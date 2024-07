Bodybuilder Sam Sulek groeit met de Dag (en ook op Youtube!)

In een jaar tijd ging Sam Sulek van 1000 abonnees naar enkele miljoenen op YouTube. Niet omdat men het leven van deze vlogger zo interessant vindt, maar omdat hij zichzelf een bizar doel heeft gesteld: de allergrootste bodybuilder ter wereld worden. En eerlijk is eerlijk: de tussenbalans is zeer imponerend. In dit artikel alles over Sam Sulek!

Sam Sulek is een opkomende ster in de bodybuildingwereld, die veel aandacht trekt met zijn indrukwekkende fysiek en unieke benadering van fitness. Maar wat nog veel imponerender is, is zijn leeftijd. Sam is namelijk geboren op 7 februari 2002. Dat houdt in dat hij pas 22 jaar oud is en nu al zo’n imponerend arsenaal aan spieren heeft opgebouwd. Met een lengte van 1,80 meter en een gewicht van ongeveer 109 kilo heeft Sulek een gespierd lichaam, dat wordt geadoreerd op sociale media als TikTok en YouTube.

Sam Sulek begon al in zien tienerjaren met fitness

Sulek begon zijn weg naar bodybuilding in zijn tienerjaren. Hoewel hij oorspronkelijk als duiker begon, verschoof zijn passie snel naar bodybuilding. Sindsdien heeft hij zich volledig toegewijd aan zijn intensieve trainingsschema’s. Zijn trainingen leggen de nadruk op hoge intensiteit en zware gewichten, vaak met oude technieken die doen denken aan bodybuildinglegendes zoals Arnold Schwarzenegger.

Bodybuilder Sam Sulek

Een van de meest intrigerende aspecten van Suleks benadering is zijn dieet. Hij volgt een strategie van hoge calorie-inname, waarbij hij vaak rond de 5000 calorieën per dag consumeert met de nadruk op kwantiteit in plaats van voedingskwaliteit. Deze “dirty bulk”-benadering omvat voedsel dat doorgaans door atleten wordt vermeden, zoals junkfood en suikerrijke snacks.

Controversieel dieet

Hoewel dit dieet effectief is gebleken voor Suleks spiergroei, heeft dit dieet ook zorgen gewekt over mogelijke gezondheidsrisico’s. Doorgaans is een calorieënconsumptie van 2500 per dag goed voor een man. Hij neemt dus ruim het dubbele en ook nog eens aan zeer ongezond voedsel. Extreem veel vetten en suikers kunnen leiden tot vervelende kwalen met zelfs uiteindelijk de dood tot gevolg. Sam zelf lijkt daar geen boodschap aan te hebben en werkt vrolijk verder aan zijn levensdoel: zo groot mogelijk worden.

Ondanks zijn succes en groeiende populariteit hebben Suleks snelle spiergroei en afgetrainde fysiek geleid tot speculatie over het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Hij heeft deze geruchten niet publiekelijk besproken in een van zijn video’s, maar zijn aanzienlijke spiermassa en door de kijkers opgemerkte bijwerkingen zoals kortademigheid hebben de geruchten gevoed. En aangezien Sam toch al niet zo gesteld was op zijn eigen gezondheid, lijkt het ook voor de hand te liggen dat hij met dit soort middelen werkt.

Sam Sulek age leeftijd

Sulek heeft het ook weleens gehad over toekomstige ambities in competitieve bodybuilding, met name in de Classic Physique-categorie. Hij is van plan om binnen een aantal jaar te gaan deelnemen, mogelijk in competitie met gevestigde sterren zoals Chris Bumstead.

Sam Sulek inkomen: wat verdient hij?

Sam Sulek op sociale media

Voor zijn populariteit of inkomen hoeft hij het niet te doen. Sulek is een enorme hit online. Hij besloot zijn leven te gaan vloggen. Dat doet hij op een ouderwetse manier, door weinig te knippen in zijn video’s en gewoon uren aan materiaal online te gooien. Dat zorgt ervoor dat mensen een zeer secuur inkijkje krijgen in zijn persoonlijke leven en dus ook echt een band met hem opbouwen.

Blijkbaar is daar genoeg interesse in, want de teller staat inmiddels op zo’n 3,5 miljoen YouTube-abonnees, 6 miljoen Instagram-volgers en 2,5 miljoen TikTok-volgers. En waarschijnlijk zijn die cijfers op het moment dat je dit leest volledig achterhaald, want Sam blijft maar exponentieel groeien, ook online. Daarmee verdient hij ook een meer dan goed salaris.

Salaris Sam Sulek

De YouTuber John Baravo Films maakte onlangs bekend dat Sam Sulek zo’n 100.000 euro per maand verdient, alleen al aan YouTube. Daar komen uiteraard ook nog alle opbrengsten als influencer bij. Hij promoot regelmatig producten en diensten op zijn socials, wat hem ook weer tienduizenden euro’s oplevert en een scala aan privileges. Maar Sam volgt ook nog eens een studie werktuigbouwkunde aan de Miami University in Ohio. Dus mocht hij ooit klaar zijn met het ruïneren van zijn lichaam, dan kan hij altijd nog een fatsoenlijke baan zoeken. Als het dan niet al te laat is althans.