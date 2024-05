Top 4 Populairste Verfkleuren van 2024

De lente is het moment als je graag je huis een frisse make-over wil geven door middel van een nieuwe kleur verf. Het kan zijn dat je het hele huis wilt verven, of gewoon een muurtje een kleur wil geven. Er zijn talloze kleurenpaletten die zorgen voor een vernieuwde uitstraling van je huis. In deze blog bespreken we vier populaire verfkleuren die aansluiten bij de laatste trends.

Treron (No. 292) – Een verfijnde groentint

Het kan een lastige keuze zijn om te kiezen voor een kleur die past bij jouw interieur en de sfeer die je graag in huis wil hebben. Gelukkig zijn er genoeg kleuren om uit te kiezen, zoals bij de collectie verfkleuren van Farrow and Ball. Een mooie kleur voor een echte lente sfeer in huis is de groene kleur Treron (No. 292). Deze kleur geeft een frisse sfeer van groene accenten in de ruimte. Deze past perfect bij moderne interieurs, waarbij de kleur bijvoorbeeld terugkomt in de tegeltjes bij het aanrecht. Anderzijds kan de kleur ook mooi worden gebruikt bij traditionele interieurs als accentmuur in een kamer.

Sulking Room Pink (No. 295) – Een zachte en warme roze tint

De tweede kleur voor een nieuwe uitstraling in huis is de kleur Sulking Room Pink. Deze kleur is een zachte en warme roze tint. Wederom perfect voor de lente. Het is een mooie kleur om in de slaapkamer te hebben. Je kan alles ook combineren met deze kleur, door bijvoorbeeld pastel gele vaasjes of schilderijen op te hangen. De kleur zou zelfs in de keuken kunnen worden aangebracht, voor een warm gevoel met een beetje romantiek.

India Yellow (No. 66) – Een rijke en levendige gele tint

De derde kleur in het rijtje is de India Yellow. Dit is een hele rijke en levendige gele tint voor in huis. Geeltinten zijn populairder dan ooit tevoren, en je raakt er ook niet snel op uitgekeken. Wanneer de zon begint te schijnen, voelt de hele kamer ontzettend warm en levendig aan. De kleur is geïnspireerd op de zon, en dat is dus wel terug te zien. Het is een opvallende kleur, dus kies ervoor om een accent te schilderen, bijvoorbeeld een muur die iets naar voren staat. Of kies ervoor om deze in lijnen aan te brengen.

De Nimes (No. 299)- Een rustige blauwe itnt

Kleur nummer vier is er eentje die juist zorgt voor wat meer rust in huis, maar wederom het frisse gevoel van een mooie lentedag benadrukt. De blauwe kleur De Nimes (No.299) is namelijk een hele rustige blauwe tint, die een beetje doet denken aan een hemel. De Nimes kan in iedere ruimte worden aangebracht. Zo hoeft het niet een muur te zijn, maar kan een hele kamer prima met deze zachte kleur worden geverfd.