Wie is Sam van Royen? (Vriend van Suzanne Schulting)

Hoe die het doet, doet-ie het, maar het is Sam van Royen gelukt om de knapste Nederlandse sportvrouw van 2018 aan de haak geslagen. De vriend van Suzanne Schulting heeft echter zelf ook al behoorlijk wat successen geboekt. Niet in de sport, maar in de mediawereld. Daarom in dit artikel alles over Sam van Royen, de zoon van Ton en Heleen van Royen.

De ouders van Sam van Royen

Sam van Royen heeft het behoorlijk ver geschopt in de Nederlandse mediawereld. Nu had hij wel het voordeel uit een bekende familie te komen. Hij is namelijk de zoon van Ton van Royen. Ton is een bekende Nederlandse journalist, schrijver, en televisiepresentator. Hij heeft een lange en gevarieerde carrière achter de rug in de mediawereld, waarin hij bekend werd door zijn scherpe pen en uitgesproken mening. Ton begon zijn loopbaan als verslaggever en wist zich al snel te onderscheiden door zijn diepgaande reportages en interviews. Naast zijn journalistieke werk heeft hij ook verschillende boeken geschreven en televisieprogramma’s gepresenteerd.

De moeder van Sam is Heleen van Royen. Heleen is een gerenommeerde Nederlandse schrijfster en columniste, bekend om haar vaak controversiële werk. Ze debuteerde in 2000 met de bestseller “De Gelukkige Huisvrouw,” waarin ze op scherpe en humoristische wijze de psychische worstelingen van een jonge moeder beschrijft. Haar boeken hebben een openhartige en soms provocerende stijl, waarmee ze vaak maatschappelijke taboes opzoekt. Naast haar werk als schrijfster is Heleen ook actief als documentairemaakster en heeft ze verschillende columns geschreven voor prominente Nederlandse kranten en tijdschriften.

Het huwelijk tussen Ton van Royen en Heleen van Royen begon in 1992. Het paar kreeg twee kinderen: Sam en Olivia. Zij werden opgevoed in een liefdevol en gelukkig gezin, maar op latere leeftijd besloten Ton en Heleen uit elkaar te gaan. In 2013 scheidden ze van elkaar.

Carrière van Sam van Royen

Van jongs af aan was Sam geïnteresseerd in verschillende vormen van media en entertainment. Hij studeerde communicatie en mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zijn vaardigheden in fotografie, videografie en sociale media ontwikkelde. Daarvoor had hij negen jaar op een internationale middelbare school gezeten in de Algarve.

De manier waarop Sam zijn journalistieke loopbaan heeft opgebouwd, is imponerend. Hij begon onder aan de ladder en heeft een waslijst aan kleine klusjes gedaan. Terwijl hij zijn curriculum vitae opbouwde, lukte het hem om steeds mooiere klussen aan te nemen. Stoelriemen vast, want we maken even een ‘klein rondje’ langs zijn baantjes in de afgelopen jaren.

Stagiair bij AT5, redacteur Vorst Media, stagiair BNNVARA, verslaggever Folia, verslaggever Ajax bij AT5, redacteur/verslaggever Beste Kijkers, redacteur ITV Studios bij diverse televisieprogramma’s, redacteur Trinity Media, redacteur bij diverse TALPA-programma’s, redacteur Wie van de Drie, redacteur/verslaggever Villa Oranje, redacteur Missions Impossible, redacteur The Tribute, Battle of the Bands, presentator en verslaggever bij RTL, presentator en verslaggever bij Ziggo Sport. Die jongen kan wel wat dus.

Relatie met Suzanne Schulting

Sam van Royen heeft een relatie met topshorttrackster Suzanne Schulting. De manier waarop de twee samen kwamen, is wel een bijzonder verhaal. Sam was groot fan van Suzanne en werkte als redacteur voor Vandaag Inside. Suzanne werd uitgenodigd bij dat programma en Sam wist meteen dat hij zijn kans moest grijpen. Schulting zat bij de visagie en Sam kwam binnenlopen. De twee raakten aan de praat en na afloop spraken ze elkaar opnieuw.

Toen Suzanne vertelde dat ze in een hotel overnachtte, vroeg Sam heel tactisch of hij haar geen lift kon geven. “Er was gewoon meteen een spanning. Toen hebben we de auto voor het hotel neergezet en als tieners een beetje lopen tongen in de auto”, vertelde Sam aan RTL Boulevard. Sinds 2019 zijn ze dus al samen. Dat kan weleens lastig zijn, aangezien Sam dus overal en nergens klussen tegelijk heeft en Schulting veel op pad is voor haar sport.

Toch zijn ze heel erg gelukkig samen. De twee woonden lange tijd samen in een appartement in Amsterdam, dat zijn moeder Heleen voor 230.000 euro voor ze heeft gekocht. Inmiddels hebben ze hun eigen appartement gekocht. En dat is niet mis. Ze kochten in 2023 in de populaire Amsterdamse buurt De Pijp een tweekamerappartement voor de prijs van 585.000 euro.