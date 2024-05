Dit zijn de grootste Nadelen van Wimperlifting!

Een mooie manier om je wimpers voor langere tijd een upgrade te geven, is wimperlifting. Ook wel lash lifting genoemd. Het gaat net even anders in zijn werk dan het gebruik van wimperextensions, maar de grote vraag is natuurlijk: wat is geschikter voor jou? Mocht je daar nog over twijfelen, dan gaan wij jou daarbij een handje helpen. In dit artikel zetten we alle nadelen van wimperlifting voor je op een rij.

Nadeel 1: veel tijd kwijt

Het eerste nadeel van wimperlifting, is dat je er veel tijd aan kwijt bent. Schoonheidsspecialisten schrijven voor om de behandeling eens in de zes tot acht weken uit te voeren. Dat betekent dat je eens in de anderhalve maand tot twee maanden vrij moet maken in je agenda. Met reistijd erbij ben je dan toch weer wat uurtjes zoet, want de behandeling duurt over het algemeen 45 tot 60 minuten. En niet iedereen heeft de luxe om zoveel tijd in haar agenda vrij te maken. Het is dus een veel tijdsintensievere klus dan zelf met de krultang en mascara aan de slag gaan.

Nadeel 2: de kosten

Een groot nadeel van wimperlifting ten opzichte van wimperextensions is dat het niet voor iedereen weggelegd is. Bijvoorbeeld omdat het een duur grapje kan worden. Uiteraard betaal je niet overal hetzelfde, maar over het algemeen ben je toch gemiddeld meer dan 50 euro kwijt aan een behandeling. De prijs van wimperlifting ligt meestal zo tussen de 40 en 80 euro. Als je dit een heel jaar laat doen, ben je toch een paar honderd euro kwijt, waarvan je onderhand ook op vakantie had kunnen gaan.

Nadeel 3: je mag niet douchen

Als je de tijd en het geld eenmaal hebt geïnvesteerd en de behandeling achter de rug hebt, is de kous helaas nog niet af. Daarna mogen je wimpers namelijk 24 uur lang niet in aanraking komen met water. Dat houdt in dat je tijdelijk niet kan douchen of je gezicht kunt wassen. In het eerste etmaal na de wimperlifting moet het namelijk nog intrekken. Het contact met water verstoort dat proces, waardoor de wimpers er minder mooi uit kunnen komen te zien.

Nadeel 4: uitkijken met slapen

Ook met slapen kent de wimperlift zijn beperkingen in de eerste 24 uur na de behandeling. Voordat de wimperlift echt succesvol is aangebracht op het gezicht, is eerst 24 uur geduld nodig. Daarom kun je het best ook niet slapen op je gezicht. Ook dit kan een negatieve invloed hebben op het effect van de lift. Bij een bepaalde wrijving met de wimpers, is de kans aanwezig dat het effect van de lift minder mooi wordt. Daarom moet je niet alleen uitkijken met slapen, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met sporten. Natuurlijk kún je wel gaan sporten, maar het is een klein risico.

Nadeel 5: je kunt geen mascara gebruiken

Een ander nadeel is dat je 24 uur geen mascara kunt gebruiken. Sommige dames hebben mascara heilig verklaard, waardoor dit voor hen wel even wennen is. Maar de mascara is net als water een vloeibare stof, die niet goed is voor de wimpers als ze net een wimperlift hebben gehad. Mocht je toch recalcitrant willen doen, gebruik dan in ieder geval geen watervaste mascara. Dat heeft met zekerheid effect op het eindresultaat.

Nadeel 6: niet voor alle wimpers geschikt

Waar wimperextensions voor iedereen een oplossing kan zijn, kent wimperlifting daarin wel zijn beperkingen. De lift kan zowel bij langere als kortere wimpers uitgevoerd worden, maar wimpers met zogeheten bandhaar zijn eigenlijk niet geschikt. Daarop hecht het aangebrachte materiaal niet goed. Bandhaar kom je meestal tegen bij Aziatische wimpers, maar ook sommige Nederlanders hebben het. Daarnaast kunnen ook mensen die last hebben van alopecia (ziekte met haaruitval) of net een chemokuur hebben ondergaan geen wimperlift laten doen. Tevens wordt het mensen die overgevoelig of allergisch zijn voor peroxide afgeraden.

Nadeel 7: chemische middelen

Veel mensen vragen zich af of wimperlifting ook slecht kan zijn voor je gezondheid. Die zorg zullen we meteen de wereld uit helpen: een lash lift kan verder niet permanent schadelijk zijn. Wel kan het wat complicaties met zich meebrengen. Het gebruikte materiaal van een wimperlift is ten opzichte van een aantal jaar geleden wel beter geworden, maar bevat meestal nog altijd chemische middelen als siliconen en/of peroxide. Als je deze behandeling vaak blijft herhalen, dan is er een kans dat je wimpers daarop reageren. Bijvoorbeeld door haartjes te verliezen of geïrriteerd te raken, zelfs bij mensen die in eerste instantie niet overgevoelig zijn voor peroxide. Maar veruit de meeste mensen hebben nergens last van na een behandeling.