Dit moet je weten over Mark Ebing!

Shelly Sterk werd ooit door FHM uitgeroepen tot knapste vrouw van Nederland. Je moet dus van goede huizen komen als je zo’n vrouw wil versieren. Het is Mark Ebing gelukt. Hij kreeg een relatie met Shelly en stapte ook nog met haar in het huwelijksbootje. Die prestatie verdient natuurlijk een eigen artikel. Lees hier alles over Mark Ebing!

Mark Ebing, bekend als de echtgenoot van Shelly Sterk, heeft een veelzijdige achtergrond in zowel de muziek- als de zakelijke wereld. Mark doorliep de opleiding Communicatie Management aan de Hogeschool Utrecht, waar hij in 2015 afstudeerde. Sindsdien heeft hij zich gevestigd als een succesvolle professional en is hij momenteel de Country Manager Benelux bij Biamp, een marktleider in netwerk audio- en videosystemen?.

Voordat hij zich volledig stortte op zijn zakelijke carrière, maakte Mark indruk in de muziekindustrie. Hij was lid van de boyband Men2B, die voortkwam uit het programma “Popstars: The Rivals”. De band behaalde kortstondig succes met hun single “Bigger Than That” die de nummer één piekpositie bereikte in de Top40. Tegenwoordig is Mark de frontman van de coverband Soulbeach, die bekendstaat om zijn diverse repertoire en vooral optreedt bij besloten evenementen?.

Relatie met Shelly Sterk

Mark en Shelly begonnen hun relatie in 2013 en trouwden in juni 2018 op een prachtige locatie in Assini, Italië. Dit romantische huwelijk werd bijgewoond door vrienden en familie, en was naar eigen zeggen het hoogtepunt uit hun leven?. Het stel verwelkomde hun eerste kind, Jake, waarmee ze hun liefde voor elkaar verder bezegelden?.

Mark en Shelly ontmoetten elkaar voor het eerst in 2013. “Ik maakte toen een bedrijfsfilmpje voor Habana Beach”, vertelde Shelly aan het Algemeen Dagblad. Daar trad Mark namelijk op met zijn band. “Die avond gaf ik mijn visitekaartje aan de drummer, voor het geval zij ook een filmpje nodig hadden.”

Elkaar ontmoet

Op dat moment had Mark de knappe blondine al lang op het oog. “Ik zag haar lopen en dacht meteen: dat is een leuke vrouw.” Op het kaartje stond geen telefoonnummer, alleen een Facebook-pagina. “Dus ik stuurde haar een Facebook-bericht vol slechte teksten.” Dat kan Shelly beamen. “Ze waren ronduit afgezaagd. Of hij een foto van mij op zijn T-shirt mocht hebben en of ik een keer wilde afspreken.”

Na de eerste keer dat Mark dat vroeg, reageerde Shelly met ‘Praatjesmaker’. “Maar ik bleef het proberen en uiteindelijk is het toch gelukt.” De twee spraken voor het eerst af in het Hotel New York voor een high tea. “Dat was leuk, maar het voelde niet alsof ik al beet had.” Maar alles veranderde toen Mark haar afzette bij de Ikea. “Ze zou die week verhuizen en toen besprong ze mij ineens. “Oh ja!”, herinnert Shelly zich. “Hoe zeg je gedag in een auto? Opeens zoenden we. Daarna zei hij: dit is een mooi moment voor later, onze eerste kus voor de Ikea.”

Op dat moment was Shelly 21 jaar oud. Mark is zeven jaar ouder en op dit moment 39 jaar. “Vanaf het moment dat we een relatie kregen zijn we amper een nacht zonder elkaar geweest. Mark is de stabiele factor in mijn leven, die altijd achter me staat. Ik heb weleens wilde ideeën, zoals meedoen aan Expeditie Robinson. Maar hij steunt me altijd. We laten elkaars dromen uitkomen.”

Kinderen van Shelly en Mark

Mark en Shelly wonen ook al vele jaren samen. De twee hebben een oud kantorenpand opgekocht en volledig omgebouwd naar hun droomhuis. Daarnaast hebben de tortelduifjes samen twee kinderen. Eind augustus 2019 beviel ze van haar eerste zoon: Jake Ebing (4). Later besloten zij de achternaam van Jake te veranderen in Ebing-Sterk. Begin februari kregen Shelly en Mark hun tweede zoon: Jake Ebing-Sterk (0). “Ik hou zo ongelofelijk veel van mijn kinderen, dat ik er de meest vreselijke bevalling voor over heb”, aldus Shelly.