Alles over Liza Plat (Vrouw van Jan Smit)

Liza Plat is een naam die bij velen bekend is geworden dankzij haar huwelijk met de populaire Nederlandse volkszanger Jan Smit. Maar wie is deze vrouw achter de succesvolle artiest? Liza is veel meer dan alleen de partner van een beroemdheid; ze is een toegewijde moeder en een buitengewoon aantrekkelijke vrouw. In dit artikel duiken we dieper in het leven van Liza Plat.

Je moet natuurlijk van goeden huize komen mocht je Yolanthe Cabau van Kasbergen als voorganger hebben. Zij was ooit de vriendin van Jan Smit. Maar eerlijk is eerlijk: met Liza Plat heeft Jantje weer een beeldschone dame aan de haak geslagen. In mei 2009 besloten Jan en Yolanthe uit elkaar te gaan. Op dat moment was Yolanthe al zoenend gespot met profvoetballer Wesley Sneijder. Die twee kregen later ook daadwerkelijk een relatie.

Vrouw van Jan Smit

Ook Jan Smit ging verder kijken. En daarvoor hoefde hij niet verder te kijken dan zijn neus lang is. Want Liza liep gewoon rond in zijn geboortedorp Volendam. In 2009 ontmoetten zij elkaar voor het eerst. De twee gingen al snel op date en binnen no-time was de vonk overgeslagen. Het duurde dan ook niet lang voordat de media lucht kreeg van de nieuwe grote liefde van Jan Smit en vrij snel daarna bevestigde hij het nieuws ook op zijn sociale media.

Een aantal maanden later, op de eerstvolgende Valentijnsdag, ging Jan Smit op zijn knieën in Parijs. Hij vroeg Liza ten huwelijk en ze zei ja. In november 2011 trouwde het koppel op het Caribische eiland Sint-Maarten. Hij liet vijftig goede vrienden overvliegen en uiteraard ook wat familie. Na hun romantische huwelijksweek werd het feest op 17 november nog eens groots gevierd in Volendam, waar alle vrienden en familie welkom was. De twee zijn inmiddels al meer dan een decennium getrouwd.

Wie is Liza Plat?

Wie is Liza Plat? Nou, goede vraag. Want er is bijzonder weinig bekend over deze knappe blondine. Liza houdt er absoluut niet van om in de spotlights te staan. Ze komt dan ook vrijwel nooit in de media, heeft nog nooit een interview gegeven en heeft geen sociale media. Dat maakt een zoektocht naar het verleden van Liza wel erg lastig. Toch zijn er een aantal gegevens over Liza bekend. Bijvoorbeeld dat ze geboren en getogen is in Volendam, waar ze nu nog steeds woont. Ze woont samen met Jan in een groot huis in het Noord-Hollandse dorp.

De leeftijd van Liza Plat

Liza is twee jaar ouder dan Jan Smit. Op dit moment staat ze al 38 jaar op deze wereld. Daarnaast is bekend dat Liza, voor ze wat met Jan kreeg, ook al een relatie heeft gehad. Daar heeft ze zelfs een kind aan overgehouden. Het kind van Liza en haar ex-man heet Fem en is 16 jaar oud. Later kreeg Liza nog twee kinderen toen ze samen was met Jan. Jan en Liza hebben samen een zoon en een dochter: Senn (10) en Emma (13). Jan, Liza, Fem, Emma en Senn wonen nu samen in Volendam.

Jan en Liza zijn niet in gemeenschap van goederen getrouwd. Liza krijgt slechts een schijntje van het enorme vermogen van Jan Smit, mocht hun huwelijk op de klippen lopen. De twee zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. In het contract is opgenomen dat Liza 300.000 euro meekrijgt van Jan als ze gaan scheiden. Dat zocht Party uit. Dit is ‘ter compensatie van het voor de vrouw te verwachten nadeel’ dat ze heeft als Liza voor de kinderen moet zorgen en zelf niet kan werken. Daarnaast mag ze de auto houden.