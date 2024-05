Dit is Peggy Roelvink (Dochter van Dries Roelvink)

Waar Dave en Donny Roelvink doorgaans alle aandacht opeisen, heeft zanger Dries Roelvink ook nog een dochter. De charmante Peggy Roelvink staat een stuk minder in de belangstelling dan haar halfbroers en wij vinden dat zonde. Daarom lees je in dit artikel alles over Peggy Roelvink.

Op 21-jarige leeftijd werd Dries Roelvink al vader. Hij had een relatie met Sanne Tosch. Al vrij snel raakte Sanne zwanger en het koppel kreeg een dochter: Peggy. Dries dacht dat hij blij was om met de liefde van zijn leven een kind te krijgen, maar het liep allemaal net wat anders. “Ik was er helemaal nog niet aan toe om vader te worden. Maar ik was verliefd, vond alles goed.”

Peggy is de (verwaarloosde) dochter van Dries Roelvink

De liefde tussen Dries en Sanne bleek echter niet tijdloos. Vier jaar later liep hun relatie op de klippen. Dat zorgde er ook voor dat hij weinig verantwoordelijkheid meer voelde voor Peggy, die hij daarna ook vrij weinig meer heeft gezien. “De band met haar is nooit zo geworden als met Donny en Dave. Ik ben nu wel bezig om die band tussen ons te versterken. Daar werk ik hard aan. Maar hoe krijg ik dat nou weer honderd procent goed?”

Later kreeg Dries Roelvink een relatie met Luciënne, de vrouw met wie hij Donny en Dave kreeg. De band tussen Donny, Dave en Peggy is wel altijd een stuk hechter geweest. Pas na het overlijden van de moeder van Peggy in 2018, werd de band tussen Dries en Peggy ook wat sterker. Peggy was onder meer te zien in de realityshow De Roelvinkjes, waarbij de familie werd gevolgd in hun dagelijks leven.

Leeftijd en achtergrond van Peggy

Omdat haar vader het heeft laten afweten tijdens de opvoeding, nam Peggy ook de naam van haar moeder aan. Ze gaat daardoor door het leven als Peggy Tosch en niet als Peggy Roelvink. Peggy komt uit 1980 en is op dit moment 44 jaar oud. Ze is niet alleen geboren in Amsterdam, maar is daar opgegroeid en ook nooit meer vertrokken. Peggy heeft gestudeerd aan het Ondernemers College Amsterdam.

Later ging Peggy aan de slag bij Photo Republic, een fotobureau uit Amsterdam dat is specialist op het gebied van commerciële fotografie-opdrachten. Ze heeft een relatie met haar vriend Kenny, een vechtsportleraar. De twee hebben samen ook een zoontje. Hun zoon, van wie ze de naam nooit bekend hebben gemaakt, zit momenteel nog op de basisschool.

Peggy hield haar zoon onlangs een week thuis. Ze is het niet eens met de hoeveelheid informatie die kinderen op jonge leeftijd al krijgen bij de seksuele voorlichting in de Lentekriebels-week. We hebben zo het vermoeden dat Donny en Dave daar heel wat minder moeite mee zouden hebben gehad, maar Peggy blijkt een zeer principiële dame.

Verder staat haar Instagram-pagina, waar ze toch een aantal duizenden volgers op heeft, bol van de foto’s met vriendinnen. Ze blijkt een zeer hechte vriendinnengroep te hebben, waarmee ze regelmatig op stap gaat. Ook zijn er genoeg vakantiekiekjes te vinden. Niet alleen van Peggy met haar vriend en kind, maar ook met haar vriendinnen. Daarnaast valt op dat Peggy de laatste tijd ook weer wat meer familiefoto’s doorzet. En ook met haar vader Dries Roelvink. Wellicht heeft het (wel erg late) charmeoffensief van Dries dan toch geholpen!

Eigen beautysalon

Inmiddels heeft Peggy haar eigen beautysalon opgezet. Ze is de trotse mede-eigenaar van Pink Studios in Amsterdam. In de salon kun je bijvoorbeeld je haar laten doen, maar ook manicures, pedicures en je kunt er je wenkbrauwen laten upgraden. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in make-up, maar vooral de nagelbehandelingen lopen hard bij Pink Studios. Daarnaast maakt ze winst door bepaalde cosmeticaproducten te verkopen aan haar klanten.