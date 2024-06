Meer dan drie miljoen Nederlanders kampen met RSI-klachten, zo blijkt uit cijfers van TNO. Al die klachten moeten behandeld worden, daar zijn we in ons land per jaar zo’n twee miljard euro aan kwijt. Maar los van het vele geld: goede gezondheid is natuurlijk onbetaalbaar. Het is daarom zaak om ervoor te zorgen dat jij niet de volgende RSI-patiënt zult zijn. In hoeverre je risico loopt om RSI-klachten te ontwikkelen, hangt nauw samen met wat je voor werk doet en op welke manier je dat doet. Er zijn tegenwoordig allerlei handige hulpjes die ons kunnen helpen RSI te voorkomen.

Uitleg over RSI

We hebben de afkorting inmiddels al een aantal keren gebruikt, maar wat is RSI precies? Veel mensen weten wel dat het te maken heeft met het veelvuldig gebruiken van een computermuis of het zitten in een verkeerde houding, maar het is meer dan dat. RSI is de verzamelterm voor alle klachten die ontstaan wanneer we te vaak dezelfde beweging maken en daardoor een bepaald deel van ons lichaam overbelasten. Dat kan het polsgewricht zijn, als we verzuimen om een ergonomische muis te gebruiken, maar het kan ook draaien om klachten aan de rug, schouders, nek of armen. De muisarm en de SMS-duim zijn het meest voorkomend, maar ook de tennisarm of de golfelleboog zijn voorbeelden van RSI, evenals het carpaal tunnelsyndroom, diverse peesontstekingen of een slijmbeursontsteking.

Zithouding vaak de boosdoener

Vooral bij mensen die veel zittend werk doen, ligt RSI op de loer. Zij zijn zich er vaak niet voldoende van bewust dat hun zithouding van cruciaal belang is. Op de eerste plaats is het belangrijk om op een ergonomische bureaustoel te zitten. Dat is een stoel die op meerdere manieren verstelbaar is. Niet alleen de zithoogte, maar ook de stand van de rugleuning en van de armsteunen kunnen bij zo’n stoel geheel op maat worden afgesteld. Dit zorgt ervoor dat een correcte zithouding primair op de juiste wijze wordt ondersteund. De werknemer zal echter wel op de juiste manier gebruik van de stoel moeten maken om daadwerkelijk een gezonde zithouding te hebben. Los hiervan is het zaak om vooral niet te lang achtereen te blijven zitten. Staand werken, af en toe een wandelingetje maken en elk uur even vijf minuten niet met werk bezig zijn, kunnen een bijdrage leveren om gezondheidsklachten te voorkomen.