Alles wat je moet weten over de sexy Marie Dee!

Marie Dee is een van de bekendste influencers van Amerika. Maar ze is niet alleen een hit op YouTube, Instagram, TikTok en andere sociale media, maar het overgrote deel van haar geld verdient ze met haar Onlyfans-account. Want eerlijk is eerlijk: deze knappe blondine trekt natuurlijk veel bekijks. Alles over de sexy Marie Dee!

Leeftijd, lengte en gewicht

Marie Dee is geboren op 10 oktober 1994 en is nu dus 29 jaar oud. Ze kwam op deze wereld in de stad Framingham, Massachusetts te Amerika. Met een lengte van ongeveer 170 centimeter en een gewicht van rond de 54 kilogram, heeft Marie een slanke en atletische bouw.

Echtgenoot en relatie

Marie Dee is sinds 2016 gelukkig getrouwd met David Parzero. David presenteert zichzelf als haar echtgenoot in de video’s die ze samen maken. Hun relatie lijkt sterk en gebaseerd op wederzijds respect en liefde. Ze begonnen in maart 2022 met het bespreken van het idee om een OnlyFans-account te starten. Dit initiatief toont hun openheid en vertrouwen in elkaar, aangezien ze besloten hun privéleven met een breder publiek te delen.

Kinderen

Marie Dee is de trotse moeder van twee kinderen. Op haar sociale media heeft ze onthuld dat ze een dochter heeft genaamd Isabela Rose, geboren in 2018. Marie deelt regelmatig momenten uit haar leven als moeder via vlogs, waarin ze haar liefde en toewijding aan haar kinderen toont. Ze plaatst veel foto’s van vrolijke momenten zoals het spelen met haar kinderen, het inrichten van hun speelkamer en andere dagelijkse activiteiten. Naast haar kinderen heeft Marie ook een hond als huisdier, die een belangrijk onderdeel van het gezin uitmaakt.

Afkomst

Marie is enig kind en heeft een sterke band met haar ouders, vooral met haar vader, Steve Davis. Steve is de eigenaar van Total Wealth Academy, een educatieve coachingorganisatie voor vastgoedbeleggers. Marie helpt haar vader bij het runnen van zijn bedrijf, wat aantoont dat ze ook professioneel nauw betrokken is bij haar familie. Over haar moeder is minder bekend, behalve dat ze Marie heeft geleerd zelfvertrouwen te hebben en te stralen in het licht van uitdagingen.

Controverse

Marie Dee kwam in het nieuws vanwege enkele controverses tijdens het werk. Ze beweert dat de HR-vertegenwoordiger haar herhaaldelijk naar huis heeft gestuurd vanwege ongepaste outfits. In een specifieke video toont Marie een lange zwarte jurk die, hoewel nauwsluitend, haar dijen bedekt en haar hele bovenlichaam verbergt. Ondanks dit, vond de HR-afdeling de jurk niet bescheiden genoeg. Dit was de tweede keer dat Marie vanwege haar kleding naar huis werd gestuurd. Ze uitte haar frustratie in een video en beweerde dat haar outfit te afleidend werden gevonden. Deze incidenten hebben geleid tot zowel steun als kritiek van haar volgers; sommigen beschuldigden haar ervan scenario’s te verzinnen, terwijl anderen de HR-afdeling als jaloers en onrechtvaardig bestempelden.

Sociale media

Marie Dee is zeer actief op sociale media zoals Instagram, TikTok, YouTube, en OnlyFans. Op Instagram en TikTok deelt ze regelmatig updates over haar dagelijks leven, inclusief haar cosplay-activiteiten en lip sync video’s. Ze gebruikt deze platforms ook om advies te geven over het verdienen van geld via OnlyFans, wat haar veel volgers heeft opgeleverd. Op YouTube plaatst ze video’s waarin ze haar dagelijkse leven belicht en verschillende aspecten van haar persoonlijkheid laat zien. Ze begon haar YouTube-kanaal in 2011, maar is vooral sinds 2022 actiever geworden.

Marie Dee heeft een gevarieerde en dynamische aanwezigheid op sociale media, wat haar in staat stelt om een breed publiek te bereiken en te beïnvloeden. Haar openheid over haar privéleven en professionele uitdagingen maakt haar tot een herkenbare en sympathieke figuur voor haar volgers.

