Hoe leg je een Rond Vloerkleed neer? 5 Tips

Ronde vloerkleden maken tegenwoordig furore in de designwereld. Het ronde vloerkleed is zeker een gewaagde keuze, maar wel een die een enorme impact kan hebben in vrijwel elke kamer als hij op de juiste manier wordt gebruikt. Het gebruik van een rond vloerkleed kan bijzonder productief zijn in een vrij saaie en effen ruimte. De allure is duidelijk. Nu het grootste deel van het meubilair gebruik maakt van vierkanten, rechthoeken en andere scherpe hoeken om aan te sluiten bij de vierkante afmetingen van de standaardkamer, kan een rond vloerkleed de uniformiteit en saaiheid van een typische ruimte positief veranderen.

Maar dit betekent niet dat een rond vloerkleed altijd een geweldig idee is. Het kan lastig zijn om dit unieke stijlelement aan te brengen, vooral als je het proces blindelings ingaat. Met deze essentiële tips in je achterhoofd is het eenvoudig om de toevoeging soepel en volledig voordelig te laten verlopen en kan het de omgeving en energie van je kamers en het hele huis zelf een nieuwe dimensie geven.

1. Combineer ronde vloerkleden met ronde meubels

Als je salontafel, tv-meubel of zelfs je schouw afgeronde randen, ovale vormen of zelfs een echt cirkelvormig formaat heeft, kan het toevoegen van een rond tapijt aan de inrichting van de kamer de sfeer van de ruimte enorm versterken.

Het combineren van ronde vloerkleden met meubels en andere elementen in een ruimte die dezelfde ronde vormen hebben, kan een kamer transformeren omdat deze combinatie van ronde randen stevig maar precies tegen de traditionele vorm van een kamer ingaat. Toch zijn smaakvolle toevoegingen van afgeronde meubels en vloerkleden niet overweldigend; deze stilistische keuze zal jou of je gasten er niet van weerhouden om tijd door te brengen in de ruimte. Ronde vloerkleden en ronde randen aan meubels zijn een unieke stijlcombinatie die het uiterlijk en de sfeer van elk interieur – of onder bepaalde omstandigheden van buiten – kunnen verbeteren.

2. Match met een ander designelement in de kamer

Net zoals huiseigenaren met ronde meubels kunnen overwegen om de esthetiek van een kamer te verbeteren met een rond vloerkleed, kan dit type vloerbedekking een immense meerwaarde bieden in combinatie met een ander element. Vloerkleden zijn er in allerlei vormen, maten, kleuren en formaten – op dezelfde manier als decoraties en meubels – dus je vindt altijd wel een vloerkleed dat past bij jouw woonruimte. Een entertainmentruimte kan bijvoorbeeld veel baat hebben bij een rond vloerkleed met een thema.

Het gebruik van het kleurenwiel is een andere geweldige optie bij het ontwerpen van de decoratieve elementen van een kamer rond een centraal thema, waaronder een opvallend rond vloerkleed. Kleurverhoudingen zijn een doorslaggevend element in het ontwerp van alle disciplines. Door primaire en secundaire (of hun tertiaire creaties) op de vloer, muren en in het meubilair op elkaar af te stemmen, kun je een complete kamer creëren die schittert.

3. Maak smaakvol gebruik van minimalisme

Een minimalistische levensstijl haalt alle overbodige franjes uit het dagelijks leven. Sommige minimalisten kunnen deze praktijken tot het uiterste doorvoeren en ervoor kiezen om alleen de spartaanse benodigdheden van het gewone leven in hun huis en levensstijl op te nemen. Toch hoeft minimalisme overdaad en al het comfort en plezier dat voort kan komen uit verantwoorde overdaad niet volledig af te wijzen. Natuurlijk wil niemand te veel kastruimte en te veel tafels, stoelen en andere dingen in een kamer, en dit leidt tot een ongemakkelijk en krap bestaan dat meer weg heeft van hamsteren dan van een precieze stijl.

Minimalisme in de designwereld is gewoon een terugkeer naar basisformaten, strakke lijnen en resolute materiaalkeuzes. De heldere lijnen die deze benadering van interieurontwerp domineren, bieden een springplank voor wat individualisme en persoonlijkheid in de vorm van vloerkleed keuzes. Minimalisten zullen waarschijnlijk terugschrikken voor luide en drukke texturen en ontwerpen in het vloerkleed. Het kiezen van een ronde vorm kan echter fungeren als een gedurfde ontwerpkeuze die de over het algemeen gedempte toon van de hele ruimte benadrukt.

4. Zorg ervoor dat alle primaire meubelelementen het vloerkleed raken

De juiste plaatsing van een vloerkleed is cruciaal, ongeacht de grootte en vorm van de aanbouw. Vloerkleden moeten altijd geplaatst worden om te voorkomen dat de vloerbedekking visueel aan belang en doel inboet. Vloerkleden mogen nooit zo geplaatst worden dat ze helemaal alleen in de ruimte liggen. Als je een nieuw vloerkleed gebruikt, is het essentieel om een deel van het vloerkleed onder bestaande meubels in de kamer te leggen om de nieuwste aanwinst visueel te verankeren.

Dit is cruciaal voor elk vloerkleed, maar het is nog belangrijker bij het stylen van een kamer met een ronde selectie. Ronde vloerkleden kunnen snel verloren gaan in de mix en zonder verankering van de meubels in de kamer worden ze al snel te druk in plaats van een bewust decoratief statement. Gewoon uit natuurlijke vorm kan een rond vloerkleed worden gebruikt om een meer intieme en inclusieve zithoek te bevorderen. In plaats van de ontspanningsruimte te verlengen met een rechthoekig of vierkant stuk, kan een rond vloerkleed worden gebruikt om meubels naar het midden van de kamer te draaien, al is het maar een klein beetje. Dit zorgt voor een intiemere setting in elke kamer als het slim wordt gepland.

5. Gebruik ronde vloerkleden om een uniek element in een kamer te creëren

Tot slot, omdat een rond vloerkleed gemakkelijk een verloren eiland kan worden in het midden van een ingerichte ruimte, kan dit item worden gebruikt om een gebied in een kamer opzettelijk af te bakenen. Een leeshoekje creëren in de hoek van de woonkamer kan bijvoorbeeld heel eenvoudig door een rond vloerkleed naast een boekenplank en onder je favoriete leesstoel te leggen. Dit verandert de ruimte meteen in een verhoogde lees- en ontspanningsruimte die deel blijft uitmaken van de kamer, maar toch duidelijk gescheiden is van de omringende inrichting.