is haar gezinssituatie vaak stevig veranderd.

Wie is Toy Tavis de Wild?

Over Toy Tavis is niet bijzonder veel bekend. Ze staat niet graag in de schijnwerpers en heeft haar sociale media dan ook goed afgeschermd. Wel weten we dat ze in 2003 geboren is in Amsterdam en daar nog altijd woont. Het middelbare onderwijs volgde ze aan het IVKO, een montessori kunstvakschool voor mavo en havo. Daar rondde ze de havo af, alvorens ze in 2020 begon aan haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Die studie hoopt ze in 2025 af te ronden.

Ondertussen heeft ze ook al twee baantjes gevonden. Ze werkt als hostess bij First Choice Gastvrouwen. Daarnaast voert ze werkzaamheden uit voor het bedrijf van haar vader Ruud. Ze is namelijk marketing manager bij Ruud de Wild Art. Zo kan ze de theoretische kennis die ze opdoet tijdens haar studie ook alvast in de praktijk brengen.

Ruzie tussen Ruud de Wild en zijn dochter

In 2023 zorgde Toy Travis voor de nodige opschudding in de mediawereld. Ze gaf openlijk aan dat de band met haar vader niet altijd even goed is geweest. “Ik voelde me daar vaak niet welkom. Het komt vaak ook wel omdat ik meestal het idee heb dat hij geen zin heeft dat ik er ben.” Daarom was Toy Travis op een gegeven moment veel vaker bij haar moeder dan bij haar vader. Inmiddels woont ze op zichzelf in Amsterdam.

Toenmalig vriendin van Ruud Olcay Gulsen kon zich de gevoelens van haar stiefdochter goed voorstellen. “Ik snap Toy totaal als ze zegt dat ze zich te veel voelt. Ik vind ook wel dat Ruud haar vaak de deur uitzet of uitkijkt. Het is toch je dochter. Ik denk dat het daarom goed is dat zij meer qualitytime met elkaar doorbrengen.”

“Dit was heel confronterend”, zei Ruud de Wild daar zelf over. “Uiteindelijk zijn onze dochters en zonen heel vaak kind van de rekening, onderdeel van een egostrijd.” Inmiddels hebben de twee het bijgelegd. Dat was te zien in de docusoap die werd gemaakt over het leven van Ruud de Wild. “We praten er nu over en zijn er samen uitgekomen”, aldus Ruud. “Het praten was een beetje onder de druk van de camera, maar het heeft ons toch geholpen. We zijn weer dichter bij elkaar gekomen, dat is heel fijn.”