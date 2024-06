Dit is de Afkomst van Inez Weski

Inez Weski is een prominente Nederlandse strafrechtadvocate. Haar naam is vaak in het nieuws geweest vanwege haar betrokkenheid bij enkele van de meest spraakmakende strafzaken in Nederland. Om haar unieke aanpak beter te begrijpen, is het belangrijk om te kijken naar haar achtergrond. Daarom in dit artikel alles over de afkomst van Inez Weski.

Afkomst en roots

Inez Weski werd geboren op 17 maart 1955 in Rotterdam. Haar volledige naam is Inez Elisabeth Weski. Op dit moment is Inez 69 jaar oud. Ze groeide op in een gezin met vijf kinderen. Haar ouders komen oorspronkelijk uit een klein Wit-Russisch dorp. Zij hebben in meerdere landen gewoond, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, maar ze verhuisden later naar Nederland. De roots van Inez liggen dus in Wit-Rusland.

Opleiding van Inez Weski

Inez Weski’s academische reis begon aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze rechten studeerde. Ze behaalde haar meesterstitel in de rechten (LL.M.) met specialisatie in strafrecht. Haar tijd aan de universiteit was belangrijk; ze ontwikkelde een diepgaande interesse in het strafrecht en besloot zich te specialiseren in dit vakgebied.

De carrière van Weski

Na haar afstuderen begon Inez Weski haar carrière in de advocatuur. Ze werkte aanvankelijk bij verschillende advocatenkantoren voordat ze haar eigen praktijk oprichtte. Dat deed ze samen met haar zus Miriam Weski. Haar aanpak kenmerkt zich door een combinatie van juridische precisie en de menselijke maat, iets wat haar afkomst en opvoeding sterk hebben beïnvloed.

Inez Weski is betrokken geweest bij veel prominente strafzaken, variërend van georganiseerde misdaad tot internationale drugshandel. Haar vermogen om complexe juridische kwesties in goede banen te leiden en haar cliënten met succes te verdedigen, heeft haar een gerespecteerde naam in de juridische wereld opgeleverd.

Een van de meest spraakmakende zaken waarin ze betrokken was, is de verdediging van Ridouan Taghi, een leider van een criminele organisatie. Deze zaak bracht haar vaak in het nieuws en benadrukte haar vasthoudendheid en juridische expertise. Over haar werk in deze zaken zei Weski ooit: “Het gaat erom dat iedereen recht heeft op een eerlijke verdediging, ongeacht de aard van de beschuldigingen.” Dat is altijd haar credo geweest.

In interviews heeft Weski al vaak benadrukt hoe belangrijk het is om een breed perspectief te behouden en altijd te streven naar rechtvaardigheid en eerlijkheid. “Mijn opvoeding heeft me geleerd dat we altijd moeten vechten voor wat juist is, ongeacht de moeilijkheden die we tegenkomen”, aldus Weski.

De kinderen van Inez Weski

Daarnaast heeft Weski ook twee kinderen voortgebracht. Guy Weski, geboren in 1981, is nu 43 jaar oud. Hij liet al op de middelbare school zien over dezelfde hersens te beschikken als zijn moeder. Na zijn vwo-opleiding ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in strafrecht. Na zijn studie werkte hij een jaar bij een advocatenkantoor in Mexico om internationale ervaring op te doen.

Guy spreekt vloeiend Nederlands, Spaans, Engels, Duits, Frans en Japans. Hij heeft vier jaar besteed aan het leren van Japans. Na zijn jaar in Mexico keerde hij terug naar Nederland en begon hij te werken bij het advocatenkantoor van zijn moeder en tante. Hier heeft hij zich beziggehouden met zaken rondom drugs, georganiseerde criminaliteit, internationale mensenhandel, levensdelicten en cybercrime. Elk jaar moet hij tien opleidingspunten halen volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten.

In 2023 nam Guy het advocatenkantoor over van zijn moeder, tien dagen voordat zij werd gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de criminele organisatie van Taghi. Inez werd later vrijgesproken. Volgens Guy hadden de arrestatie en de overname niets met elkaar te maken. Miriam had al langer plannen om haar aandelen te verkopen aan Inez, die het werk wil afbouwen en nu als werknemer bij het kantoor betrokken blijft.

Inez Weski heeft altijd geheimzinnig gedaan over haar dochter en haar privéleven. Ze heeft nooit bekendgemaakt wie haar ex-man is, en ook haar dochter blijft buiten de publiciteit. Zo is het gelukt om haar gezin buiten de schijnwerpers te houden.