Alles over Rudolf van Soelen (Vader van Sarah)

We kennen Sarah van Soelen allemaal wel als influencer, model én de ex-vriendin van André Hazes jr. Maar wist je dat zij ook een bekende vader heeft? Rudolf van Soelen is een zeer succesvol zakenman en heeft daarmee ook een gigantisch vermogen opgebouwd. Een heel artikel gewijd aan Rudolf van Soelen!

Rudolf van Soelen is een naam die de laatste jaren steeds vaker opduikt in de Nederlandse media. Hij is vooral bekend als de vader van Sarah van Soelen, die een relatie had met de Nederlandse volkszanger André Hazes. Echter, Rudolfs bekendheid strekt zich verder uit dan alleen zijn familiebanden; hij is een succesvolle ondernemer en algemeen directeur van Electro Cirkel, een bedrijf dat zich heeft gevestigd als een belangrijke speler in de elektrotechnische industrie.

Achtergrond en familie

Electro Cirkel, onder leiding van Rudolf van Soelen, is een van de prominente bedrijven in de elektrotechnische sector in Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Rotterdam en is een concurrent van grote namen zoals Philips. Electro Cirkel begon als een klein familiebedrijf, maar is door de jaren heen uitgegroeid tot een onderneming met internationale allure. Dit is grotendeels te danken aan de visie en het leiderschap van Rudolf.

Electro Cirkel levert een breed scala aan elektrotechnische producten en diensten, van verlichting tot schakelmateriaal. Het bedrijf staat bekend om zijn innovatie en betrouwbaarheid. Een van de sleutels tot het succes van Electro Cirkel is het vermogen om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Rudolf van Soelen heeft hierin een cruciale rol gespeeld door strategische beslissingen te nemen die het bedrijf hebben geholpen om te groeien en zich te onderscheiden van de concurrentie.

Rudolf van Soelen staat bekend om zijn leiderschapskwaliteiten en zijn vermogen om een team tot in de puntjes aan te sturen en te motiveren. Hij heeft zich met Electro Cirkel altijd gefocust op groei en innovatie. Onder zijn leiding heeft het bedrijf verschillende succesvolle producten gelanceerd en nieuwe markten betreden.

Het vermogen van Rudolf van Soelen

Jarenlang succes heeft Rudolf ook een flinke bankrekening opgeleverd. Door de media-aandacht die er voor de familie Van Soelen is gekomen, zijn er ook diverse bronnen die in de financiële kant van het verhaal zijn gedoken. Op basis daarvan wordt zijn vermogen geschat op enkele miljoenen euro’s. Zijn dochter Sarah dopt haar eigen boontjes wel en heeft het geld van haar vader zeker niet nodig, maar weet wel dat er ooit een mooie erfenis vrij zal komen.

Band tussen Sarah en Rudolf

Tijd voor een belangrijk detail. Rudolf van Soelen is niet de biologische vader van Sarah. Dat is René Milan, met wie ze nauwelijks meer contact heeft. Rudolf heeft haar grotendeels opgevoed en dus ziet Sarah Rudolf ook als haar echte vader. Niet voor niets heeft Sarah ook de achternaam Van Soelen aangenomen.

De opvoeding van Sarah ging niet altijd over rozen. Zo kampte ze eind 2019 met een drugs- en alcoholverslaving. “Dat hebben Sarahs moeder en ik onszelf enorm kwalijk genomen”, vertelde Rudolf aan Story. “Het gebeurde onder onze neus. Maar dat gebeurt vaak, in dit soort gevallen. Dan ben je familieblind.” Een vriend van Sarah heeft haar uiteindelijk duidelijk gemaakt dat ze het aan haar ouders moest vertellen. “Toen is Sarah op een zondagnacht uit de kast gekomen en heeft ze alles verteld. Het is ongelooflijk dat wij dat nooit hebben gezien.”