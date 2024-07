Alles over de Nederlandse Zanger Rutger van Barneveld!

De fans van de serie ‘Ik geloof in mij’ zijn allemaal wel bekend met het fenomeen Rutger van Barneveld. De Nederlandse volkszanger uit Tiel werd een nationale bekendheid door zijn deelname en scoorde bijvoorbeeld de hit ‘Helena’. Dat vinden wij zeker een artikel waard. Dus hier lees je alles over Rutger van Barneveld!



Leeftijd en achtergrond

Rutger van Barneveld is een naam die steeds bekender wordt in de Nederlandse muziekwereld. Hij is geboren op 23 februari 1990 in Tiel. Dat houdt in dat hij momenteel 34 jaar oud is. Van Barneveld groeide op in een moeilijke gezinssituatie. Hij heeft vaker openlijk gesproken over de zware jeugd die hij had, waarbij hij regelmatig geconfronteerd werd met problemen thuis. In een interview met Story zei hij: “Ik heb een zware jeugd gehad. Er waren veel problemen thuis en dat heeft me gevormd tot wie ik nu ben.” Deze ervaringen hebben een diepe indruk op hem achtergelaten en zijn ook wel terug te horen in zijn muziek.

Rutger van Barneveld begon zijn carrière in de muziekwereld op familiefeestjes, partijen en dergelijke. “Op familiefeestjes stond ik op tafel, die aandacht vond ik fijn”, zei hij in een interview met het Algemeen Dagblad. Zijn doorbraak kwam toen hij in 2011 deelnam aan het televisieprogramma Bloed, Zweet & Tranen, waar hij de finale bereikte en zijn naam vestigde als een opkomende artiest in Nederlandstalige muziek.

Rutger van Barnevelds muziekstijl kan omschreven worden als een mix van het levenslied en hedendaagse pop. Zijn nummers zijn vaak emotioneel geladen en gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Zijn nieuwe single “De Mazzel Dan” is daar een goed voorbeeld van. In een interview met Weekblad Party vertelt hij: “Met dit nummer reken ik af met mijn verleden en kijk ik vol goede moed naar de toekomst.”

Naast zijn muzikale carrière is Rutger ook een familieman. Hij heeft echter openlijk toegegeven dat hij het vaderschap soms moeilijk vindt, deels vanwege zijn eigen jeugd. “Ik vrees het vaderschap vanwege mijn zware jeugd. Ik wil niet dat mijn kinderen dezelfde dingen meemaken als ik.” Zelf belandde hij rond zijn 26ste in een zware depressie, die hij uiteindelijk overwon. Daarvoor is hij wel opgenomen in een kliniek. Nog steeds spreekt hij regelmatig af met een psycholoog. “Maar daardoor heb ik wel de rust gevonden en kan ik nu genieten van de kleine dingen in het leven.”

Naomi is de vriendin van Rutger van Barneveld

Rutger van Barneveld heeft een relatie met zijn negen jaar jongere vriendin Naomi de Roo. “We zijn nu bijna twee jaar bij elkaar, wonen samen en zijn heel gelukkig”, vertelde hij in 2023. “Het voelt alsof we al veel langer bij elkaar zijn. Ik weet dat Naomi heel graag wil trouwen, maar ik ben niet zo van het huwelijk. Al zeg ik nooit nooit. Wanneer ik denk dat we er klaar voor zijn, vraag ik haar ten huwelijk.”

Mede door zijn angst voor het vaderschap hebben Rutger en Naomi ook nog geen kinderen. Toch houdt Rutger wel een kleine slag om de arm. “Ik heb altijd gezegd dat ik geen vader wilde worden. Omdat ik dat niet in mijn leven vond passen. Maar nu mijn leven met Naomi zo stabiel is en goed is ingedeeld, past het weer wel.”

Naomi is online ondernemer. Ze heeft een eigen bedrijf waarin ze derden ondersteunt als social media manager, in branding en content creatie. Naomi heeft Veiligheidsdiensten gestudeerd aan het ROC Mondriaan en twee jaar op de Politieacademie gezeten. Haar bestaan als ondernemer combineert ze met een functie als rechercheur bij de politie.

Het vermogen van Rutger van Barneveld

De muziekwereld is een lucratieve business. Dus we hoeven zeker geen medelijden te hebben met Rutger, die aan een paar optredens per maand al genoeg heeft om rond te komen. Van Barneveld is namelijk voor een halfuur te boeken voor €2000. Dan zingt hij gewoon zijn nummers met de muziek uit een geluidsinstallatie. Geen band erbij dus. Op die manier verdient hij tienduizenden euro’s per maand. Daarom wordt het vermogen van Rutger van Barneveld ook geschat op €700.000 euro!

Toekomstplannen

Rutger van Barneveld heeft grote plannen voor de toekomst. Hij wil niet alleen zijn muziekcarrière verder uitbouwen, maar ook anderen helpen die door moeilijke tijden gaan. Via zijn LinkedIn-profiel laat hij weten dat hij zich wil inzetten voor verschillende goede doelen en zijn platform wil gebruiken om bewustzijn te creëren voor mentale gezondheid.