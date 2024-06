Dit is Karel Gerlach (Vriend van Maan!)

Karel Gerlach is een naam die de afgelopen jaren steeds meer bekendheid heeft gekregen in de Nederlandse muziekwereld. Niet alleen vanwege zijn muzikale talenten, maar ook omdat hij de vriend is van de populaire zangeres Maan de Steenwinkel, beter bekend als Maan. In dit artikel lees je alles over de knappe vriend van Maan.

Karel Gerlach is geboren op 16 september 1993 in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Dat houdt in dat hij op dit moment 30 jaar oud is. Karel was een sportief kind. Vroeger zat hij op voetbal, maar hij heeft ook getennist en gezwommen. Tegenwoordig houdt hij het bij de sportschool en af en toe padellen.

Maar de echte passie van Karel lag in de muziek. “Ik ben muziek gaan maken door mijn moeder, doordat zij vroeger in huis jazz speelde met het bandje waarin ze zong”, vertelde hij in gesprek met 3 voor 12. “Het was dan al bedtijd voor mij en dan viel ik in slaap terwijl er beneden werd gespeeld. Mijn vader speelde ook veel piano en viool.”

Zijn interesse in muziek ontwikkelde zich dus al op jonge leeftijd. Hij leerde verschillende instrumenten bespelen, waaronder gitaar en piano, en begon al snel zijn eigen muziek te componeren. Zijn passie voor muziek leidde hem naar het conservatorium, waar hij zijn vaardigheden verder verfijnde en zich ontwikkelde als een veelzijdig muzikant.

Goldband

Karel Gerlach is vooral bekend als een van de leden van de band Goldband. Goldband is een Haagse band die bekend staat om hun unieke mix van genres, waaronder pop, elektronica en indie. Karel speelt een cruciale rol in de band, niet alleen als muzikant maar ook als een van de creatieve krachten achter hun nummers. “De kant die we nu qua productie op zijn gegaan met Goldband komt door The Opposites. Hun genre vind ik heel vet, ook toen al was het iets heel anders. Ze mixten veel Dance-invloeden in hun werk en lieten daarmee zien dat je als hiphopartiest ook veel andere dingen in je tracks kan verwerken.”

Met Goldband heeft Karel verschillende succesvolle singles en albums uitgebracht. Hun muziek is te horen op veel Nederlandse radiozenders en ze hebben een grote fanbase opgebouwd. De band heeft ook opgetreden op verschillende grote festivals en evenementen, wat hun populariteit verder heeft vergroot.

Vriend van zangeres Maan

Karel heeft op dit moment een relatie met zangeres Maan. De twee maakten hun relatie officieel in de zomer van 2021. Het nieuws werd al snel opgepikt door de media. In een interview met RTL Boulevard bevestigde Maan hun relatie en sprak ze over hun eerste ontmoeting: “We hebben elkaar ontmoet via gemeenschappelijke vrienden en er was meteen een klik.” De vonk sloeg pas echt over toen de twee aan hun gezamenlijke hit Stiekem werkten.

Sinds de bekendmaking van hun relatie, hebben Maan en Karel verschillende keren samen op het podium gestaan. Maan en Karel hebben vooralsnog geen huwelijksplannen aangekondigd. In een interview met LINDA gaf Maan aan dat ze op dit moment nog niet denkt aan trouwen: “We genieten nu gewoon van elkaar en van wat we samen hebben. De toekomst zien we wel.” Ook hebben ze nog geen kinderen, maar ze sluiten dit in de toekomst niet uit.

Drank en drugs

Verder is Karel het echte rock-‘n-roll-type. Hij heeft drie piercings en negen tattoos. Daarnaast bestaat zijn leven uit veel drank en drugs, waar hij openlijk voor uitkomt. “Tijdens het stappen kan ik wel van drank en drugs genieten”, vertelde hij aan Vogue. “Als ik dronken ben of iets heb gebruikt, maakt alles me minder uit. Dan interesseert het me niet meer om herkend te worden of de meningen van anderen te horen.” In de beginperiode van zijn carrière gebruikte Karel ook voor optredens. Hij zegt daar nu mee gestopt te zijn.

De sixpack van Karel

En dat Karel regelmatig in de sportschool te vinden is, blijkt wel uit de enorme sixpack die hij heeft. Dat verdient natuurlijk een apart tussenkopje en wat foto’s!