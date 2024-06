Dit is Natasja Dragic (Ex van Dennis Schouten!)

Natasja Dragic, een bekende Nederlandse influencer, is de afgelopen jaren vaak in het nieuws geweest, vooral vanwege haar tumultueuze relatie met Dennis Schouten. De vete tussen Dragic en Schouten heeft veel aandacht getrokken en hield de Nederlandse showbizzmedia maandenlang in hun greep. Alles wat je moet weten van Natasja Dragic.

De relatie tussen Natasja Dragic en Dennis Schouten begon toen Dragic nog jong was. Volgens Dragic benaderde Schouten haar via Instagram en leek hij aanvankelijk aardig en oprecht geïnteresseerd. “Ik was pas 17 jaar oud en het feit dat iemand die zoveel ouder was oprecht interesse in mij toonde, vond ik op dat moment heel interessant,” zei Dragic in een TikTok-video??. Echter, volgens Dragic veranderde Schouten snel na het begin van hun relatie, waarbij hij zich gemeen en agressief begon te gedragen.

Vete met Dennis Schouten

Hun relatie eindigde in een publieke vete, met meerdere rechtszaken als gevolg. Dragic beweerde dat Dennis haar benaderde toen ze zeventien jaar oud was en dat hij meerdere minderjarige meisjes berichten heeft gestuurd. Dennis zegt echter dat hij pas een relatie kreeg met Dragic toen ze achttien jaar oud was en ontkende met klem dat hij minderjarige meisjes had benaderd.

Door de aantijgingen van Dragic werd Schouten door veel mensen lastiggevallen. Hij werd beschuldigd van pedofilie. Het dieptepunt was toen hij in Aspen Valley in Enschede met een mes vanuit het niets in zijn gezicht gestoken. “Het gevolg van de beschuldigingen van Natasja is dat ik, terwijl ik met een lichte hersenschudding, blauw oog en messteek op bed lig, sindsdien honderden doodsbedreigingen heb ontvangen”, liet Dennis weten.

De rechtszaak

Daar liet Dennis, die op een gegeven moment zelfs naar het buitenland was gevlucht omdat hij de situatie niet meer aankon, het zeker niet bij zitten. Hij spande een rechtszaak aan tegen Natasja Dragic voor smaad en laster. De rechter oordeelde na een slepende zaak in het voordeel van Schouten, wat leidde tot een verplichting voor Dragic om een schadevergoeding van €7500 te betalen?.

De zaak kreeg een nieuwe wending toen de vader van Natasja Dragic tijdens een rechtszitting in een confrontatie verwikkeld raakte met een verslaggever. Deze fysieke confrontatie werd breed uitgemeten in de media en leidde tot nog meer spanningen tussen beide partijen.

Dennis Schouten heeft zich in diverse interviews uitgesproken over de beschuldigingen van Dragic. Hij ontkent de beschuldigingen van agressief gedrag en stelt dat Dragic de zaken heeft overdreven om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. Natasja Dragic daarentegen blijft bij haar standpunt en heeft aangegeven in hoger beroep te willen gaan. Ze stelt dat de juridische strijd nog niet voorbij is en dat ze vastberaden is om haar kant van het verhaal te blijven verdedigen?.

Leeftijd en afkomst van Natasja Dragic

Natasja Dragic is geboren in 2002 in Dordrecht. De inmiddels 22-jarige Dragic groeide op in Papendrecht. Op jonge leeftijd bleek ze een groot talent te hebben: ze kon namelijk ontzettend goed tennissen. Ooit vertelde ze de droom te hebben proftennisster te worden. Maar het kan raar lopen in een mensenleven. Plotseling werd ze namelijk gescout door een modellenbureau.

Daarop volgde een carrière als model. Natasja’s doorbraak kwam mede met de opkomst van Instagram en TikTok. Ze begon met het posten van mode- en lifestylefoto’s op Instagram, waar haar unieke stijl en authentieke persoonlijkheid snel de aandacht trokken. Haar volgersaantal begon snel te groeien, wat leidde tot samenwerkingen met verschillende hoogstaande merken.

De echte versnelling in haar carrière kwam toen ze begon met het posten van video’s op TikTok. Haar komische sketches en lifestyle content gingen viraal, wat haar nationale bekendheid opleverde. “Het was ongelooflijk om te zien hoe snel mijn video’s werden gedeeld en hoeveel mensen ervan genoten”, zei Natasja in een interview.