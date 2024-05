Alles over Michelle Bibi (Leeftijd, Dochter, Werk)

Ooit dacht Roy Donders alleen op mannen te vallen, maar inmiddels is hij tot over zijn oren verliefd op zijn vriendin Michelle Bibi. Vrij logisch ook, wat ons betreft, dat je valt voor zo’n charmante en knappe blondine. Tijd om eens wat dieper in haar privéleven te duiken. In dit artikel lees je alles over Michelle Bibi, van haar kinderen tot haar werk.

Michelle Bibi, de vriendin van Roy Donders, heeft zichzelf een plek in de schijnwerpers verworven naast de bekende Nederlandse stylist en realityster. Ze ontmoetten elkaar tijdens een artiestenreis naar Rhodos, wat voor beiden het startsein bleek voor een nieuwe periode in hun leven. Voor Roy, die tot dan toe alleen relaties met mannen had gehad, was het een nieuwe ervaring om gevoelens voor een vrouw te ontwikkelen. Michelle zat echter op dat moment nog in een relatie, waardoor ze eerst vrienden werden. Pas later toen het uit ging, kwamen Roy en Michelle écht bij elkaar.

De vriendin van Roy Donders

Michelle zelf heeft eerder wat gehad met zanger Ferry de Lits en heeft een dochter uit een eerdere relatie. Hun relatie liep naar verluidt stuk doordat Ferry zou zijn vreemdgegaan met Nicol Kremers, de ex-vriendin van campingbaas Peter Gillis. Michelle woont nu samen met Roy in Tilburg, waar ze hun huis hebben ingericht naar hun smaak, met veel marmer, wat het huis een luxueuze uitstraling geeft?.

Er is niet bijzonder veel bekend over de jeugd en afkomst van Michelle. Toch vindt ze het geen probleem om in de spotlights te staan. Zo besloot ze onlangs mee te doen aan het televisieprogramma Echte Meisjes in de Jungle. Ze won de editie van 2024 zelfs. Aanvankelijk wilde ze alleen meedoen om te bewijzen dat meiden met diabetes type 1 ook veel waard zijn. Ze kampt al lange tijd met deze aandoening. Maar uiteindelijk schopte ze het tot de finale en won ze het programma.

Dochter Roy en Michelle

Michelle en Roy kregen in 2022 een relatie. Een jaar later beviel Michelle van hun eerste kind. Op 17 maart 2023 kwam Romi Johanna Maria Donders op deze wereld. Romi is inmiddels 1 jaar oud. “Ik had absoluut geen kinderwens”, vertelde Roy Donders in gesprek met Ouders van Nu. “Ik had genoeg aan de kinderen van mijn zus Rian. Totdat ik totaal onverwacht verliefd werd op Michelle.”

Dat behoeft enige verduidelijking. Michelle had namelijk al een kind uit een eerdere relatie, genaamd Bibi. Toen Roy en Michelle samen gingen wonen, kreeg hij Bibi er gratis bij. Dat vond hij zo leuk, dat hij uiteindelijk overstag is gegaan en dus wel een kind wilde met Michelle. Maar één kind, daar blijft het ook bij. Roy Donders heeft aangegeven dat hij zich wil laten steriliseren. Michelle reageert namelijk niet goed op de pil en een hormoonspiraaltje. Daarom laat Roy er een knoop in leggen.

“Toen dachten we nog: moeten we misschien mijn zaad laten invriezen?”, vertelde Roy aan Libelle. “Want stel nou dat we over een jaar vier, vijf in een andere fase van ons leven komen. Vijf jaar geleden wilde ik ook geen kind en die krijg ik nu ook. Dus ik bedoel: je weet niet hoe het leven loopt.” Toen hij dat aan zijn vader vertelde, reageerde hij begripvol. “Als het maar niet bij ons in de vriezer komt”, zei zijn vader grappend.

Leeftijd en het werk van Michelle

Michelle is geboren op 10 september 1993. Dat houdt in dat ze momenteel 30 jaar oud is. Het is niet bekend waar ze vandaan komt en welke opleiding ze heeft genoten. Op dit moment heeft Michelle dan ook geen vaste baan. Ze is fulltime moeder en heeft daarnaast wat kleine klussen. Zo was ze bijvoorbeeld te zien in de realityserie Roy Donders Altijd Wat Bijzonders en deed ze dus mee aan Echte Meisjes in de Jungle. Verder timmert ze ook aan de weg als influencer. Op Instagram plaatst ze regelmatig gesponsorde content. Ze heeft immers ook tienduizenden volgers.

De volgende stap in de relatie van Roy en Michelle is het huwelijk. Want de twee willen dolgraag ooit trouwen. “Maar daar moet het wel het juiste moment voor zijn”, aldus Roy. “Wij houden echt van een overdreven grote Amerikaanse bruiloft. Eerst alles aan kant, dan gaan we het over trouwen hebben. Maar dat we het gaan doen, dat staat als een paal boven water.”

Lekkende bilimplantaten

En mocht je je nog afvragen of alles puur natuur is bij Michelle: zeker niet. Zo heeft ze regelmatig wat aan zichzelf laten verbouwen. Bijvoorbeeld dat stralend witte gebit is niet van haarzelf. Daarnaast heeft ze ooit bilimplantaten laten zetten, alleen zijn die nu wel verwijderd. De implantaten bleken namelijk te lekken, waardoor ze zich vaak heel moe voelde en geen eetlust meer had.